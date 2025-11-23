Îä¤¨Îä¤¨¤È¥Ý¥«¥Ý¥«¤ò´ïÍÑ¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤¹¡¡ÀäÌ¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¤¦¤µ¤®¤µ¤ó
¡¡¤Ò¤ó¤ä¤êÎÃ¤·¤¤ÂçÍýÀÐ¥·¡¼¥È¤È¡¢¤¸¤ó¤ï¤ê²¹¤«¤¤¥Ò¡¼¥¿¡¼¡£¤½¤ÎÎ¾Êý¤Î¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¤ò¡¢¸«»ö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ë¤¦¤µ¤®¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ì¼ª¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡Ö¤·¤í¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÂçÍýÀÐ¥·¡¼¥È¤Î¾å¤ËÆ¬¤ò¾è¤»¤Ä¤Ä¡¢ÂÎ¤Ï¥Ò¡¼¥¿¡¼Â¦¤Ø¤È¿¤Ð¤·¤Æ²£¤¿¤ï¤ë¤·¤í¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤¬¡£²¹¤ÈÎä¤òÆ±»þ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¼è¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò»Ç¤¦¤È¡¢ÂçÍýÀÐ¤È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ÏÆÃ¤ËÁÀ¤Ã¤ÆÀßÃÖ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ²£¤ËÊÂ¤Ù¤¿¤é¡¢¿¿¤óÃæ¤Ë¿²¤½¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î¸å¡¢¤·¤í¤Á¤ã¤ó¤Ï¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤¹¤Ã¤«¤êµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢°Ê¹ß¤³¤¦¤·¤¿¸÷·Ê¤ÏÆü¾ïÅª¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤·¤í¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°¤Ï¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¿²¤Ïº£Åß¤¬½é¤á¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê½ë¤¤¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿ÂçÍýÀÐ¤È°ì½ï¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ç¤³¤ì¤ò²ò·è¡£¤Þ¤ë¤Ç·ò¹¯Ë¡¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖÆ¬´¨ÂÇ®¡×¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Íý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿»ÑÀª¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡½é¤á¤Æ¤³¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¶öÁ³¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿²ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯´ïÍÑ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡ª¡×¤È¡¢¤·¤í¤Á¤ã¤ó¤Î¡È¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤²¹ÅÙ¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÅ·ºÍ¤Ã¤×¤ê¤Ë¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â»×¤ï¤º´¶¿´¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂçÍýÀÐ¤Ë¤Ò¤ó¤ä¤êËË¤ò´ó¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÎ¤Ï¤Ý¤«¤Ý¤«²¹¤Þ¤ë¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ø¡£¤·¤í¤Á¤ã¤ó¤ÎÆÈ¼«¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç»×¤ï¤ºËË¤¬¤æ¤ë¤à¤«¤ï¤¤¤µ¤Ç¤¹¡£
¡¡´¨ÃÈº¹¤Î¤¢¤ëµ¨Àá¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿¿´ÃÏ¤è¤µ¤ÎÄÉµá¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È¤·¤í¤Á¤ã¤óÎ®¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ä¤í¤®Êý¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Îä¤¨Îä¤¨¤È¥Ý¥«¥Ý¥«¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤¦¤µ¤® pic.twitter.com/0kzdM6y0gp
— ¤·¤í¤¤Î (@shirokinor) November 12, 2025
¡ãµ»ö²½¶¨ÎÏ¡ä
¤·¤í¤¤Î¤µ¤ó¡Ê@shirokinor¡Ë
¡Ê»³¸ý¹°¹ä¡ËPublisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By »³¸ý ¹°¹ä | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2025112303.html