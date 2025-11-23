¡Öº£¤Ï¥Ö¥¹¡×¡Ö¤Ç¤âÀ°·Á¤¹¤ì¤ÐÈþ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡×À°·Á³°²Ê°å¤ÎÉã¤Î¸ÀÍÕ¤¬¼ö¤¤¤Ë!?14ºÐ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿À°·Á¾Â¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡Ö¤¹¤Ã¤²¡¼¡¢¥Ö¥¹¡×¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤¶¤Þ¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÃËÀ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¡£14ºÐ¤ÇÆó½ÅÀ°·Á¤ò¤·¡¢½¢¿¦¤·¤Æ¤«¤é¤â¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¤ä¥·¥ß¡¢¥¤¥Ü¤Ê¤É¤ò½üµî¤·¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¡©¤¦¤ß¤Î±¤²Ö(@umino_otoka)¤µ¤ó¤Î¼ÂÂÎ¸³¤òÌ¡²è²½¤·¤¿¡Ö14ºÐ¤ÇÀ°·Á¤·¤¿»ä ¡Ø¥Ö¥¹¡Ù¤Î¼ö¤¤¤«¤é²ò¤±¤Æ¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ëÆü¤Þ¤Ç¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜºî¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤òºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡£
¥â¥é¥Ï¥éÈà»á¤È¤ÎÊÌ¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö¿ÍÀ¸¤ò¤Þ¤¿°ì¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤½¤¦¡×¤È¶¯¤¯·è°Õ¤·¤¿ºî¼Ô¤Î¤¦¤ß¤Î±¤²Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ì¡²è²È¤ò»Ö¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£À°·Á¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Ì¡²è¤¬¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ê¤é¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤ÇÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡©¡×¤È¹Í¤¨¡¢ËÜºî¡Ö14ºÐ¤ÇÀ°·Á¤·¤¿»ä ¡Ø¥Ö¥¹¡Ù¤Î¼ö¤¤¤«¤é²ò¤±¤Æ¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ëÆü¤Þ¤Ç¡×¤ÎÀ©ºî¤ò»Ï¤á¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÂÎ¸³¤òÌ¡²è¤Ë¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
À°·ÁÈñÍÑ¤ÏÁí³Û700Ëü±ß°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¤¬¡¢ºîÃæ¤Ç¤ÏÀ°·Á¸å¤â¤Ê¤ªÈà»á¤«¤éÍÆ»Ñ¤òÈÝÄê¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤¦¤ß¤Î±¤²Ö¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ°·Á¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÂ¤¤¤Ê¤¯¸ì¤ë¡£Ä¹Ç¯Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÊâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦¡£ÍýÁÛ¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥¥ì¥¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ÎÂ¸ºß¤ËÂç¤¤¯»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
À°·Á¤Î²áÄø¤Ç¤Ï¼ºÇÔ¤äÉÔ°Â¤Ç¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¼«¿È¤ò¹ÎÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£À°·Á¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤¿¾Ú¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤Î·®¾Ï¤À¤È¸ì¤ë¤¦¤ß¤Î±¤²Ö¤µ¤ó¡£
¤¦¤ß¤Î±¤²Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢³°¸«¤ÎÇº¤ß¤ò°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤à¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡¢¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¡¢Æ±ºî¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿Í¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¬°ìÈÖÂç»ö¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¹þ¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¤¦¤ß¤Î±¤²Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎËÜ¤¬Ã¯¤«¤Î¿´¤Îµò¤ê¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤¦¤ß¤Î±¤²Ö(@umino_otoka)
