¡ÚSV½÷»Ò·ë²Ì¡Û2Ï¢¾¡¤Î·²ÇÏ¤¬°ìµ¤¤Ë5°Ì¤ØÉâ¾å¡ª É±Ï©vsKUROBE¤ÏÏ¢Æü¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Î·ãÆ®¤Ë¡ÚÂè7Àá¡Û
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤ÎÂè7Àá¤Î»î¹ç¤¬21Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç7¾¡5ÇÔ¤Î6°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÂçºå¥Þー¥ô¥§¥é¥¹¤Ï¡¢6¾¡4ÇÔ¤Ç5°Ì¤Îºë¶Ì¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£ÂçºåMV¤ÏÎôÀª¤Ê¾õ¶·¤â¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢¾¡Éé½ê¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¡£¥¢¥¦¥§ー¤Ê¤¬¤é¡¢Î¾¥²ー¥à¤È¤â¤Ë¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£ÂçºåMV¤Ï¤³¤Î¾¡Íø¤Ç4°Ì¤Ë¾å¾º¡£°ìÊý¡¢¥Ûー¥à¤Ç²ù¤·¤¤2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿ºë¶Ì¾åÈø¤Ï¡¢°ìµ¤¤Ë10°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò²¼¤²¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Àá¤ò½ª¤¨¡¢6¾¡6ÇÔ¤Î9°Ì¤À¤Ã¤¿·²ÇÏ¥°¥êー¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢1¾¡11ÇÔ¤Ç13°Ì¤Î²¬»³¥·ー¥¬¥ë¥º¤ÈÀï¤Ã¤¿¡£GAME1¤Ï¡¢½ª»Ï¥Úー¥¹¤ò°®¤êÂ³¤±¤¿·²ÇÏ¤¬¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç¾¡Íø¡£¤·¤«¤·¡¢Â³¤¯GAME2¤Ï¥Ûー¥à¤Î²¬»³¤¬Ê³Æ®¤·¡¢¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎÀï¤¤¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¡£Ç´¤ê¤ò¸«¤»¤¿²¬»³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎÏµÚ¤Ð¤º¡£·²ÇÏ¤¬¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎÇ®Àï¤òÀ©¤·¡¢¥¢¥¦¥§ー2Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¡£·²ÇÏ¤Ïº£Àá¤ò½ª¤¨¡¢5°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç1¾¡11ÇÔ¤Î14°Ì¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¤Ï¡¢¥Ûー¥à¤Ë¥Ç¥ó¥½ー¥¨¥¢¥êー¥Óー¥º¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥Ûー¥à¤Çº£¥·ー¥º¥ó2¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤¿¤¤A»³·Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤ÏÏ¢Æü¥Ç¥ó¥½ー¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ç¥ó¥½ー¤Î½ç°Ì¤Ï2¤Ä¾å¤¬¤ê¡¢8°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥ÊÉ±Ï©¤È£Ë£Õ£Ò£Ï£Â£Å¥¢¥¯¥¢¥Õ¥§¥¢¥êー¥º¤Î»î¹ç¤Ï¡¢Î¾Æü¤È¤â¤Ë¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Î·ãÆ®¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î2Àï¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ûー¥à¤ÎÉ±Ï©¡£Ï¢¾¡µÏ¿¤ò5¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢2»î¹çÂ³¤±¤Æ¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿KUROBE¤ÏÁ°Àá¤«¤é½ç°Ì¤ò2¤ÄÍî¤È¤·¡¢6°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤ÏÅì¥ì¥¢¥íー¥º¼¢²ì¤È¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤ÇÏ¢Æü¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¡£PFU¥Ö¥ëー¥¥ã¥Ã¥ÄÀÐÀî¤«¤Û¤¯¤ÈAstemo¥ê¥ô¥¡ー¥ì°ñ¾ë¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢1¾¡1ÇÔ¤ÎÄË¤ßÊ¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢NEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¤Ï¥Ûー¥à¤Ç¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã«¤Ë2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤ÎÂè8Àá¤Ï¡¢11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥Ç¥ó¥½ー vs ²¬»³¡¢·²ÇÏ vs Åì¥ì¼¢²ì¡¢NECÀîºê vs ºë¶Ì¾åÈø¡¢KUROBE vs SAGAµ×¸÷¡¢PFU vs A»³·Á¡¢ÂçºåMV vs Astemo¡¢´¢Ã« vs É±Ï©¤ÎÁ´7¥«ー¥É¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¢£ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN Âè7Àá GAME1·ë²Ì
SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹ 3-0 Åì¥ì¥¢¥íー¥º¼¢²ì
¡Ê25-11¡¢25-20¡¢25-14¡Ë
ºë¶Ì¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹ 0-3 Âçºå¥Þー¥ô¥§¥é¥¹
¡Ê23-25¡¢21-25¡¢22-25¡Ë
PFU¥Ö¥ëー¥¥ã¥Ã¥ÄÀÐÀî¤«¤Û¤¯ 3-0 Astemo¥ê¥ô¥¡ー¥ì°ñ¾ë
¡Ê25-15¡¢25-17¡¢25-15¡Ë
¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á 0-3 ¥Ç¥ó¥½ー¥¨¥¢¥êー¥Óー¥º
¡Ê19-25¡¢19-25¡¢18-25¡Ë
NEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê 3-0 ¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã«
¡Ê25-22¡¢25-23¡¢25-18¡Ë
¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥ÊÉ±Ï© 3-2 £Ë£Õ£Ò£Ï£Â£Å¥¢¥¯¥¢¥Õ¥§¥¢¥êー¥º
¡Ê25-23¡¢16-25¡¢20-25¡¢25-22¡¢15-13¡Ë
²¬»³¥·ー¥¬¥ë¥º 0-3 ·²ÇÏ¥°¥êー¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹
¡Ê17-25¡¢16-25¡¢21-25¡Ë
¢£ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN Âè7Àá GAME2·ë²Ì
SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹ 3-0 Åì¥ì¥¢¥íー¥º¼¢²ì
¡Ê25-20¡¢25-16¡¢25-19¡Ë
ºë¶Ì¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹ 0-3 Âçºå¥Þー¥ô¥§¥é¥¹
¡Ê21-25¡¢11-25¡¢21-25¡Ë
PFU¥Ö¥ëー¥¥ã¥Ã¥ÄÀÐÀî¤«¤Û¤¯ 1-3 Astemo¥ê¥ô¥¡ー¥ì°ñ¾ë
¡Ê23-25¡¢21-25¡¢25-13¡¢27-29¡Ë
¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á 0-3 ¥Ç¥ó¥½ー¥¨¥¢¥êー¥Óー¥º
¡Ê20-25¡¢18-25¡¢22-25¡Ë
NEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê 3-2 ¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã«
¡Ê25-21¡¢25-22¡¢22-25¡¢25-27¡¢15-12¡Ë
¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥ÊÉ±Ï© 3-2 £Ë£Õ£Ò£Ï£Â£Å¥¢¥¯¥¢¥Õ¥§¥¢¥êー¥º
¡Ê21-25¡¢25-18¡¢25-21¡¢24-26¡¢16-14¡Ë
²¬»³¥·ー¥¬¥ë¥º 2-3 ·²ÇÏ¥°¥êー¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹
¡Ê25-22¡¢19-25¡¢13-25¡¢25-22¡¢10-15¡Ë