22/7¿·¥á¥ó¥Ðー¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó4¼¡¿³ºº¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡Ø22/7·×»»³° season2¡Ù¤¬¸ø³«

½©¸µ¹¯Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ¼Í¥¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È22/7¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ø22/7·×»»³° season2¡Ù¡£4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¥á¥ó¥Ðー¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î4¼¡¿³ºº¤ÎÌÏÍÍ¤ËÌ©Ãå¤·¤¿11·î22ÆüÊüÁ÷Ê¬¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¸õÊäÀ¸¤¿¤Á¤¬Ê³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤òÈÖÁÈMC¤Î»°»ÍÏº¤È22/7¥á¥ó¥Ðー¡¢ÆÃÊÌ¿³ºº°÷¤ÎÇðÌÚÍ³µª¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ì¤¸ø³«±ÇÁü¤Ë¤Ï¥Ðー¥Ù¥¥åー¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ýÏ¿
º£²ó¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö¼ç¿Í¸øÊç½¸¡¡¤¢¤Ê¤¿¤â¼ç¿Í¸ø¤Ë¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë³«ºÅ¡£22/7¤Î¡ÈÀ¼Í¥¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¡¢¸µAKB48¤ÎÇðÌÚÍ³µª¡¢À¼Í¥¤ÎÃÝÃ£ºÌÆà¤òÆÃÊÌ¿³ºº°÷¤Ë·Þ¤¨¡¢¿·¤¿¤ÊºÍÇ½¤ÎÈ¯·¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¿³ºº¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡Ø22/7·×»»³° season2¡Ù¤ª¤è¤Ó¡Ø22/7 OFFICIAL YouTube CHANNEL¡Ù¤Ë¤ÆËè½µÌ©Ãå¸ø³«Ãæ¡£Ì¤¸ø³«±ÇÁü¤ò´Þ¤àYouTubeÆÃÊÌÈÇ¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
4¼¡¿³ºº¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ï·×4Æü´Ö¡£Åìµþ¤Ç¤Î2Æü´Ö¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¸õÊäÀ¸¤Ï¡¢¿²¿©¤ò¶¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇÌÔÆÃ·±¤ËÄ©¤à2Æü´Ö¤ÎÈ¢º¬¹ç½É¤Ø¡£¤³¤³¤Ç¤Ï19¿Í¤ò4¥Áー¥à¡Ê¥íー¥º¡¢¥¢¥¤¥ê¥¹¡¢¥ß¥â¥¶¡¢¥ë¥ß¥Ê¥¹¡Ë¤ËÊÔÀ®¡£º£²ó¤Ï¡¢Àè½µ¤Ë°ú¤Â³¤ÀÖ¥Ó¥Ö¥¹¤Î¥íー¥º¥Áー¥à¤ÎÍÍ»Ò¤òÄÉ¤¦¡£¥íー¥º¥Áー¥à¤Ï¤¸¤å¤ê¤¢¡ÊÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡¢Ãæ´ÖÀ®ÀÓ1°Ì¡Ë¡¢¤ì¤ó¡ÊÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¢Æ±5°Ì¡Ë¡¢¤æ¤º¡ÊÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡¢Æ±7°Ì¡Ë¡¢¤¤¤³¡Ê²Æì¸©½Ð¿È¡¢Æ±10°Ì¡Ë¡¢¤ê¤ê¡ÊÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¢Ãæ´ÖÈ¯É½ÉÔ»²²Ã¡Ë¤Î5¿Í¤À¡£
²Î¾§¥ì¥Ã¥¹¥ó¤È±éµ»¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò½ª¤¨¤¿Èà½÷¤¿¤Á¡£Â³¤¯¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤Ï°ÛÊÑ¤¬µ¯¤³¤ë¡£Ãæ´ÖÀ®ÀÓ1°Ì¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤¸¤å¤ê¤¢¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£Æ¬¤Ç¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÂÎ¤¬»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¡£¤ì¤ó¤Ë¶µ¤¨¤òÀÁ¤¤¡¢´À¤À¤¯¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤³¤Ü¤¹Èà½÷¡£½çÉ÷ËþÈÁ¤Ë¸«¤¨¤¿¥¨ー¥¹¸õÊä¤¬¡¢»×¤ï¤ÌÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ê¤ê¤È¤¤¤³¤Ï¿¶¤ê¤¬½½Ê¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹Ö»Õ¤«¤éÉ½¸½°ÊÁ°¤ÎÌäÂê¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤ê¤ê¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¿¶¤ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¡×¡¢¤¤¤³¤â¡Ö¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¿¤Ö¤ó¿Í¤è¤ê²¿ÇÜ¤âÎý½¬¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡£¤½¤ì¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Îý½¬ÉÔÂ¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÇÍ£°ìÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤æ¤º¤À¡£Èà½÷¤Ï¥Áー¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢Î¨Àè¤·¤Æ¼«¼çÎý¤Î¥×¥é¥ó¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£¤½¤·¤ÆÈà½÷¤Ï¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¼«¿È¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¥°¥ëー¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÇÈ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö»ä¤¬¼å²»¤òÅÇ¤¤