¡¡À¤³¦°ä»º¤ÎÅìÂç»û¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤¬¤¢¤ëÆàÎÉ¸©¤Ç¡¢Ê¸²½°ä»ºÊÝ¸î¤Ë·È¤ï¤ë¥¢¥¸¥¢¡¦ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î¼ã¼êÀìÌç²È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¸¦½¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2000Ç¯¤Î³«»Ï°Ê¹ß¡¢39¥«¹ñ380¿ÍÄ¶¤¬»²²Ã¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÆÀ¤¿ÃÎ¼±¤Ï¼«¹ñ¤Ç¹¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÆüËÜ¤È³Æ¹ñ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È´õË¾¤ò¸ì¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡áº´Ìî¼·³¤¡Ë
¡¡º£Ç¯9·î23Æü¡¢ÆàÎÉ¸©ºù°æ»Ô¤ÎÃÌ»³¿À¼Ò¤Ë¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤ä¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ê¤É10¥«¹ñ13¿Í¤Î¸¦½¤À¸¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤Á¤é¤¬¿À¼ÒËÜÅÂ¤Ç¤¹¡£ºòÆü¸«¤¿ÅìÂç»û¤Î»ýÊ©Æ²¤È¸«Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡£¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ëÏÂ²Î»³¸©Ê¸²½ºâ¥»¥ó¥¿¡¼Ê¸²½ºâ·úÂ¤Êª²Ý¤ÎÂ¿°æÃé»Ì²ÝÄ¹¡Ê59¡Ë¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢¸¦½¤À¸¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Î¡¼¥È¤Ë¥Ú¥ó¤òÁö¤é¤»¤¿¡£
¡¡»ýÊ©Æ²¤Ï¤«¤Ä¤ÆÃÌ»³¿À¼Ò¤ÎËÜÅÂ¤È¤·¤Æ·úÎ©¡¢70Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËÅìÂç»û¤Ë°ÜÃÛ¤µ¤ì¤¿¡£¿À¼Ò·úÃÛ¤¬Ê©¶µ¤Î¤ªÆ²¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿Îã¤È¤·¤Æ¡¢Áê°ãÅÀ¤òÄ´¤Ù¤¿¡£
¡¡½¸ÃÄ¸¦½¤¤Ï¡Ö¥æ¥Í¥¹¥³¡¦¥¢¥¸¥¢Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼Ê¸²½°ä»ºÊÝ¸î¶¨ÎÏ»öÌ³½ê¡ÊACCUÆàÎÉ¡Ë¡×¤¬Ê¸²½Ä£¤Ê¤É¤È¶¦ºÅ¡£º£Ç¯¤Ï26²óÌÜ¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÌÚÂ¤·úÂ¤Êª¤ÎÊÝÂ¸¤È½¤Éü¡×¤À¤Ã¤¿¡£¸¦½¤À¸¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖµÁ¤ò¼õ¤±¤¿¾å¤ÇÍèÆü¡¢9·î19Æü¤«¤é2½µ´Ö¡¢À¤³¦°ä»º¡¦Ë¡Î´»û¤Ê¤ÉÆàÎÉ¸©Æâ³°¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÌÚÂ¤·úÂ¤Êª¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤À¯ÉÜ¿¦°÷¤Î¥Ë¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Þ¥Î¥ë¥Ã¥¯¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ï¡¢½¤Éü¤Ë¸þ¤±¤¿Ä´ºº¤ä·×²è¤Ê¤ÉÁ´¤Æ¤Î²áÄø¤¬ÌÊÌ©¤Ç°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö¥¿¥¤¤Ç¤ÏÌÚÂ¤·úÃÛ¤Î½¤Éü¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤¬½½Ê¬¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÆàÎÉ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¼«¹ñ¤ÇÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¦½¤¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï³Æ¹ñ¤ÇÊ¸²½ºâÊÝ¸îÊ¬Ìî¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÎ©¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Î³èÆ°¤¬¼Â¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ACCUÆàÎÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2015Ç¯¤Î¥Í¥Ñ¡¼¥ëÂçÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¤¿Ê¸²½ºâ¤Î½¤Éü¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¹ñ¤ËÌá¤Ã¤¿¸å¤â¡¢¸¦½¤À¸Æ±»Î¤Î¸òÎ®¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¸¦½¤»ö¶ÈÉô¤ÎÏÆÃ«²ÚÂå»Ò¼¡Ä¹¤Ï¡ÖÆàÎÉ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¹ñ¤È¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÇÊ¸²½ºâÊÝ¸îÊ¬Ìî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ÎÂ¾ì¤òÃÛ¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ACCUÆàÎÉ¤Î½¸ÃÄ¸¦½¤¡¡ÆàÎÉ¸©Å·Íý»Ô¤Ë¤¢¤ë¥æ¥Í¥¹¥³¡¦¥¢¥¸¥¢Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼Ê¸²½°ä»ºÊÝ¸î¶¨ÎÏ»öÌ³½ê¡ÊACCUÆàÎÉ¡Ë¤¬¡¢ÆàÎÉÊ¸²½ºâ¸¦µæ½ê¡ÊÆàÎÉ»Ô¡Ë¤Ê¤É¤È¶¦ºÅ¡£¹ñÊõ¤ä½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤¬Â¿¤¯¡¢¸¦µæµ¡´Ø¤¬½¼¼Â¤·Ì±´Öµ»½Ñ¼Ô¤¬³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤É°ä»ºÊÝ¸î¤Î´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸©¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡£¡ÖÌÚÂ¤·úÂ¤Êª¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¸¦½¤¤È¡Ö¹Í¸Å³Ø¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¸¦½¤¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£