ÂÇÅÝ¡¦¹¾ÀîÂî¤ËÇ³¤¨¤¿Æü¡¹¤òÌ¾¾¡¦ÅÏÊÕ¸µÃÒ¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡¡Ö¾®ºÙ¹©¤Ê¤·¤ÇÀï¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÁªÈ´¤Ç½éÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¸µ²£ÉÍ¹â¤ÎÌ¾¾¡¦Ì¾»²ËÅ¤¬¸ì¤ë¹¾ÀîÂî¤È¾¾ºäÂçÊå¡Ê¸åÊÔ¡Ë
¡¡1972Ç¯½©¤Î´ØÅìÂç²ñ·è¾¡¤Ï¡¢£¶ÂÐ£°¤Çºî¿·³Ø±¡¤¬²£ÉÍ¤ò²¼¤·Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ºî¿·¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¹¾ÀîÂî¤Ï£´°ÂÂÇ´°Éõ¡¢16Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¤ò±é¤¸¤¿¡£¤À¤¬¤³¤Îº¢¡¢¹¾Àî¤¬16»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤ÏÃ¯¤â¶Ã¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÁ°ÆüÈô¤Ð¤·¤¹¤®¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍÞ¤¨µ¤Ì£¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»î¹ç¸å¤Î¹¾Àî¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢ËÜ¿Í¤Ê¤ê¤Ë¼«½Å¤·¤ÆÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î·ë²Ì¤òÁ°¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤³¤«¿Í¤ò¿©¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¶Á¤¯¡£¹¾Àî¤¬¡Öº£Æü¤ÏÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¿ÍÃÒ¤òÄ¶¤¨¤¿²½¤±Êª¤¸¤ß¤¿µÏ¿¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ËÀïØË¤¹¤é³Ð¤¨¤ë¡£
¡ÚÂÐºö¤Ê¤ÉÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Û
²£ÉÍ¹â¤òÁ´¹ñ¶þ»Ø¤Î¶¯¹ë¹»¤Ø¤È°é¤Æ¾å¤²¤¿¸µ´ÆÆÄ¤ÎÅÏÊÕ¸µÃÒ»á¡Ê¼Ì¿¿¡¦º¸¡Ë¤È¸µÉôÄ¹¤Î¾®ÁÒÀ¶°ìÏº»á¡¡photo by Ohtomo Yoshiyuki
¡¡²£ÉÍ¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ëÅÏÊÕ¸µÃÒ¤Ï¡¢1998Ç¯¤Ë½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿»þ¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¾¾ºäÂçÊå¤È¹¾Àî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¾¾ºä¤Ê¤ó¤Æ¡¢¹â¹»£²Ç¯¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯Ì¾Á°¤¬ÃÎ¤é¤ì»Ï¤á¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹¾Àî¤Ï1Ç¯À¸¤Î²Æ¤«¤é¤¹¤Ç¤ËÊÌ³Ê¤Ç¡¢Áª¼ê¤è¤êÀè¤Ë¡Ø¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Åê¼ê¤¬¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦±½¤¬¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ºä¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¹»»þÂå¤Î¹¾Àî¤Ï¤½¤Î¤µ¤é¤Ë¾å¤ò¤¤¤¯ÊÌ¼¡¸µ¤Î¤¹¤´¤µ¤Ç¤·¤¿¡£¾¾ºä¤â¥¥ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹¾Àî¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÏÄã¤á¤«¤é¥°¥£¡¼¥ó¤È¥Û¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ë¤«¤¹¤é¤Ê¤¤¡£»î¹çÃæ¤ËÂÐºö¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡ÊªÍýÅª¤Ë¥Û¥Ã¥×¤¹¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹¾Àî¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤¿¼Ô¤Ï¸ý¤òÂ·¤¨¤Æ¡Ö¥Û¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¦¡£ÅÏÊÕ¤âÅö»þ¤Îµ²±¤¬ÁÉ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¾¯¤·¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¶ì¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¥Û¥Ã¥×¤¹¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²óÅ¾¿ô¤¬Â¿¤¤Ê¬¡¢µå¼Á¼«ÂÎ¤Ï¾¯¤··Ú¤¯¤Æ¡¢Åö¤¿¤ì¤ÐÈô¤ó¤À¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«......