¥Ý¥ó¥Æ¥£¥¢¥Ã¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥Èºî
¡¡¥¢¥á¼Ö¤Ç¤â¥¨¥ó¥¸¥ó¤äÂ¤Þ¤ï¤ê¤ò¹âÅÙ¤Ë¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÁö¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥«¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¸½ºß¤Ç¤â¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Î¶»¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥Ý¥ó¥Æ¥£¥¢¥Ã¥¯GTO¤Ï¸µÁÄ¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥«¡¼¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥À¥ó¥È¥Ä¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥â¥Ç¥ë¡£¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤È¤ÏÄø±ó¤¤¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢Ë½ÎÏÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤Ö¤Á¹þ¤ó¤À¥Ý¥ó¥Æ¥£¥¢¥Ã¥¯¤ÎºÇ¹â·æºî¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Ý¥ó¥Æ¥£¥¢¥Ã¥¯¤Ï¡¢GM¤Î¤Ê¤«¤Ç¼ã¼Ô¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ª¼êº¢²Á³Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¦¥ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é2010Ç¯¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢GTO¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ð¡¼¥É¤ÇÍÌ¾¤Ê¥È¥é¥ó¥¶¥à¤Ê¤É¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òÂ¿¿ô¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡1960Ç¯Âå½éÆ¬¡¢¥Ý¥ó¥Æ¥£¥¢¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¼ã¼Ô¤Ë¤Ï¥ì¡¼¥¹¥·¡¼¥ó¤è¤ê¤â¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬½ÅÍ×¤È¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤½¤Î¤³¤í¤ÏNASCAR¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¹¥È¥Ã¥¯¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Ã¤Á¤ÏÆ±¤¸GM¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥·¥Ü¥ì¡¼¤ËÇ¤¤»¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¥«¡¼¤ËÄÌ¤¸¤ë»ñ¼Á¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿¥Ù¡¼¥¹¤Ï½ÄÃÖ¤¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¢¥¯¥¹¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥ä¥¢¥¯¥¹¥ë¤Ë¤Ï¥Ç¥Õ¤Î¤ß¤òÇÛÃÖ¤¹¤ëÅµ·¿Åª¤ÊFR¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¤â¤Ã¤¿¥Ý¥ó¥Æ¥£¥¢¥Ã¥¯¡¦¥Æ¥ó¥Ú¥¹¥È¡Ê1964¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£5.3¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ÎV8¤òÅëºÜ¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥»¥À¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ý¥ó¥Æ¥£¥¢¥Ã¥¯¡¦¥«¥¿¥ê¥Ê¤ä¥Ü¥ó¥Í¥ô¥£¥ë¤ËºÜ¤»¤Æ¤¤¤¿6.4¥ê¥Ã¥¿¡¼V8¤Ø¤È´¹Áõ¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ºÇ½é¤ÎGTO¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¥Æ¥ó¥Ú¥¹¥È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ö¥ë¡¦¥Þ¥óGTO¡×¤È¤·¤Æ5000Âæ¤Î¸ÂÄêÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢GTO¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ï¥Õ¥§¥é¡¼¥ê250GTO¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥°¥é¥ó¡¦¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â¡¦¥ª¥â¥í¥¬¡¼¥È¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¥Õ¥¡¥ó¤¬Òû¤ß¤Ä¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¤ë¤Ç¤â¥Û¥â¥í¥²¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê¥ª¥â¥í¥¬¡¼¥È¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¡Ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Þ¤Ç¤¤¤¦±ê¾å°Æ·ï¡Ê¾Ð¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢5000Âæ¤ÏÈ¯Çä¤ÈÆ±»þ¤Ë½Ö»¦¤Ç´°Çä¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿À¼¤òÉõ»¦¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Íâ1965Ç¯¤Ë¥Æ¥ó¥Ú¥¹¥ÈGTO¤Ï¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¡¢¥Ý¥ó¥Æ¥£¥¢¥Ã¥¯ÅÁÅý¤Î½Ä2Ï¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡£ÅëºÜ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÆ±°ì¤Ê¤¬¤éµÛµ¤·Ï¤Î²þÎÉ¤ò¼õ¤±¡¢µÛµ¤ÎÌ¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