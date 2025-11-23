¡Ö¤¿¤Ð¤³¤Î²Ð¤ÎÉÔ»ÏËö¡×¤¬½Ð²Ð¸¶°ø¤«¡¡·ã¤·¤¤±ê¡Ä½»Âð£³Åï¡¦¼Ö4Âæ¾Æ¤¯²Ð»ö¡ÚÄ¹Ìî¡Û
22ÆüÌë¡¢Ä¹Ìî¸©¿ÛË¬»Ô¤Ç½»Âð3Åï¤Ê¤É¤ò¾Æ¤¤¤¿²Ð»ö¤Ç½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤Ï¤¿¤Ð¤³¤Î²Ð¤ÎÉÔ»ÏËö¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»³ºêÊ¸¹¥¥«¥á¥é¥Þ¥ó
¡Ö¸½ºß¿ÛË¬»Ô¤Ç²Ð»ö¤¬È¯À¸Ãæ¤Ç¤¹½»Âð¤«¤é¤â¤Î¤¹¤´¤¤±ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
22Æü¸á¸å6»þÈ¾Á°¡¢¿ÛË¬»Ô¸Ð´ßÄÌ¤ê¤Ç¡Ö·úÊª¤Î1³¬¤È2³¬¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ë¤è¤êÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤ª¤è¤½56Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤òÁ´¾Æ¡£¤³¤Î¤Û¤«¼þÊÕ¤Ë¤¢¤ë½»Âð2Åï¤È¾èÍÑ¼Ö4Âæ¤Î°ìÉô¤â¾Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Î·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ç½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½»¿Í¤ÎÃËÀ¤Î¤¿¤Ð¤³¤Î²Ð¤ÎÉÔ»ÏËö¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÏÆ¨¤²¤ÆÌµ»ö¤Ç¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£