¡Ö¤¨¤Ã¤°¤¤¡×¡Ö²½¤±Êª¡×¡ÖÀ¼½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×µ×ÊÝÆ±Î½¤Î¡È¾×·â50¥á¡¼¥È¥ëÃÆ¡É¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡ª¡ÖÀ¨²á¤®¤ÆÊòÁ³¡£º£¥·¡¼¥º¥óºÇÍ¥½¨¥´¡¼¥ë¡×
¡¡µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤¬¡¢¸½ÃÏ11·î22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤ÎÂè13Àá¤Ç¡¢¥ª¥µ¥¹¥Ê¤È¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÂÐÀï¡££³¡½£±¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½µ¢¤ê¤Îµ×ÊÝ¤¬60Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Ç¡¢¥½¥·¥¨¥À¤Ë¾×·â¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡£²¡Ý£±¤Ç·Þ¤¨¤¿82Ê¬¡¢µ×ÊÝ¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤¬¡¢Áê¼êGK¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³ÎÇ§¤·¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¡¼¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤Ç±¦Â¤ò°ìÁ®¡£50¥á¡¼¥È¥ëÄ¶¤Î¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤¬Èþ¤·¤¤¸Ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÄ¶Àä¥´¥é¥Ã¥½¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾×·â50mÃÆ¡ª¡×
¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¥é¥¤¥ó¤«¤é¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¤Ê¡×
¡Ö¥Ð¥ì¥Í¤Î¥´¡¼¥ë¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×
¡Ö¥×¥¹¥«¥·¥å¾Þ¤â¤Î¤Î¥´¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¿¤«¡×
¡Ö¥´¥é¥Ã¥½¤¨¤Ã¤°¤¤w¡×
¡Ö¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤Ï²½¤±Êª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡×
¡Ö£³ÅÀÌÜ¤¬À¨²á¤®¤ÆÊòÁ³¡£º£¥·¡¼¥º¥óºÇÍ¥½¨¥´¡¼¥ë¡×
¡Ö»×¤ï¤ºÀ¼½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡ÅÙ´Î¤òÈ´¤¯Ä¶¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
