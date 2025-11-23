¡ÚF1¡Û12°Ì¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë±¿¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ä¥Á¡¼¥àÂ¦¤¬¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¥ß¥¹¡Ö¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¡þF1Âè22Àï¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹GP¡¡·è¾¡¡Ê2025Ç¯11·î22Æü¡¡ÊÆ¥Í¥Ð¥À½£¡¡¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹»Ô³¹ÃÏ¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡á1¼þ6.201¥¥í¡ß50¼þ¡Ë
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤Ï14°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¡¢3ÀïÏ¢Â³¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥óÀª2Âæ¤¬¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¼º³Ê¤È¤Ê¤ê12°Ì¤Ë·«¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Íèµ¨F1»ÄÎ±¤Ë³³¤Ã±ï¤Î¾õ¶·¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤º¡¢º£µ¨¤Ï»Ä¤ê2Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï19ÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿Á°Æü21Æü¤ÎÍ½Áª¸å¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÊPU¡Ë¤Ê¤É¤Î¸ò´¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Ô¥Ã¥È¥ì¡¼¥ó¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1¼þ¸å¤Ë¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤Æ¥¿¥¤¥ä¤ò¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¤«¤é¥Ï¡¼¥É¤ØÊÑ¹¹¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤ËÊ£¿ô¥Þ¥·¥ó¤ÎÀÜ¿¨¤¬È¯À¸¤·¤Æ¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥«¡¼¡ÊVSC¡Ë¤¬Æþ¤ê¡¢ÀïÎ¬¤ÏÎ¢ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ì»þ¤Ï13ÈÖ¼ê¤òÁö¹Ô¤·¤¿¤â¤Î¤Î¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤Î¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥³¥é¥Ô¥ó¥È¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¤òÈ´¤±¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ó¤Î¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¢¥í¥ó¥½¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤é¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Æ¡¼¥¯¤òµö¤·¤Æ½ç°Ì¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡28¼þÌÜ¤Ë¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤ò¹Ô¤¤¡¢Æþ¾Þ¤òÁè¤¦Å¸³«¤ò¤Ä¤¯¤ì¤º¤Ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£2ÈÖ¼ê¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é²ñ¿´¤Î¥ì¡¼¥¹¤Çº£µ¨6¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿Æ±Î½¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤¬1²óÌÜ¡ÊQ1¡Ë¤ÇÇÔÂà¤·¤¿Í½Áª¸å¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤Ï¥¿¥¤¥ä¤ÎÆâ°µÀßÄê¤Ë¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£³ÑÅÄ¤Ï·è¾¡¥ì¡¼¥¹¸å¡¢VSCÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡Ö¤¢¤ì¤Ç¥¿¥¤¥à¤ò¼º¤Ã¤¿¡£ÍýÁÛÅª¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ²¤¡¢¡ÖÁ´¤Æ¤¬¼«Ê¬¤ËÉÔÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£¡È±¿¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£½µËö¤Ï¥Û¥ó¥È¤Ë±¿¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥ä¤ÎÆâ°µ¤È¤¤¤¦¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿ÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡£´ðËÜÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¡¢Ä¾¶á¤Ç¥Á¡¼¥àÂ¦¤Ë¥ß¥¹¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë»öÂÖ¤Ë¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÄ¹¤é¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤·¡¢¥ß¥¹¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÈ¤Ë¤·¤Æ¼¡¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¢¦·è¾¡½ç°Ì¡Ê¥Þ¥¯¡¼¥ì¥óÀª¼º³Ê¸å¡Ë
(£±)¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë
(£²)¥é¥Ã¥»¥ë¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ë
(£³)¥¢¥ó¥È¥Í¥Ã¥ê¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ë
(£´)¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë
(£µ)¥µ¥¤¥ó¥Ä¡Ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë
(£¶)¥Ï¥¸¥ã¡¼¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë
(£·)¥Ò¥å¥ë¥±¥ó¥Ù¥ë¥¯¡Ê¥¥Ã¥¯¥¶¥¦¥Ð¡¼¡Ë
(£¸)¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë
(£¹)¥ª¥³¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥¹¡Ë
(10)¥Ù¥¢¥Þ¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥¹¡Ë
(11)¥¢¥í¥ó¥½¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ó¡Ë
(12)³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë
(13)¥¬¥¹¥ê¡¼¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë
(14)¥í¡¼¥½¥ó¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë
(15)¥³¥é¥Ô¥ó¥È¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë
¥ê¥¿¥¤¥¢¡¡¥¢¥ë¥Ü¥ó¡Ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë
¥ê¥¿¥¤¥¢¡¡¥Ü¥ë¥È¥ì¡¼¥È¡Ê¥¥Ã¥¯¥¶¥¦¥Ð¡¼¡Ë
¥ê¥¿¥¤¥¢¡¡¥¹¥È¥í¡¼¥ë¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ó¡Ë
¼º³Ê¡¡¥Î¥ê¥¹¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë
¼º³Ê¡¡¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë