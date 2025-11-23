Ä¹Åè°ìÌÐ¤È¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ë¡È½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¡É¡ÖÉüµ¢¤·¤ä¤¹¤¤ÈÖÁÈ¤À¤¾¡×
¥¿¥ì¥ó¥ÈÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê59¡Ë¤È¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á»³Æâ·ò»Ê¡Ê44¡ËßÀ²ÈÎ´°ì¡Ê41¡Ë¤¬¡¢23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö°ìÌÐ¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¡¥²¥ó¥Ð¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°10»þ25Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤ËÆþ¤ê¡¢³èÆ°Éüµ¢Àë¸À¤ò¤·¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ËÈÖÁÈ½Ð±é¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÅìµþ¡¦È¬²¦»Ò»Ô¤ò½ä¤Ã¤¿¡£ËÁÆ¬¤ÇÆ±»Ô½Ð¿È¤ÎÍÌ¾¿Í¤ò¾Ò²ð¡£ßÀ²È¤¬¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥í¥ß¡¢ÇÐÍ¥À¾Åç½¨½Ó¡¢²Î¼ê¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡Ê71¡Ë¡¢¼Â¶È²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎROLAND¤ÎÌ¾¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡£
Ä¹Åè¤¬¡Ö¥æ¡¼¥ß¥ó¤µ¤óÈ¬²¦»Ò¤«¡×¡¢»³Æâ¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ßÀ²È¤¬¡Ö¤¢¤È¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Í¡×¤ÈÄÉ²Ã¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡¢¸µµ¤¤·¤Æ¤ë¤«¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤¹¤ë¤È»³Æâ¤¬¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤«¤éÉüµ¢¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡×¡£Ä¹Åè¤â¡ÖÉüµ¢¤·¤ä¤¹¤¤ÈÖÁÈ¤À¤¾¡×¡£¤µ¤é¤Ë»³Æâ¤¬¡Ö¹¥´¶ÅÙÄã¤¤¿Í¡¢Âç´¿·Þ¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
Ä¹Åè¤¬¡Ö¹¥´¶ÅÙÄã¤¤¿Í¤Ë½Ð¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤µ¡¢²¶¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ßÀ²È¤Ï¡Ö¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤è¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤¿¤À¡¢Ä¹Åè¤¬¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢¤â¤Ã¤È¾å¤¬¤ë¤¾¡×¤È¸À¤¦¤È¡£¤Ë¤ä¤ê¤È¾Ð¤¤¡Ö¡Ä¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£