Åö¤¿¤ì¤Ð¡¢¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¡¢½Ä¤Ë±Ô¤¯¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¤«¤«¤Ã¤ÆÍî¤Á¤ë¥«¡¼¥Ö¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£ÀÎ¤Ç¤¤¤¦¥É¥í¥Ã¥×¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡º£¤Ê¤é¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤ò150¥¥í¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¥¬¥ó¥¬¥óÂÇ¤¿¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£»ä¼«¿È¡¢Ìîµå¤ÎÃÎ¼±¤¬ËÉÙ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Áö¤é¤»¤è¤¦¤Ë¤â¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬½Ð¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡º£¤Ê¤é¡¢ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ÈÃßÀÑ¤·¤¿ÌîµåÍýÏÀ¤ò¶î»È¤¹¤ì¤Ð¡¢Á´À¹´ü¤Î¹¾Àî¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¹¶Î¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¼«Éé¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¤¢¤Î»þÂå¤Ï¡¢¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤¿¡£¡Ú¹¾Àî¤È¤ÎÂÐÖµ¤¬²£ÉÍ¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¡Û
¡Ö»ä¤¬·È¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¤¹¤´¤¤¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤º98Ç¯¤Î¾¾ºä¤ÎÂå¡¢¤½¤ì¤«¤é94Ç¯¤ÎµªÅÄ¡Ê¾´°ì¡¿¸µ²£ÉÍ¤Û¤«¡Ë¡¢ÀÆÆ£¡ÊÀëÇ·¡¿¸µµð¿Í¤Û¤«¡Ë¡¢Â¿Â¼¡Ê¿Î¡¿¸µ²£ÉÍ¤Û¤«¡Ë¡¢ÌðÌî¡Ê±Ñ»Ê¡¿¸µ²£ÉÍ¤Û¤«¡Ë¤¬¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¡£¤½¤·¤Æ¹¾Àî¤ÈÀï¤Ã¤¿Âå¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÂå¤Ï¡¢¥µ¥à¥é¥¤¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡£Íâ73Ç¯¤ÎÁªÈ´¤Ç½é½Ð¾ì¡¦½éÍ¥¾¡¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡¡½©¤ÎÂç²ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢"ÂÇÅÝ¡¦¹¾Àî"¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢ËèÆü¤Û¤ÜÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÌ¤½Ï¤À¤Ã¤¿ºÇÃæ¤Ë¹¾Àî¤È¤¤¤¦µðÌÚ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤ÆÅÝ¤¹¤¿¤á¤ËÁª¼ê¤È¶¦¤ËÀÚâøÂöËá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬Á´¹ñÀ©ÇÆ¤È¤¤¤¦Æ»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Åö»þ¤Þ¤À20Âå¸åÈ¾¤À¤Ã¤¿ÅÏÊÕ¤Ï¡¢»î¹çÃæ¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤³¤¤¡£¤ª¤Þ¤¨¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤¬¸ýÊÊ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤â......²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¸ÍÏÇ¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£µ¤¹ç¤¤¤ÇÂÇ¤Æ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¹¾Àî¤Îµå¤òµ¤¹ç¤¤¤À¤±¤ÇÂÇ¤Æ¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤É¤ì¤À¤±»°¿¶¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¡¢¥Ó¥Ó¤ê¤Ê¤¬¤éÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤È¡¢µ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤ÆÆ²¡¹¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤È¤Ç¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Û¤É·ù¤ÊÂ¸ºß¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö½©¤ÎÂç²ñ¤Ç¡¢¾®ºÙ¹©¤Ê¤·¤ÇÀï¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÁªÈ´¤Ç½é½Ð¾ì¡¢½éÍ¥¾¡¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ÎÇ¯¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¹â¹»¤¬"ÂÇÅÝ¡¦¹¾Àî"¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×
¡Ú¤â¤·¹â¹»»þÂå¤Î¹¾Àî¤ò»ØÆ³¤·¤¿¤é...¡Û