¤¿¤ê¡¢Êý¸þÀ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤¸¤ã¡Ê¥Áー¥à¤¬¡Ë¥°¥é¤Ä¤¯¡×¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿Íê¤â¤·¤¤»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÌÀ¤±¤Æ¹ç½É2ÆüÌÜ¤ÎÄ«¡¢¥íー¥º¥Áー¥à¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ï¼«¼çÎý¤Î¤¿¤á¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Áë¤Î³°¤Ï²÷À²¡£¡Ö³°¤Î¶õµ¤µÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¦¤æ¤º¤ÎÄó°Æ¤Ç¡¢Á´°÷¤ÇÄí¤Ë½Ð¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÍá¤Ó¡¢¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç±ß¿Ø¤òÁÈ¤à5¿Í¡£¡Öº£Æü¤â1Æü´èÄ¥¤í¤¦¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤¦³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¿´¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤¿¡£
¸áÁ°Ãæ¤Î¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ï¥ê¥º¥à´¶¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤Î´ðÁÃÎý½¬¡£¤·¤«¤·¡¢½éÆü¤Ë¥À¥ó¥¹¤Ç¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤ê¤È¤¤¤³¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¹¤é»×¤¦¤è¤¦¤ËÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¡£¼«¿®¤Î¤Ê¤µ¤«¤é¤«¡¢2¿Í¤Ï¤¦¤Ä¤à¤¤¬¤Á¤ÇÇÆµ¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¹Ö»Õ¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ»×¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤ì°Ê¾å¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£°Õ¼±¤ò¹â¤¯»ý¤Ã¤ÆÎý½¬¤ËÎ×¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤òµá¤á¤¿¡£
¸á¸å¤Î±éµ»¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤ê¤ê¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ë¡£Á°Æü¡ÖÃÏÀ¼¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ø¤Ö¤ê¤Ã»Ò¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤ÈÇº¤ß¤òÅÇÏª¤·¤¿Èà½÷¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÆâ¤Ê¤ë»×¤¤¤ò¼«ºî¤ÎÂæËÜ¤Ë¹þ¤á¤ÆÇ®±é¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ö»Õ¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡¡´¶¾ð¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ö¤óÉ½¾ð¤âË¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸Ø¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡×¤È¼êÊü¤·¤ËÀä»¿¤¹¤ë¤È¡¢¤ê¤ê¤ÎÌÜ¤«¤é¤ÏÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£¥ì¥Ã¥¹¥ó¸å¡¢¤ê¤ê¤Ï¡ÖÀèÀ¸¤Ë¡ØÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡Ä¡Ä¡£º£¤Þ¤Ç¤É¤ì¤À¤±´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¤³¤ÈÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡¢¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤ÏÂç¤¤Ê¼«¿®¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¤ê¤ê¤Î³ÐÀÃ¤Ë´¶²½¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢Â³¤¯²Î¾§¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤Ï5¿ÍÁ´°÷¤ÎÁÛ¤¤¤¬²Î¤Ë¾è¤ë¡£¹Ö»Õ¤Ï¥íー¥º¥Áー¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î¥Áー¥à¤Î¿§¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£¶¯¤¤¤±¤ÉÍ¥¤·¤¤²Î¤¬¤¹¤´¤¤Ì¥ÎÏ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢È¢º¬¹ç½ÉºÇ¸å¤Î¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÎ×¤à¡£¸áÁ°Ãæ¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤ê¤ê¤È¤¤¤³¤Ï¸«°ã¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÆ²¡¹¤È¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¡£¥À¥ó¥¹¹Ö»Õ¤â¡Ö¥Áー¥à¤ÎÃÄ·ëÎÏ¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¤·¡¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ò¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÊÑ²½¤òÇ§¤á¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿¤½¤Î»þ¡¢Í½´ü¤»¤ÌÈá·à¤¬¥Áー¥à¤ò½±¤¦¡£¤¸¤å¤ê¤¢¤¬ÏÓ¤Îç§¤òÄË¤á¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Á°Æü¤Î¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤«¤é¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÂÎ¤ËÌµÍý¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¥íー¥º¥Áー¥à¡£³Î¤«¤ÊÀ®Ä¹¤È¥Áー¥à¤Î·ëÂ«ÎÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¸¤å¤ê¤¢¤ÎÉé½ý¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï±¿Ì¿¤Î4¼¡¿³ººËÜÈÖ¤ØÄ©¤à¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤Æ¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿¹Ö»Õ¿Ø¤Ï¥íー¥º¥Áー¥à¤Î5¿Í¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£3¿Í¤Î¹Ö»Õ¤¬¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¡Öº£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¹ç³Ê¤¬¸·¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¸õÊäÀ¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤³¤Á¤ã¤ó¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë²¼¼ê¤Ã¤Ô¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÉÔ´ïÍÑ¤Ç¤â¡¢¡Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤òÁÛÁü¤·¤¿¡Ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐÅÁ¤ï¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤¬¥Ö¥ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê±éµ»¹Ö»Õ¡¦¼ò°æÎè»á¡Ë
¡Ö¤¤¤³¤Á¤ã¤ó¡¢¤ê¤ê¤Á¤ã¤ó¡£ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¾¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¤»Ò¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¡Ê¥À¥ó¥¹¹Ö»Õ¡¦µÜ¾ëÍ§Î¤¹á»á¡Ë
¡Ö¡Ê¹ç³Ê¤¬¸·¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¸õÊäÀ¸¤Ï¡Ë¤³¤Î¥Áー¥à¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡Ê²Î¾§¹Ö»Õ¡¦NORIKO K»á¡Ë
ÆÃ¤Ë²Î¾§ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÁ´°÷¤¬µÚÂèÅÀ¤È¤¤¤¦É¾²Á¤òÆÀ¤¿¥íー¥º¥Áー¥à¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏVTR¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿22/7¥á¥ó¥Ðー¤«¤éÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò½ª¤¨ÍâÆü¡¢¸õÊäÀ¸¤¿¤Á¤Ï¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢·èÀï¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ëÅÔÆâ¤Î¿³ºº²ñ¾ì¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£¹ç½É½ê¥í¥Óー¤Ë¤Ï¡¢ÁáÄ«6»þ¤«¤é½ÐÈ¯¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¼«¼çÅª¤Ë¥À¥ó¥¹¤ÎÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¸õÊäÀ¸¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥ì¥Ã¥¹¥óÉ÷·Ê¤ÎVTR¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿ËãµÖ¿¿±û¡Ê22/7¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤æ¤º¤Á¤ã¤ó¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡ª¡×¤È¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤æ¤º¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖµÒ´ÑÅª¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¡¢º£¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£¤æ¤º¤Á¤ã¤ó¤«¤é³Ø¤Ó¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶Éþ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿ÈÖÁÈÊüÁ÷¸å¤Ë¡Ø22/7 OFFICIAL YouTube CHANNEL¡Ù¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ª¤Þ¤±¤ÎÌ¤¸ø³«±ÇÁü¡×¤Ë¤Ï¡¢È¢º¬¹ç½É2ÆüÌÜÌë¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥Ðー¥Ù¥¥åー¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ýÏ¿¡£¥ì¥Ã¥¹¥ó»þ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÏÂ¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¤½¤·¤Æ11·î29ÆüÊüÁ÷²ó¤è¤ê¤¤¤è¤¤¤è4¼¡¿³ººËÜÈÖ¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¿³ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÇðÌÚÍ³µª¤«¤é¤Ï¡ÖÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤³¤Î¡ÊÈ¢º¬¹ç½É¡Ë2Æü¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢3ÆüÌÜ¡Ê¤Î¿³ººËÜÈÖ¡Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾×·â¤ÎÅ¸³«¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¡¢´üÂÔ¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ø22/7·×»»³° season2¡Ù¸ø¼°YouTube