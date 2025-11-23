¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¦¹âÃÏÍ¥¸ã¡¦´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤¬Äà¤ê¥ë¥Ã¥¯¤ÇÊÂ¤ó¤À¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö´ÖµÜ¤¯¤ó¤Õ¤¿¤ê¤ÈÄ¶ÆëÀ÷¤ó¤Ç¤ë¡×¡Ö¥¤¥¤¥ï¥ë¤Î¤Õ¤¿¤ê¡×¡Ö7¿ÍÌÜ¤ÎSixTONES¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÎÀ¼
¢£Âç¤¤ÊÌÖ¤ò¼ê¤Ë5¿ÍÊÂ¤ó¤À¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤¬¸ø³«
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①～②
¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡¢11·î23ÆüÊüÁ÷¤ÎÈÖÁÈ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
11·î23Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢ÆüËÜºßÍè¤ÎÀ¸¤Êª¤ò¶¼¤«¤¹Ìñ²ð¼Ô¤òÊá³Í¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¯¡Ö¥°¥ê¥ëÌñ²ð¡×¤Ë»²Àï¡£¾ëÅçÌÐ¡¢SixTONES¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¢SixTONES¹âÃÏÍ¥¸ã¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¢²ÃÆ£±ÑÌÀ¡ÊÀÅ²¬Âç³Ø¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ñ¾ë¸©¤ËÂçÈË¿£Ãæ¤ÎÌñ²ð¼Ô¡ÈÇú¿©¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡É¤ÎÊá³Í¤ËÄ©¤à¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿åÃæºî¶È¤Î¤¿¤á¤ÎÄà¤ê¥ë¥Ã¥¯¤ÇÂç¤¤ÊÌÖ¤ò¼ê¤Ë5¿ÍÊÂ¤ó¤À¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¡£
Ãæ¿´¤Ë´ÖµÜ¡¢Î¾ÏÆ¤Ë¿¹ËÜ¡¦¹âÃÏ¡¢¤½¤ÎÎÙ¤Ë²ÃÆ£¡¦¾ëÅç¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¿¹ËÜ¤È¹âÃÏ¤Î´Ö¤Ë´ÖµÜ¤¬SixTONES¥á¥ó¥Ðー¤Î¤è¤¦¤Ë°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯ÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö´ÖµÜ¤¯¤ó¤Õ¤¿¤ê¤ÈÄ¶ÆëÀ÷¤ó¤Ç¤ë¡×¡Ö¥¤¥¤¥ï¥ë¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Î¶¦±é¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö´ÖµÜ¤¯¤ó7¿ÍÌÜ¤ÎSixTONES¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£