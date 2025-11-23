¡È¿¿¤ÎÈï³²¼Ô¡É¤È¤Ï¡©¸í²ò¤À¤é¤±¤Ê¡Ö¥Î¥ë¥Þ¥ó¥È¥ó¹æ»ö·ï¡×ÆüËÜ¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤Î´Ö¤ÇËÝÏ®¤µ¤ì¤¿Èá·à¤ÎÁ¥Ä¹¡Ú¸åÊÔ¡Û
ÌµÍý¶Ú¤Î¼Â·ºÈ½·è
¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Î¥Î¥ë¥Þ¥ó¥È¥ó¹æ»ö·ï¤Ç¡¢Á¥¤ËÆüËÜ¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤ä»à¼Ô¤¬½Ð¤¿·Ð°Þ¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤Î»ö·ï¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¡ÖÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¿¿Áê¡×¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ºÛÈ½¤Î·Ð°Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Î¥ë¥Þ¥ó¥È¥ó¹æ»ö·ï¤ÇºÇ½é¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï·º»öºÛÈ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³¤Æñ¿³È½¤Ç¤·¤¿¡£
·º»öºÛÈ½¤Ï¸Ä¿Í¤Î·º»öÀÕÇ¤¤òÌä¤¤¡¢·ºÈ³¤ò²Ê¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢³¤Æñ¿³È½¤Ï³¤Æñ»ö¸Î¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ß¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢³¤µ»ÌÈµöÅù¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ø¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¡Ê²ü¹ð¡¢¶ÈÌ³Ää»ß¡¢ÌÈµö¼è¤ê¾Ã¤·¤Ê¤É¤Î¹ÔÀ¯½èÊ¬¡Ë¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¸½Âå¤Ç¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³¤Æñ¿³È½¤Ç¤Ï¤½¤â¤½¤â·º»ö½èÈ³¤äÇå½þ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥É¥ì¡¼¥¯Á¥Ä¹¤Ï¤³¤Î³¤Æñ¿³È½¤ÇÌµºá¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÆüËÜ¤Î¿·Ê¹¤Ï¡ÖÁ¥Ä¹¤¬¾èµÒ¤ò¸«»¦¤·¤Ë¤·¤¿¡×¡ÖºÛÈ½¤Ç¤ÏÌµºá¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»¨¤ÊÊóÆ»¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÀ¤ÏÀ¤¬Ê¨Æ¤·¡¢¤½¤ì¤Ë²¡¤µ¤ì¤ë·Á¤ÇÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¥É¥ì¡¼¥¯Á¥Ä¹¤Î½Ð¹ñÄä»ß¤òÌ¿¤¸¡¢²þ¤á¤Æ»¦¿Íºá¤ÇÁÊ¤¨¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹À¯ÉÜ¤ÏÆüËÜ¤È¤Î´Ø·¸¤ËÇÛÎ¸¤·¤ÆÍºá¤È¤·¡¢¶Ø¸Ç»°¥ö·î¤ÎÈ½·è¤ò²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Î½éÂå³°Ì³Âç¿Ã¡¦°æ¾å³¾¡ÊWikipedia¤è¤ê¡Ë
¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÈ½·è¤Î·Ú¤µ¤Ë¡¢À¤ÏÀ¤Ï²þ¤á¤ÆÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ë¡Î§¤ËÌÀ¤ë¤¤¿Í¤Ê¤éÊ¬¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î·Ð°Þ¤ÇÀ¯ÉÜ¤¬¸Ä¿Í¤ò»¦¿Íºá¤Ç»ÊË¡¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÌµÍý¶Ú¤Ç¤¹¡£Ë¡¼£¹ñ²È¤È¤·¤ÆÀµ¤·¤¤Á¼ÃÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ïµ¿Ìä¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
É÷»É²è¤ÏÌµ´Ø·¸
