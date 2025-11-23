¡Ú¶õ¤²ÈÊüÃÖ¥ê¥¹¥¯¡ÛºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ï¡Ö½êÍ¼Ô¤ÎÌµÆÜÃå¡¦Ìµ´Ø¿´¡×²òÂÎÈñÍÑ¤¬¹â¤¯¤ÆÊüÃÖ...¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ë¡©¶õ¤²È¿ô¤Ï²áµîºÇÂ¿¡Ø£¹£°£°Ëü¸Í¡Ù¤½¤Î¥¦¥é¤Ë¤Ï"ÁêÂ³ÌäÂê"¤¬¡©
¡¡£±£±·î£±£¸Æü¤ËÂçÊ¬¡¦º´²ì´Ø¤Î½»ÂðÌ©½¸ÃÏ¤Çµ¯¤¤¿Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¡£¼Â¤Ï¤³¤ÎÃÏ°è¤Ï¡È¶õ¤²È¡É¤¬Â¿¤¯¡¢°ÊÁ°¤«¤éËÉºÒÌÌ¤Ç¤Î·üÇ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¾¯»Ò¹âÎð²½¤òÇØ·Ê¤ËÁý¤¨Â³¤±¤ë¶õ¤²È¡£Á´¹ñ¤Ç£¹£°£°Ëü¸Í¤È²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢£³£°Ç¯Á°¤ÎÌó£²ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÀ¾³ÆÃÏ¤Î¼«¼£ÂÎ¤â¡¢ÅÝ²õÀ¤Î´í¸±À¤¬¹â¤¤¶õ¤²È¤ò¹ÔÀ¯Âå¼¹¹Ô¤Ç²òÂÎ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤Ê¤ÉÂÐºö¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡¡¶õ¤²°Áý²Ã¤Î¸½¾õ¤Ï¡©¤Ê¤¼³èÍÑ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡©¤É¤¦ÂÐºö¤¹¤ì¤Ð¡©ÆüËÜÁí¸¦¡¦Ä´ººÉô¤Î²¼ÅÄÍµ²ð¼çÇ¤¸¦µæ°÷¡¢£Î£Ð£ÏË¡¿Í¡¦¶õ¤²È¥µ¥Ý¡¼¥È¤ª¤ª¤¤¤¿¤Ø¤Î¼èºà¤ò¤â¤È¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç¶õ¤²ÈÁý²Ã¡Ä¤½¤Î¥¦¥é¤Ë¤Ï¡ÖÁêÂ³ÌäÂê¡×
¡¡º£²ó¡¢Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿ÂçÊ¬¡¦º´²ì´ØÃÏ¶è¡£¼Â¤Ï¡¢Èï³²¤Î¤¢¤Ã¤¿Ìó£±£·£°Åï¤Î¤¦¤ÁÌó£·£°Åï¤¬¡Ö¶õ¤²È¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢£´£²£°£°À¤ÂÓ¤Î¤¦¤Á£µ£¶£±Åï¤¬¶õ¤²È¡Ê£²£°£²£°Ç¯ÅÙ¤Î¥Ç¡¼¥¿¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁíÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±£¹£µ£¸Ç¯°Ê¹ß¡¢¶õ¤²È¿ô¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢£²£°£²£³Ç¯»þÅÀ¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î£¹£°£°Ëü¸Í¤òµÏ¿¡£ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤ÏÃÄÃÏ¡¦¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó¤Ê¤É¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¶õ¤²ÈÁý²Ã¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡ÖÁêÂ³¡×¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³ºâ»º¤Î¹½À®Èæ¡Ê£²£°£²£³Ç¯¡¦¹ñÀÇÄ£¡Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤ÏÉÔÆ°»º¡ÊÅÚÃÏ¡¦²È²°¡Ë¤Ç¡¢£³£¶¡¥£µ%¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ãÁêÂ³ºâ»º¤Î¹½À®Èæ¡ä
¡¡¢§ÉÔÆ°»º¡ÊÅÚÃÏ¡¦²È²°¡Ë¡¡£³£¶¡¥£µ%
¡¡¢§¸½¶â¡¦ÍÂÃù¶âÅù¡¡¡¡¡¡¡¡£³£±¡¥£µ%
