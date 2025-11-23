¡Ö´ó¤ê¤«¤«¤ì¤ë¿Í¤¬É¬Í×¡×¡¡Ê¡²¬3»ù»àË´»ö¸Î¤ÎÊì¹Ö±é
¡¡Ê¡²¬»ÔÅì¶è¤Î¡Ö³¤¤ÎÃæÆ»Âç¶¶¡×¤Ç2006Ç¯¡¢°û¼ò±¿Å¾¤Î¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤µ¤ì¤¿RV¤¬³¤¤ËÅ¾Íî¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢1¡Á4ºÐ¤Î»Ò¤É¤â3¿Í¤òË´¤¯¤·¤¿Âç¾å¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤¬23Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Ç¹Ö±é¤·¤¿¡£°ì¿Í¤Ç¶ì¤·¤ó¤ÀÆü¡¹¤ò¡Ö´ó¤ê¤«¤«¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÈÈºáÈï³²¼Ô¤Î¿´¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿»Ù±ç¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ÂçÊ¬»Ô¤Ç21Ç¯¡¢»þÂ®194¥¥í¤Î¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¤·¤¿ÃËÀ¡áÅö»þ¡Ê50¡Ë¡á¤Î»ÐÄ¹Ê¸·Ã¤µ¤ó¡Ê59¡Ë¤¬¹Ö±é¤òÄ°¤¡¢¼èºà¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤â¡¢Èï¹ð¤¬µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÃ¯¤È¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤Ê¤¯¡¢¸ÉÆÈ¤À¤Ã¤¿¡£À¼¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤°äÂ²¤Ï¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¹Ö±é²ñ¤ÏÂçÊ¬Èï³²¼Ô»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¼çºÅ¤·¤¿¡£