ç4¥Ð¥ì¥ë¥¥ã¥Ö¤Î¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î325ÇÏÎÏ¤«¤é335ÇÏÎÏ¡¿5000rpm¤Ø¤È¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥é¥¤¥Ñ¥ï¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë2¥Ð¥ì¥ë¥¥ã¥Ö¤ò3Ï¢Áõ¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤á¤Ð360ÇÏÎÏ¡¿5200rpm¤Þ¤Ç¸þ¾å¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¨¡¢8µ¤Åû¤Ç¥¥ã¥Ö¤¬3´ð¤Ã¤ÆÈ¾Ã¼¤¸¤ã¤Í¡©¡¡¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥È¥é¥¤¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤Ï3´ð¤Î¤¦¤ÁÄã²óÅ¾°è¤Ç¤Ï1´ð¤Î¥¥ã¥Ö¤¬Ç³ÎÁ¶¡µë¤·¡¢¹â²óÅ¾°è¤Ë¤Ê¤ë¤È¥ê¥ó¥±¡¼¥¸¤Ç»Ä¤ê2´ð¤Î¥¥ã¥Ö¤¬Ç³ÎÁ¤òÁýÎÌ¤µ¤»¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¡£¤Ê¤ª¡¢1965Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ç²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¡¼¥É¾å¤Î¥¨¥¢¥¹¥¯¡¼¥×¤Ï¾þ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é¤â¥¥ã¥Ö¤Ø¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¨¥¢¼è¤ê¹þ¤ß¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î1965Ç¯¼°¥È¥é¥¤¥¹¥¿¡¼»ÅÍÍ¤Ë¡¢4Â®¥¯¥í¥¹¥ì¥·¥ª¡¢¥é¥ê¡¼¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢ºÇ½ª¸ºÂ®Èæ4.11¤ÎLSD¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò²Ã¤¨¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ç»¨»ï¤Î¥Æ¥¹¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢0-60¥Þ¥¤¥ë¡Ê0-97 km/h¡Ë²ÃÂ®¤Ï5.8ÉÃ¡¢1/4¥Þ¥¤¥ë¤Ï14.5ÉÃ¡¢ºÇ¹âÂ®¤Ï¥ì¥Ã¥É¥¾¡¼¥ó¤Î6000rpm¤Þ¤Ç¤Þ¤ï¤·ÀÚ¤Ã¤Æ114¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó180km/h¡Ë¤òµÏ¿¡£¤¤¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÊ¿ËÞ¤Ê¿ô»ú¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥«¡¼¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò±ø¤¹¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼¡Âè¤ËÇä¤ê¾å¤²¤¬¿¤ÓÇº¤ßGTO¤Î·ÏÉè¤ÏÅÓÀä¤¨¤¿
¡¡1968Ç¯¤Ë¤Ï2ÂåÌÜ¤Ø¤È¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¡¢¥Î¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤«¤é¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Ø¤ÈÂçÉý¤ÊÏ©ÀþÊÑ¹¹¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬Î¢Â¦¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤³¤Î¥Ò¥É¥¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Ï¥é¥¤¥È¤¬¤à¤½Ð¤·¡£¿Íµ¤¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¤à¤½Ð¤·¥é¥¤¥È¤Î¤Û¤¦¤¬¥ì¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£
¡¡¥Î¡¼¥Þ¥ë»ÅÍÍ¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï6.6¥ê¥Ã¥¿¡¼¡¢350ÇÏÎÏ¤Þ¤Ç¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×·Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¿ôÂ¿¤¯ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âGTO¤é¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥é¥à¥¨¥¢¡¼II¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµÛÇÓµ¤¥Ý¡¼¥È¤Î¶¯²½¤òÃ´¤¦¥Ñ¡¼¥Ä¤È¥Ï¥¤¥«¥à¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤é6¡Á10ÇÏÎÏ¤Î¸þ¾å¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¡¼¥É¾å¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¥¿¥³¥á¡¼¥¿¡¼¤âGTO¤Î¥¢¥¤¥³¥óÅª¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¥Ò¥É¥¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÂç¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢1970Ç¯¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿ÇÓµ¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖVOE¡ÊVacuum Operated