¡¡¢§Í²Á¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±£·¡¥£±%
¡¡¢§¤½¤ÎÂ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±£±¡¥£´%
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÁêÂ³¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡Ö¶µ°é´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö½»¤ß´·¤ì¤¿ÃÏ°è¤òÎ¥¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤Ï¶µ°é¡¦ÍøÊØÀ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¼Â²È¤Ë½»¤ßÂØ¤¨¤Ê¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¶õ¤²ÈÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²ÐºÒ¡¦ÅÝ²õ¡¦¼£°Â°²½¡ÄÍÍ¡¹¤Ê¶õ¤²È¥ê¥¹¥¯
¡¡¶õ¤²È¤Ë¤Ï¡Ö²ÐºÒ¡¦ÅÝ²õ¡×¡Ö¼£°Â°²½¡×¡Ö·Ê´Ñ°²½¡×¡Ö±ÒÀ¸ÌäÂê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¡£¿ÍÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë²°º¬¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯Ê½¤ÎÅÝ²õ¡¢¶õ¤²È¤òµòÅÀ¤Ë¤·¤¿ÈÈºá¡¢¥´¥ßÉÔË¡Åê´þ¤Ê¤É¤Ï¡Ö»ñ»º²ÁÃÍ¤ÎÄã²¼¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
´ØÀ¾¤Î¡Ö¶õ¤²ÈÎ¨¡×¹â¤¤¸©¤Ï¡©
¡¡´ØÀ¾¤Î¶õ¤²ÈÎ¨¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÏÂ²Î»³¡¦ÆÁÅç¤Î¿ô»ú¤¬¹â¤¯¡¢Á´¹ñ¥ï¡¼¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã´ØÀ¾¤Î¶õ¤²ÈÎ¨¡ä
¡¡¢§¼¢²ì ¡¡¡¡£±£²¡¥£±¡ó
¡¡¢§µþÅÔ ¡¡¡¡£±£³¡¥£±¡ó
¡¡¢§Ê¼¸Ë ¡¡¡¡£±£³¡¥£¸¡ó
¡¡¢§Âçºå ¡¡¡¡£±£´¡¥£³¡ó
¡¡¢§ÆàÎÉ ¡¡¡¡£±£´¡¥£¶¡ó
¡¡¢§ÏÂ²Î»³ ¡¡£²£±¡¥£²¡ó
¡¡¢§ÆÁÅç ¡¡¡¡£²£±¡¥£²¡ó
¡¡¢§Á´¹ñÊ¿¶Ñ £±£³¡¥£¸¡ó
¡¡¡ÊÁíÌ³¾Ê¡¦£²£°£²£³Ç¯ÅÙ¡Ë
¡¡¹âÎð²½¡¦¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿Ê¤àÃÏ°è¤ä¡¢¼Â²È¤ò·Ñ¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤ÃÏ°è¤Û¤É¡¢¶õ¤²ÈÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Ï¤ê¥Í¥Ã¥¯¤Ï¡È¤ª¶â¡É¡Ä¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¶õ¤²È³èÍÑ
¡¡¤Ê¤¼¶õ¤²È³èÍÑ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¶õ¤²È³èÍÑ¡¦ÁêÃÌ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡Ö£Î£Ð£ÏË¡¿Í ¶õ¤²È¥µ¥Ý¡¼¥È¤ª¤ª¤¤¤¿¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²óÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤¬¤¢¤Ã¤¿º´²ì´Ø¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§º´²ì´Ø¤Ï³¤¤¬¶á¤¯Ì¥ÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡ÄÍøÊØÀ¤¬Äã¤¯°Ü½»´õË¾¼Ô¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤
¡¡¢§»ý¤Á¼ç¤¬¡ÖÌµ½þ¤ÇÅÏ¤·¤¿¤¤¡×¤È´õË¾¤·¤Æ¤â¡Ä¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë
¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¤ª¶â¤ÎÌäÂê¡£½¤Á¶¤Ë¤ÏÂ¿³Û¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤Û¤«¡¢¿Í·ïÈñ¹âÆ¤Ç²òÂÎÈñÍÑ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã¶õ¤²È¤Î²òÂÎÈñÍÑ¤Î¸½¾õ¡ä
¡¡¢§¹Åç¡¦ÆûÆü»Ô»Ô¡ÊÌÚÂ¤£²³¬·ú¤Æ¡¦£²£·¡¥£²£µÄÚ¡Ë
¡¡¡¡¢Í Ìó£¶£°Ëü±ß
¡¡¢§¿ÀÆàÀî¡¦Æ£Âô»Ô¡ÊÌÚÂ¤£²³¬·ú¤Æ¡¦£´£²¡¥£¸£¹ÄÚ¡Ë
¡¡¡¡¢Í Ìó£±£²£¸Ëü±ß
¡¡¢§¹Åç¡¦ÈøÆ»»Ô¡ÊÌÚÂ¤£²³¬·ú¤Æ¡¦£µ£°¡¥£·£²ÄÚ¡Ë
¡¡¡¡¢Í Ìó£²£¶£µËü±ß
¡¡¢¨¥¯¥é¥Ã¥½¡¼¥Í£È£Ð¤ò´ð¤ËÆüËÜÁí¸¦ºîÀ®
¡¡Æ»¤¬¶¹¤¯½Åµ¡¤¬Æþ¤ê¤Ë¤¯¤¤º´²ì´ØÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢²òÂÎÈñÍÑ¤¬£²ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý¤¨¤ë»öÎã¤â¡£ÈñÍÑ¤¬¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ê¡¢½êÍ¼Ô¤¬²òÂÎ¤òÃÇÇ°¤·¤¿·ë²Ì¡¢¶õ¤²È¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶õ¤²È¡¦¶õ¤ÃÏ¥Ð¥ó¥¯¡×¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¿Ê¤à¼«¼£ÂÎ¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ï¡©
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢¹ñ¤Ï¶õ¤²È¤Î¡ÈÇ§ÄêÊýË¡¡É¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§¡ÖÆÃÄê¶õ²È¡×¡Ê£²£°£±£µÇ¯¡Á¡Ë
¡¡ÊüÃÖ¤¹¤ë¤ÈÅÝ²õÅù¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¶õ¤²È
¡¡¢Í´«¹ð¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡Ö¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ÎÍ¥¶ø¤Ê¤·¡×
¡¡¢§¡Ö´ÉÍýÉÔÁ´¶õ²È¡× (£²£°£²£³Ç¯¡Á)
¡¡Áë¤ÎÇËÂ»¤Ê¤É´ÉÍý¤¬ÉÔ½½Ê¬
¡¡¢Í´«¹ð¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡Ö¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ÎÍ¥¶ø¤Ê¤·¡×
¡¡´ÉÍýÉÔÁ´¶õ²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶ÛµÞÂå¼¹¹ÔÈñÍÑ¤ÎÄ§¼ý¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£´í¸±¤Ê¶õ¤²È¤ò¹ÔÀ¯¤¬¼è¤ê²õ¤¹ºÝ¡¢½êÍ¼Ô¤«¤é¤½¤ÎÈñÍÑ¤òÄ§¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤Ï¡ÖÁ´¹ñÈÇ ¶õ¤²È¡¦¶õ¤ÃÏ¥Ð¥ó¥¯¡×¤Î±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¡£»²²Ã¼«¼£ÂÎ¤Ï£±£±£²£µ¡¢·ÇºÜÊª·ï¤ÏÌó£±Ëü£¸£°£°£°¸Í¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶õ¤²È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¿Ê¤à¼«¼£ÂÎ¡¦¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¼«¼£ÂÎ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ã¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¿Ê¤à¼«¼£ÂÎ¡ä
