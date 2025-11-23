¡ÈÃíÌÜ¡É¤ÎÆâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÇÕ¼øÍ¿¤ÏÆ±Êäº´´±¤Î°æ¾åµ®Çî»á¤¬Â£Äè¡¡21ºÐ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¤Î·àÅªµÕÅ¾½éV¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤ë
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤Ï23Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÀé½©³Ú¤Î¼èÁÈ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·´ØÏÆ¤Î°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡á°Â¼£ÀîÉô²°¡Ë¤¬²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡Ê26¡áÎ©Ï²Éô²°¡Ë¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤òÀ©¤·¤Æ½éÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿ÈÎÏ»Î¤Ç¤Ï½é¤Î»òÇÕ¡£½éÅÚÉ¶¤«¤é14¾ì½ê¤Ç¤Î½éV¤Ï¡¢Ç¯6¾ì½êÀ©¤Ç¤Ï24Ç¯½Õ¾ì½ê¤ÎÂºÉÙ»Î¤Î10¾ì½ê¤Ë¼¡¤°2ÈÖÌÜ¡ÊÉÕ¤±½Ð¤·¤ò½ü¤¯¡Ë¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ì½êÁ°¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖÆâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÇÕ¡×¼øÍ¿¤Ï¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë20¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¼óÇ¾²ñµÄ¡ÊG20¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë¤Ë½ÐÀÊ¤Î¤¿¤á¹ñÆâÉÔºß¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂåÍý¤È¤·¤ÆÆâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÊäº´´±¤Î°æ¾åµ®Çî»á¤¬Â£Äè¤·¤¿¡£
¡¡»Ë¾å½é¤Î½÷À¼óÁê¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢ÂçÁêËÐ¤ÎÆâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÇÕ¤Î¼øÍ¿¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«ÁíºÛÁªÄ¾¸å¤«¤éÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£¼óÁê¤ä¤½¤ÎÂåÍý¤¬ËÜ¾ì½ê¤ÎÍ¥¾¡ÎÏ»Î¤ËÅÚÉ¶¾å¤Ç¼êÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅÚÉ¶¤Ï½÷¿Í¶ØÀ©¡£²áµî¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤È¡¢1990Ç¯¤Ë½é¤Î½÷À´±Ë¼Ä¹´±¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¹»³¿¿µÝ»á¤¬³¤Éô½Ó¼ù¼óÁê¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÅö»þ¡Ë¤ÎÂåÍý¤È¤·¤Æ¼êÅÏ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤ò´õË¾¡£2000Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤Î½÷ÀÃÎ»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂÀÅÄË¼¹¾ÂçºåÉÜÃÎ»ö¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬Âçºå¾ì½ê¤Ç¤ÎÉÜÃÎ»ö¾Þ¤Î¼êÅÏ¤·¤òË¾¤ó¤À¤¬¤¤¤º¤ì¤â¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï¼óÁêËÜ¿Í¤¬¼êÅÏ¤·¤»¤º¤Ë´±Ë¼Ä¹´±¤éÂåÍý¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤âÊäº´´±¤Î°æ¾å»á¤¬ÂåÍý¤Ç¼êÅÏ¤·¤¿¡£