Exhaust¡Ë¡×¤Ï¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¥ì¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¡£ºîÆ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥È¥ë¥¯¤äºÇ¹â½ÐÎÏ¡¢ÇÓµ¤²»¤ÎÄ´Àá¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´ÊÆÊüÁ÷¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤ÇÎ®¤µ¤ì¤¿VOEÉÕGTO¤Î¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤òGM¼óÇ¾Éô¤¬¡ÖGM¤ÎÉÊ°Ì¤ò±ø¤¹¡×¤È¤·¤ÆVOE¤ÎÈ¯ÇäÄä»ß¤òÌ¿¤¸¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£Ë¡¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿GTO¤ÎÉðÍ¦ÅÁ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¡¡2ÂåÌÜ¤Ï1972Ç¯¤Þ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¡¢1973Ç¯¤Ë3ÂåÌÜ¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤³¤í¤ÎGTO¤Ï¡¢Á°½Ò¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ð¡¼¥É¤Ë¤½¤ÎºÂ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢3ÂåÌÜ¤Ï¥Ý¥ó¥Æ¥£¥¢¥Ã¥¯¡¦¥ë¡¦¥Þ¥ó¤Î¡ÖGTO¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¼Ö¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢°Ì¾¹â¤¤5¥Þ¥¤¥ë¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ä¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬230ÇÏÎÏ¤Ë¹Ê¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥±¥¤¥±¥Á¥å¡¼¥ó¤¬¤´¤Ã¤½¤ê¤½¤®Íî¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥³¥í¥Í¡¼¥É¡¦¥Ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍ¥Èþ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï»Ô¾ì¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢GM¤Î¥ª¡¼¥ë¥º¥â¥Ó¥ë¡¦¥«¥È¥é¥¹¤Ç¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¿Íµ¤¤ÏÇî¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÏÍÍ¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Ï7000ÂæÄøÅÙ¤·¤«Çä¤ì¤º¡¢ÎòÂåGTO¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇÄãµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤»¤á¤Æ¡¢Æ±»þ´ü¤Î¥È¥é¥ó¥¶¥à¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿310ÇÏÎÏ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤âºÜ¤»¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÇä¤ê¾å¤²¤Ï¿¤Ó¤¿¤Ï¤º¡£
¡¡¤³¤ÎÉÔ¿Íµ¤¤Ö¤ê¤ä¡¢¤¤¤¯¤é¤«¿Íµ¤¤Î¹â¤«¤Ã¤¿Æ±·ÏÅý¤Î¥°¥é¥ó¥À¥à¤È¤Î¶¥¹ç¤òÈò¤±¤ë°ÕÌ£¤Ç¡¢1974Ç¯¤ËGTO¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼»Ô¾ì¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤¬4ÂåÌÜGTO¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡£»Ë²È¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥«¡¼¡×¤Ê¤É¤ÈëÌÊÛ¤òÏ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢5.7¥ê¥Ã¥¿¡¼V8¤Ç¤¿¤Ã¤¿¤Î200ÇÏÎÏ¤Î¤É¤³¤¬¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤Ê¤ó¤À¤«¥¬¥Ã¥«¥ê¤Ç¤¹¡£
¡¡»þÂåÅª¤Ë¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¸þ¤«¤¤É÷¤ä¡¢¥È¥é¥ó¥¶¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥×¥ê¥Þ¥¹GTX¡¢¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Õ¥§¥¢¥ì¡¼¥óGTA¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÂæÆ¬¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¤¬¡¢¸µÁÄ¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥«¡¼¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï¸·¤·¤µ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤»¤Ã¤«¤¯¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È»Ô¾ì¤ËÅêÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3ÂåÌÜ¤ÎËö´ü¤ò¤ï¤º¤«¤Ë±Û¤¨¤ëÈÎÇäÂæ¿ô¤Ç¤ÏGTO¤òÂ¸Â³¤¹¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÇ¯¤òºÇ¸å¤ËGTO·à¾ì¤Ï¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2004Ç¯¤ËGTO¤ÎÌ¾Á°¤¬Éü³è¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢GM¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò2¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤¤È¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Á¥å¡¼¥ó¤ò»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤È¤¦¤Æ¤¤¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥«¡¼¤È¤Ï¸Æ¤Ó¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¡£
¡¡¤»¤Ã¤«¤¯¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Çºî¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¥Þ¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¥Û¡¼¥ë¥Ç¥ó¡ÊGM¤Î²¼ÀÁ¤±¥á¡¼¥«¡¼¡Ë¥â¥Ê¡¼¥í¤Ç¤âÉü¹ï¤·¤ÆGTO¤ÈÌ¾¾è¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤ÈÌÑÁÛ¤òËÄ¤é¤Þ¤¹GTO¥Õ¥¡¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£