¡¡ÅÏÊÕ¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç"¾ï¾¡²£ÉÍ"¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¡¢²£ÉÍ¹â¹»ÌîµåÉô¤Î¸µÉôÄ¹¡¦¾®ÁÒÀ¶°ìÏº¤Ë¤â¡¢¡Ö¾¾ºä¤È¹¾Àî¡¢¤É¤Á¤é¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¾¾ºä¤È¤ÏÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Åö»þ¡¢Åì³¤Âç°ì¡Ê¸½¡¦Åì³¤ÂçÀÅ²¬æÆÍÎ¡Ë¤Î¥³¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä¸»Ò¤Þ¤Ç¹¾Àî¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÁªÈ´¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢¤¢¤ì¤Û¤É¹â¤á¤Ç¿¤Ó¤ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ð¥Ã¥È¤Ë¤«¤¹¤ê¤â¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢Âç¤¤¯¤ÆÍîº¹¤Î¤¢¤ë¥«¡¼¥Ö¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Äã¤á¤Îµå¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Æ¡¢Á´Éô¥Ù¥ë¥È¤è¤ê¾å¤Ç¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£º£¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¬¥ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢158¡Á159¥¥í¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Î¥Ã¥¯¤ÇÅ°ÄìÅª¤ËÂ¹ø¤òÃÃ¤¨¾å¤²¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¸£À©¤È¤¤¤Ã¤¿µ»½Ñ¤òºÙÉô¤Þ¤Ç»ØÆ³¤·¡¢¾¾ºä¤ò"Ê¿À®¤Î²øÊª"¤Ø¤È°é¤Æ¾å¤²¤¿¾®ÁÒ¤Ç¤µ¤¨¡¢È¾¤ÐÊò¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ì¤Û¤É¤Îµå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Äã¤á¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â¡¢¥·¥ó¥«¡¼¤â¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤âÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¤Î»þÂå¤ËÅê¤²¤Æ¤â¡¢Ã¥»°¿¶¿ô¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¾¾ºä¤Ï¤¤¤¯¤é»°¿¶¤¬¼è¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤¬Áê¼ê¤Ê¤é10¸Ä¤â¼è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¹¾Àî¤Ê¤é¡¢Ê¿¶Ñ¤·¤Æ15¡¢6¸Ä¤Ï¼è¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£Ê¸¶ç¤Ê¤·¤ËÎòÂå¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Ç¤¹¡£ÁªÈ´¤Î»þ¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Î¼ÂÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â½Õ¤ÎÁªÈ´¤Ç¡¢¹¾Àî¤Ï£´»î¹çÄÌ»»60Ã¥»°¿¶¤ÎµÏ¿¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎµÏ¿¤Ïº£¤âÇË¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¾®ÁÒ¤Ï¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢¹â¹»¤Ç¤ÎÎý½¬ÎÌ¤Ï¾¾ºä¤ÎÈ¾Ê¬¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤â¤·»ä¤ÎÁ´À¹´ü¡¢¤Þ¤¢50ºÐ¤¯¤é¤¤¤Îº¢¤Ë¡¢¹â¹»»þÂå¤Î¹¾Àî¤ò»ØÆ³¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤¤Åê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¾¾ºä¤òÃÃ¤¨¤¿¤è¤¦¤ÊÎý½¬¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤é......¡£¤Þ¤¢¹¾Àî¤Ï¡¢Å·ºÍ¤Ê¤ó¤ÇÎý½¬¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¢¤ì¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡£¥â¥Î¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¢¤¢¤ê¤ãÊÌ³Ê¤Ç¤¹¡×
¡¡¾®ÁÒ¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤Î¹¾Àî¤ò¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç°é¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´ÄìÀË¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Âç³Ø¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥í¤Ç¤Î¹¾Àî¤ÎÅêµå¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÅ·Éê¤ÎºÍÇ½¤¬ÌµÂÌ¤Ë¸Ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¡¢²×Î©¤Á¤È¼ä¤·¤µ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿»×¤¤¤òÊú¤«¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÅö¤Ë¾®ÁÒ¤¬¹â¹»»þÂå¤Î¹¾Àî¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¨¡¨¡¡£¤½¤ì¤Ï¹â¹»Ìîµå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå»Ë¤½¤Î¤â¤Î¤ò¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¾®ÁÒ¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¡¢Ã¯¤«¤¬³°Ìî¤«¤é¤ÎÍ¾·×¤Ê°µ¤Ë¶þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢·×²èÅª¤Ë£³Ç¯´Ö¤ß¤Ã¤Á¤ê¤ÈÃÃ¤¨¾å¤²¤Æ¤¤¤ì¤Ð......¡£¤³¤Î»þ¤Û¤É¡¢"¤¿¤é¤ì¤Ð"¤ò¶¯¤¯»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£