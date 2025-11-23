°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ²þ³×¤á¤°¤ê¡È¹âÎðÉÙÍµÁØ¡É¤Î¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤Ë¥¸¥ç¡¼¥¯Èô¤Ð¤¹
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¡ÊÂçºåÉÜÃÎ»ö¡á50¡Ë¤¬23Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤ÎTV¥¿¥Ã¥¯¥ë¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤Ë¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢6¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ëÉ×ÉØ¤ÎÀ¸³è¤ò¾Ò²ð¡£Êª²Á¹â¤ÎÃæ¡¢²È·×¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤ËÅØ¤á¤ëÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
VTR¤ò¸«¤¿¤¿¤±¤·¤Ï¡Ö¹ñ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦²ÈÄí¤òº¤¤é¤º¤Ë¿©¤ï¤¹¤è¤¦¤ÊÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È´¶ÁÛ¤òÏ³¤é¤¹¤È¡¢Åì¹ñ¸¶±ÑÉ×»á¤ÏµÈÂ¼»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Æü¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤è¤¯½Ð¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤¬¡¢µÈÂ¼¤µ¤ó¤È°Ý¿·¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¹âÎð¼Ô¤ÎÉéÃ´¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÆÃ¤ËÇ½ÎÏ¤Î¤¢¤ëÊý¡¢ÉÙÍµÁØ¤Î¹âÎð¼Ô¤ËÂ¿¤¯ÉéÃ´¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥«¥á¥é¤¬¤¿¤±¤·¤òÂç¼Ì¤·¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤±¤·¤Ï¡Ö²¶¤Ï·ù¤À¡ª¡×¤ÈÈ¿È¯¡£Åì¹ñ¸¶»á¤¬¡ÖÉÙÍµÁØ¤Î¹âÎð¼Ô¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡¢¤¿¤±¤·¤Ï¡ÖÂÔ¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¸«¤¨¤ë¤À¤±¤À¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
½êÆÀ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î³ä¹ç¡Ö¹ñÌ±ÉéÃ´Î¨¡×¤Ï25Ç¯ÅÙ¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç46¡¦2¡ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÈÂ¼»á¤Ï¡Ö¹ñÌ±ÉéÃ´Î¨¤ò²¼¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡£Æ¯¤¯¿Í¤Î¡×¤È»ýÏÀ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤È¾å¤¬¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¿Í¸ý¸º¾¯¤·¤Æ¡¢Æ¯¤¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÊý¤¬Áý¤¨¤ë¡£¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ò²¿¤â²þ³×¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤³¤ì¤«¤é¹ñÌ±ÉéÃ´Î¨¤Ï¤Þ¤ÀÁý¤¨¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¤À¤«¤éËÍ¤Ï¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò²¼¤²¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Åì¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉéÃ´Ç½ÎÏ¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤Å¤é¤½¤¦¤Ë¤¿¤±¤·¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£
Åì¹ñ¸¶»á¤¬¡Ö¤½¤ì¤ò¸À¤¤¤ËÍè¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢µÈÂ¼»á¤Ï¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤½¤ì¤ò¸À¤¤¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢ËÍ¡£º£Æü¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Ë¤½¤ì¤ò¸À¤¤¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£