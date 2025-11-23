¡Ö¹ñÏ¢µ¤¸õÊÑÆ°ÏÈÁÈ¤ß¾òÌó¡×Âè30²óÄùÌó¹ñ²ñµÄ COP30¤¬¹ç°ÕÊ¸½ñºÎÂò¤·ÊÄËë
¡Ö¹ñÏ¢µ¤¸õÊÑÆ°ÏÈÁÈ¤ß¾òÌó¡×Âè30²óÄùÌó¹ñ²ñµÄ¡ÊCOP30¡Ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë²ñ¹ç¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö22Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎËÌÉôÅÔ»Ô¥Ù¥ì¥ó¤ÇÊÄËë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥³¥Ø¡¼¥¢¡¦¥É¡¦¥é¡¼¥´µÄÄ¹¤ÏÊÄËë¤ÎÁ´ÂÎ²ñµÄ¤Ç¡¢¿·¤¿¤Êµ¤¸õÊÑÆ°ÂÐ±þ¤Î¹ç°ÕÊ¸½ñ¤ÎºÎÂò¤òÈ¯É½¤·¡¢¡Ö³Æ¹ñ¤¬µ¤¸õÊÑÆ°¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¹ÔÆ°¤òÂ®¤á¤ë¤è¤¦¡×¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ë¤Ï¡¢2035Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÀè¿Ê¹ñ¤¬»ñ¶â»Ù±ç¤ò2ÇÜ¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¡¢È¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤Îµ¤¸õÊÑÆ°ÂÐ±þ¤Ë½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¸½ñ¤Ï¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀä¤¨¤º¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëËÇ°×¾ãÊÉ¤¬¥¯¥ê¡¼¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼µ»½Ñ¤ÎÍøÍÑ¤ò°ìÄêÄøÅÙÀ©¸Â¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¹ñºÝÅª¤Êµ¤¸õµ¡´Ø¤¬¡¢ËÇ°×À¯ºö¤Èµ¤¸õ¹ÔÆ°¤ò¤É¤¦À°¹ç¤µ¤»¤ë¤«¤òÊ¬ÀÏ¡¦Äó¸À¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë