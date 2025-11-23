¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹°áÁõ¡ß»°¤ÄÊÔ¤ß¥Ä¥¤¥ó¤Ç¡ÈÀå½Ð¤·¡É¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡ÖÄ¶¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¥Õ¥¡¥óÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê
¡¡ÊÆ¥Þ¥Ã¥ÈºÇ¹âÊö¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎºÇ¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥ê¥ó¥°¥®¥¢¤¬Âç¹¥É¾¡£²÷³è¤Ê¡È¥É¥ä´é¡É¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂ¿¤¯¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥´¡¼¥¸¥ã¥¹°áÁõ¡ß»°¤ÄÊÔ¤ß¥Ä¥¤¥ó¤Ç¡ÈÀå½Ð¤·¡É¼«»£¤ê
¡¡WWE½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ»þ´Ö¤ÎÆ±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¡×¤Ë½Ð±é¸å¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡»°¤ÄÊÔ¤ß¥Ä¥¤¥ó¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥é¥á¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥É¥ä´é¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤ÏÂ¨1.9Ëü·ï¤Î¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤¬²¡¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¡Ö¥¦¥©¡¼¥²¡¼¥à¥º¤Ë½àÈ÷ËüÃ¼¤À¤Í¡×¡ÖÄ¶¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ï¥°¤·¤¿¤¤¡£ËÜÅö¤Ë°¦¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¥á¥í¥á¥í¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¡Ö¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¡×¤Ç¤ÏÁêËÀ¤Î¥¢¥¹¥«¤é¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¶Ë°¥Ò¡¼¥ë·³ÃÄ¡É¤È¤·¤Æ¥Ù¥Ó¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹Â¦¤Î¥Á¡¼¥à¤ò½±·â¡£°ÊÁ°¤Ï¸µÆ±Î½¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤È¤Î¹³Áè¤ÇÈÄ¶´¤ß¤ËÇº¤àÉ½¾ð¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¥¤¥è¤é¤ò½±¤¦»Ñ¤¬¡Ö¥«¥¤¥ê¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦w¡×¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤È»ëÄ°¼Ô¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
