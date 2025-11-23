ËÍ¤Ïµ¤¤Å¤¤¤¿¡£Î¹¹Ô¤äµ¢¾Ê¤Ë¤Ï¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ëÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¡×¤¬ºÇ¶¯¤À¤Ã¤¿¤È¡Ä
Á´¹ñ¤Îµ¢¾Ê¡¦Î¹¹Ô¤Ç¤ÎÅÅ¸»ÉÔÂ¤Çµã¤¤¤¿Êý¤Ø¡£
¼«Âð°Ê³°¤Ã¤Æ¥³¥ó¥»¥ó¥È¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö½¼ÅÅ¤·¤¿¤¤¡ª¡×¡Öºî¶È¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢Î¹¹Ô¤äµ¢¾Ê¤Ç¤ÎÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¡£
¤«¤¯¤¤¤¦ËÍ¤â¡¢²ÈÂ²¤Çµ¢¾Ê¤·¤¿¤é¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ÎÁèÃ¥Àï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤ËÈ÷¤¨¤Æ¥³¥¤¥Ä¤òÇã¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ì¥³¥à¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±ÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×
3¸ý¤ÎÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¤ÆUSB-A¤ÈUSB-C¤Î½¼ÅÅ¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤Þ¤ÇÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢¥³¥¤¥Ä¤Î¥³¥¹¥Ñ°Û¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Î¹¹Ô¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¥¿¥Ã¥×
¤³¤Î¥¿¥Ã¥×¡¢ÆÃÄ§¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¤È¡Ä
¡¦¥±¡¼¥Ö¥ë¤Þ¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë
¡¦ACº¹¤·¹þ¤ß¸ý¡ß3¡¢USB-A¡ß1¡¢USB-C¡ß1
¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¤ÊÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¡£USB¥¢¥À¥×¥¿¤ò·ó¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼¡£
½ÐÎÏ¤Ï¹ç·×15W¤Þ¤Ç¤À¤±¤É¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¥¹¥Þ¥Û½¼ÅÅ¤¹¤ë¤Ê¤é¥³¥ì¤Ç½½Ê¬¡£µÞÂ®½¼ÅÅ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤éACº¹¤·¹þ¤ß¸ý¤Ë¥¢¥À¥×¥¿¡¼»É¤»¤ÐOK¤Ç¤¹¤·¤Í¡£
Î¹¹Ô¤äµ¢¾Ê¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁêÀÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤·¡¢ÍèÇ¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ä¡£¤¤¤ä¡¢Ç¯Ëö¤Îµ¢¾Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ËÍÇã¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥°¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤ª¤¯¤ï¡£