¡¡¢§ÀÑ¶ËÅª¤Ë½¤Á¶Èñ¤ÎÊä½õ¤ä°Ü½»¼Ô¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÍÑ°Õ
¡¡¢§ÀìÌç²È¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤ÏÀ®¸ù¤·¤ä¤¹¤¤
¡¡¡ã¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¼«¼£ÂÎ¡ä
¡¡¢§¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤Î¿Í¼êÉÔÂ
¡¡¢§ÁêÂ³¤ä¸¢Íø´Ø·¸¤Ê¤ÉÀìÌçÃÎ¼±ÉÔÂ
¡ÖÌ±Çñ¡×¡Ö¥ê¥Î¥Ù¡×¤Ê¤É¿·¤·¤¤³èÍÑÎã¤â
¡¡º£¸å¡¢¶õ¤²È³èÍÑ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê³èÍÑ»öÎã¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§´Ñ¸÷»ñ¸»¤¬¤¢¤ëÃÏ°è¤Ç¤Ï¡Ä
¡¡ ¢ÍÊ¡»ã»ÜÀß¡¦¾¦¶È»ÜÀß¤È¤·¤Æ³èÍÑ
¡¡¢§ÃÄÃÏ¤Ç¤Ï¡Ä
¡¡¢Í¥ê¥Î¥Ù¡ÜÄã²ÈÄÂ¡¡¼ã¤¤À¤Âå¤¬Î®Æþ¤¹¤ëÀ®¸ùÎã¤â
¡¡¢§³°¹ñ¿Í¸þ¤±¤Ç¤Ï¡Ä
¡¡¢ÍÌ±Çñ¤Ë³èÍÑ¤¹¤ëÆ°¤¤â
¡¡ÆüËÜÁí¸¦¤Î²¼ÅÄ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶õ¤²È³èÍÑ¤Ë¤Ï¡ÖÌ±´Ö´ë¶È¤äÃÏ¸µ£Î£Ð£Ï¤Ê¤É¤È¤Î¶¨ÎÏ¡¦Ï¢·È¤¬É¬Í×¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶õ¤²È¥µ¥Ý¡¼¥È¤ª¤ª¤¤¤¿¤Ï¡Ö¶õ¤²È¤òÎÙ²È¤ä¶áÎÙ¤Î¿Í¤¬Çã¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¾ù¤ê¤ä¤¹¤¯¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¡×¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»ØÅ¦¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÅÀºß¤¹¤ë¶õ¤²È¤ò¤Þ¤È¤á¡¢ÂÔÈò½ê¤ä¾®¤µ¤Ê¸ø±à¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¶õ¤ÃÏ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó²ÐºÒ¤Î¤¢¤Ã¤¿º´²ì´ØÃÏ¶è¤Ï¶õ¤²È¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ï¡Ö½êÍ¼Ô¤ÎÌµÆÜÃå¡¦Ìµ´Ø¿´¡×
¡¡¶õ¤²ÈÌäÂê¤ÎºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢¡Ö¶õ¤²È½êÍ¼Ô¤ÎÌµÆÜÃå¡¦Ìµ´Ø¿´¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö½»¤à¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤²È¤Î´ÉÍý¤¬ÌÌÅÝ¡×¡Ö¼êÂ³¤¤ËÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ÇÄ¹¤é¤¯ÊüÃÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÉô¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö¶õ¤²È¤Î´ÉÍý¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§µþÅÔ¡¡¡¡ÉñÄá¡¦°½Éô¡¦µþÃ°¸å
¡¡¢§Ê¼¸Ë¡¡¡¡¹áÈþÄ®¡¦Ä«Íè¡¦ÍÜÉã¡¦ÁêÀ¸¡¦Æî¤¢¤ï¤¸
¡¡¢§ÏÂ²Î»³¡¡¿·µÜ¡¡ÅÄÊÕ
¡¡¤³¤¦¤·¤¿À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¡¢ÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¶õ¤²È¤Ë¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢½êÍ¼Ô¤¬ÌäÂê°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬É¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
