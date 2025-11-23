¡ÖÅ´¤Î·ý¡×ÃæÌî´´»Î¡¢À¤³¦Á°¾¥Àï¡ÖÉ¬¤º¾¡¤Ä¡×¡¡¡È¿À¤Îº¸¤Î·Ñ¾µ¼Ô¡ÉÁýÅÄÎ¦¤Ï¼«¿®¡Ö½Ö¤¸·¶Ø¤Ç¡×
Á°Æü·×ÎÌ¤ò¥Ñ¥¹
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¡ÖPrime Video Boxing 14¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÁ°Æü·×ÎÌ¤ËÎ×¤ß¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Ñ¥¹¤·¤¿¡£ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¡¦ÃæÌî´´»Î¡¢WBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé17°Ì¡¦ÄÚ°æÃÒÌé¡¢WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé4°Ì¡¦ÁýÅÄÎ¦¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÄë·ý¡Ë¤ÏËüÁ´¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡IBFÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé¡Ê57.1¥¥í°Ê²¼¡ËÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ËÎ×¤à¡¢Æ±µé5°Ì¡¦ÃæÌî¤ÈÆ±µé3°Ì¥é¥¤¡¼¥¹¡¦¥¢¥ê¡¼¥à¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï¤È¤â¤Ë¥ê¥ß¥Ã¥È¤Î57.1¥¥í¤Ç¥Ñ¥¹¡£¡ÖÅ´¤Î·ý¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄÃæÌî¤Ï¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º·ë²Ì¤ò¡£¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤¬É¬¤º¾¡¤Ä¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¾¡¤Æ¤Ð¸½Æ±µé²¦¼Ô¥¢¥ó¥¸¥§¥í¡¦¥ì¥ª¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤òÆÀ¤ë¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤È°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Î»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾¡¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¡£¤¤¤¤Î®¤ì¤òÁ°ºÂ¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤âÅÏ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¡Ê52.1¥¥í°Ê²¼¡Ë¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ë10²óÀï¤ËÎ×¤àÄÚ°æ¤Ï52.0¥¥í¡¢WBCÀ¤³¦Æ±µé1°Ì¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¯¥¢¥É¥é¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ï51.8¥¥í¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£ÄÚ°æ¤Ï¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼3ÀïÌÜ¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¶¯¼Ô¤ÈÂÐ·è¡£¡ÖÌÀÆü¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤ÎÊý¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê53.5¥¥í°Ê²¼¡Ë¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ë10²óÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁýÅÄ¤Ï53.4¥¥í¡¢WBCÆ±µé15°Ì¥Û¥»¡¦¥«¥ë¥Ç¥í¥ó¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ï52.9¥¥í¤Ç¥Ñ¥¹¤·¤¿¡£ÁýÅÄ¤Ï¡Ö¿À¤Îº¸¡×¤Î·Ñ¾µ¼Ô¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°Àï¤â¶¯Îõº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇKO¾¡¤Á¡£º£»î¹ç¤Ç¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¤¬¡Ö²¿¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤«¼«Ê¬¼«¿È¤â³Ú¤·¤ß¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤Ë½ª¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç½Ö¤¸·¶Ø¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦ß·ÅÄ Ä¾¿Í / Naoto Sawada¡Ë