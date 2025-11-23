º£½µ¤Î¡Ú¿·µ¬¸ø³«(IPO)ÌÃÊÁ¡Û ¥Ò¥å¥Þ¥á¥¤¥É
¡ü11·î27Æü ――――――――――――――
¢¡¥³ー¥É ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ø³«»Ô¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶È¼ï¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡<456A> £È£Õ£Í£Á£Î¡¡£Í£Á£Ä£Å¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡¡¡¡¡¡¾®Çä¶È¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
¡¡¡¡¿Â»ÎÉþ¡¢ÉØ¿ÍÉþ¡¢»Ò¶¡Éþ¤Ê¤É³Æ¼ï°áÎÁÁ¡°ÝÀ½ÉÊ¤ª¤è¤ÓÁõ¾þ»¨²ß¤Î
¡¡¡¡À½Â¤¡¢ÈÎÇäÂ¾
¡¡¡¡¡¡¡Ú¶ÈÀÓ¥Çー¥¿¡Û Çä¾å¹â¡¡¡¡±Ä¶ÈÍø±×¡¡¡¡·Ð¾ïÍø±×¡¡¡¡ºÇ½ªÍø±×¡¡¡¡£±³ôÇÛÅö
¡¡¡¡¡¡2025Ç¯ 1·î´ü¡¡¡¡11258¡¡¡¡¡¡¡¡3180¡¡¡¡¡¡¡¡3176¡¡¡¡¡¡¡¡2127¡¡¡¡¡¡¡¡0.00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ã±°Ì¤Ï¡¢Çä¾å¹â¡¢Íø±×¹àÌÜ¤¬É´Ëü±ß¡¢£±³ôÇÛÅö¤Ï±ß¡£
¡¡¡Ú¼ç´´»ö¡ÛÌîÂ¼ëú·ô¡¢¤ß¤º¤Û¾Ú·ô
¡¡¡Ú¸øÊç¡¦Çä¤ê½Ð¤·¡Û
¡¡¡¡¸øÊç93Ëü1400³ô¡¢Çä¤ê½Ð¤·474Ëü³ô¤Î¤Û¤«¡¢
¡¡¡¡¥ªー¥Ðー¥¢¥í¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÇä¤ê½Ð¤·85Ëü0700³ô¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ú¸øÊç¡¦Çä¤ê½Ð¤·²Á³Ê¡Û¡¡3130±ß
¡¡¡ÚÄ´Ã£»ñ¶â¤Î»ÈÅÓ¡Û¹ñÆâ¿·µ¬½ÐÅ¹¤Î¤¿¤á¤ÎÉß¶â¤ÈÀßÈ÷»ñ¶â¤Ê¤É¡£