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢¥Î¥ë¥Þ¥ó¥È¥ó¹æ»ö·ï¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢Àè½Ò¤Î¥Ó¥´¡¼¤ÎÉ÷»É²è¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸À¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤Ï¥Î¥ë¥Þ¥ó¥È¥ó¹æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸Áü¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·Àè¤Ë½ñ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥É¥ì¡¼¥¯Á¥Ä¹¤Ï¤¢¤ÎÌ¡²è¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢µßÌ¿¥Ü¡¼¥È¤Ç¼«Ê¬¤À¤±¤¬Íª¡¹¤ÈÃ¦½Ð¤·¤ÆÅ®¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤ò¸«¼Î¤Æ¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎÅÀ¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤¢¤ÎÌ¡²è¤Ï»ö¼Â¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¤¢¤ÎÌ¡²è¤Ï¥Î¥ë¥Þ¥ó¥È¥ó¹æ»ö·ï¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Î³¨¤ÎÂêÌ¾¤Ï¡Ø¥á¥ó¥¶¥ì¹æ¤Îµß½õ¡Ù¤È¤¤¤¤¡¢¥Î¥ë¥Þ¥ó¥È¥ó¹æ»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿ÍâÇ¯¤Ë¾å³¤²¤Ç¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¥á¥ó¥¶¥ì¹æ¤È¤¤¤¦Á¥Çõ¤ÎÁøÆñ»ö·ï¤òÉÁ¤¤¤¿É÷»É²è¤Ç¤¹¡£
¶µ²Ê½ñ¤Ë¤è¤¯½Ð¤ë¡Ø¥á¥ó¥¶¥ì¹æ¤Îµß½õ¡Ù¡ÊWikipedia¤è¤ê¡Ë
¥Ó¥´¡¼¤È¤¤¤¦Ì¡²è²È¤ÏÊÝ¼éÅª¤Ê¿ÍÊª¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬¾òÌó²þÀµ¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ÇÀè¤ÎºÛÈ½¤Î·Ð°Þ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¤¬¥Î¥ë¥Þ¥ó¥È¥ó¹æ»ö·ï¤ÎÂÐ±þ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤»¤¤¤ÇÆüËÜ¿Í¤¬¾òÌó²þÀµ¤·¤í¤ÈÁû¤¤¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ó¥´¡¼¤Ï¤ì¤Ã¤¤È¤·¤¿¿ÆÆü²È¤Ç¤·¤¿¡Ë¡£
¤½¤ì¤ÇÈà¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¾òÌó²þÀµÁû¤®¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥ì¡¼¥¯Á¥Ä¹¤ò¥Í¥¿¤Ë¡¢¥á¥ó¥¶¥ì¹æ¤ÎÄÀË×»ö¸Î¤ÎÉ÷»É²è¤ËÅÐ¾ì¤µ¤»¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¤Ç¤Ï¥á¥ó¥¶¥ì¹æ¤ÎÄÀË×»ö¸Î¤Ë¥É¥ì¡¼¥¯Á¥Ä¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤é²¿¤¬¡ÖÉ÷»É¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤¬Ì¡²è¤È¤·¤ÆÌÌÇò¤¤¤Î¤«¡¢¤Ê¤É¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡£
ÍèÆü¤·¤Æ¥µ¥à¥é¥¤¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤¹¤ë¥¸¥ç¥ë¥¸¥å¡¦¥Ó¥´¡¼¡ÊWikipedia¤è¤ê¡Ë
Îò»ËÅª»ö¼Â¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Î¥ë¥Þ¥ó¥È¥ó¹æ»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¤¿¤Á¤¬Êú¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÅÀ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Î»ö·ï¤¬¾òÌó²þÀµ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ÏÎò»ËÅª»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¥Î¥ë¥Þ¥ó¥È¥ó¹æ»ö·ï¤È¤¤¤¦»ö¸Î¤Î·Ð°Þ¤Ï¤¢¤ÎÌ¡²è¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤ÏÄø±ó¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ì¡²è¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë°ú¤¤º¤é¤ì¤Æ¡¢¥É¥ì¡¼¥¯Á¥Ä¹¤ÏÂ¿¿ô¤ÎÆüËÜ¿Í¤ò¸«»¦¤·¤Ë¤·¤¿°ÆÁÁ¥Ä¹¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤Î³°¸ò¾å¤ÎÅÔ¹ç¤«¤éÌµÍý¤ä¤ê¼Â·ºÈ½·è¤ò¿©¤é¤ï¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Î¾¹ñ¤Î¶¹´Ö¤ÇËÝÏ®¤µ¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
