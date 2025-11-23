FRUITS ZIPPER¤òÀ¸¤ó¤ÀÌÚÂ¼¥ß¥µP¡ÖºÇ½é¤Î£µÉÃ¤ÇÄÏ¤á¡ª¡×SNS¥Ð¥º¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯Âç¸ø³«
ÌÚÂ¼¥ß¥µ¡ÊC¡ËMBS
KAWAII LAB.Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ÌÚÂ¼¥ß¥µ¤¬¡¢23Æü¡Ê22»þ¡Á¡ËÊüÁ÷¤ÎMBS¡¿TBS·Ï¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£º£¤òºÌ¤ë¸½Âå¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤ËÇ÷¤ë´ë²è¡Ú¥ê¥â¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¡Û¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ò¥Ã¥È¥¢¥¤¥É¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¼êÏÓ¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂÚºßÃæ¤ÎJAXA±§ÃèÈô¹Ô»Î¡¦Ìý°æµµÈþÌé»á¤â¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¡£ISS¡Ê¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ç¤Î°ìÆü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ê¤É¤ËÇ÷¤ë¡£
2025Ç¯¡¢¡ÖZÀ¤Âå¤¬Áª¤ÖÎ®¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î£±¡Á£³°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼ê³Ý¤±¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËÎáÏÂ¤Î¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡£2022Ç¯¤Ë¡ÖKAWAII LAB.¡×Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Æ±Ç¯¤Ë·ëÀ®¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿FRUITS ZIPPER¤Ï¡¢¤ï¤º¤«2Ç¯¤ÇÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£
¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤«¤é¼«¿È¤â¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò·Ð¸³¤·¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿ÌÚÂ¼¡£½¾Íè¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÁü¤È¤¤¤¨¤Ð¡ÖµÒÀÊ¤ÎÂçÈ¾¤Ï°ÛÀ¤Î¥Õ¥¡¥ó¡×¡Ö¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç·ã¤·¤¤¥»¥ó¥¿¡¼Áè¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¼¤¬À¸¤à¥Ò¥Ã¥È¤Î»Å³Ý¤±¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥»¥ª¥ê¡¼¤Î¿¿µÕ¤ò¹Ô¤¯£²¤Ä¤Î»Å³Ý¤±¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÌÚÂ¼¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ËºÇ¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢TikTok¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëSNS¤À¡£2024Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎSWEET STEADY¤Î³Ú¶Ê¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÎTikTokÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¶Ã°Û¤Î70²¯²óÄ¶¤¨¤òµÏ¿¡£
¡Ö¤³¤Î¶Ê¤ÏSNS¤ËÃíÎÏ¤·¤è¤¦¡×¤È¤¢¤é¤«¤¸¤áÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤ëÌÚÂ¼¤¬¹Í¤¨¤ë¡È¥Ð¥º¤ë¤¿¤á¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡É¤Ï¡¢¥º¥Ð¥ê¡ÖºÇ½é¤Î£µÉÃ¤ÇÄÏ¤á¡ª¡×¡£¤½¤Î¶Ë°Õ¤È¿´¤È¤Ï¡© ¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤ÎÉâ½êÈôµ®¡ÊACEes¡Ë¤¬¡¢¤³¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î¼ÂÁ©¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌÚÂ¼¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È½Ñ¤Ë¤âÇ÷¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌÚÂ¼¤¬¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó½Ñ¤È¤Ï¡©
ËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë»þ¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´°÷¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö°ì¿Í°ì¿Í¤ËÆ±¤¸¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÚÂ¼»á¡£¤½¤Î¿¿°Õ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡© ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥óÉ¬¸«¤Î¡¢ÎáÏÂ¤Î¼ã¼Ô¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¹¤ë¿Í´Ö´Ø·¸½Ñ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£½Ð±é¼Ô¡ã50²»½ç¡ä[£Í£Ã]ÎÓ½¤¡¢ÂçÀ¯°¼[¥²¥¹¥È]»ÔÀî¿·Ç·½õ¡¢Éâ½êÈôµ®¡ÊACEes¡Ë¡¢Âç²È»ÖÄÅ¹á¡¢ß·ÉôÍ¤¡¢ÅÄÂ¼½ß¡¢ÃæÅç·ò¿Í¡¢ËÙ±ÛÎï²Ó¡¿50²»½ç[VTR½Ð±é] ÌÚÂ¼¥ß¥µ¡¢Ìý°æµµÈþÌé