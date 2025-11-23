¡ÚÂçºå¡¦ÌîÅÄ¡Û½µËö¸ÂÄê¡ª25¼ïÎà¤Î¥¯¥Ã¥ー¿©¤ÙÊüÂê¡ÖCookie LAB¡×¤¬·ã¥¢¥Ä¤¹¤®¤ë¡ª
Âçºå¡¦ÌîÅÄ¤Ë¤¢¤ë¡ÖCookie LAB¡×¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥¯¥Ã¥ー¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤¬³Ú¤·¤á¤ë½µËö¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×¡£ºÇÂç25¼ïÎà¤ÎÂç¤Ö¤ê¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¯¥Ã¥ー¤ò¡¢¹¥¤¤Ê¤À¤±ËËÄ¥¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¤Þ¤µ¤ËÌ´¤ß¤¿¤¤¡ª¤½¤ó¤ÊÄÁ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÈÌ©¤«¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¸¤ï¤¸¤ïÁý²ÃÃæ¡£ïªµä»Õ¤¬¼ê¤¬¤±¤ë°Û¿§¤Î¥¯¥Ã¥ーÅ¹¡¢ÁáÂ®¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
½µËö¤À¤±¸½¤ì¤ë´Å¤¤ÈëÌ©´ðÃÏ¡£¥¯¥Ã¥ー¿©¤ÙÊüÂê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤ÊµÊÃã¶õ´Ö
Âçºå¡¦Ê¡Åç¶èÌîÅÄ¤Î½»Âð³¹¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÐÊ¤à¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Úー¥¹¡Ö¥«¥Õ¥§¥Þ¥ë¥·¥ó¡×¡£Å¹Æâ¤Ï¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤ÊµÊÃãÅ¹¤Î¤è¤¦¤Ê²û¤«¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¡¢½µËö¸ÂÄê¤Ç´Ö¼Ú¤ê±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖCookie LAB¡Ê¥¯¥Ã¥ー¥é¥Ü¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¯¥Ã¥ー¤¬¹¥¤¡×¤Ê¤ó¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ãÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡Ä¹¥¤¤Ê¤À¤±¡¢»×¤¦Â¸Ê¬¥¯¥Ã¥ー¤òËËÄ¥¤ê¤¿¤¤¡ª¤È¤¤¤¦ÍßË¾¤ò¡¢¸«»ö¤Ë³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤³¤Î¤ªÅ¹¡£¤Ê¤ó¤È¡È¥¯¥Ã¥ー¤Î¿©¤ÙÊüÂê¡É¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖCookie LAB¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎÈ¯µ¯¿Í¡¦»³Àî¤µ¤ó¡£¼Â¤Ï¡¢Ê¿Æü¤Ïïªµä¡¦ÀÜ¹ü±¡¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë»Ü½Ñ¤Î¥×¥í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»³Àî¤µ¤ó¤¬¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¬Æ¯¤±¤ë¾ì½ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¡¢2021Ç¯¤Ë¥¯¥Ã¥ーÈÎÇä¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£ËÜÄ®¤Ç¤Î¼ÂÅ¹ÊÞ·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Î¡È½µËö¤À¤±¤Î¥¯¥Ã¥ー¿©¤ÙÊüÂê¡É¤È¤¤¤¦Í£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÃ©¤ê¤Ä¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
±Ä¶È¤Ï¶â¡¦ÅÚ¤Î½µ2Æü´Ö¸ÂÄê¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÄÌ¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¾¤Ç¤Ï½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¡È¥¯¥Ã¥ー¤Ø¤Î¾ðÇ®¤È¼«Í³¡É¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡ª
Ì´¤ß¤¿¤¤¤Ê»þ´Ö¤ò¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê¡£¾Æ¤¤¿¤Æ¥¯¥Ã¥ー25¼ï¤¬¿©¤ÙÊüÂê¡ª
¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¯¥Ã¥ー¤¬¤º¤é¤ê¡ª¤·¤«¤â¤½¤ì¤¬25¼ïÎà¤â¿©¤ÙÊüÂê¤Ã¤Æ¡Ä¤½¤ó¤Ê¤ªÅ¹¡¢¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤ë¤ÇÌ´¤ß¤¿¤¤¤Ê¶õ´Ö¤¬¡ÖCookie LAB¡×¤Ë¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥Ã¥ー¤Ï¤É¤ì¤âÂç¤Ö¤ê¤Ç¡¢³°¤Ï¥¶¥¯¥Ã¡¢Ãæ¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¡£¹ñ»º¥Ð¥¿ー¤ä¤¤Óº½Åü¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Äã²¹¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê20Ê¬¤Û¤É¤«¤±¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ã¤×¤ê¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¡È¾Æ¤¤¿¤Æ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÈþÌ£¤·¤¤¤ó¤À¡É¤ÈºÆ³ÎÇ§¤µ¤»¤é¤ì¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¿©¤ÙÊüÂê¤Ï¡¢¥É¥ê¥ó¥¯°û¤ßÊüÂê¤Ä¤¤Ç2,000±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡£1Ëç400～500±ß¤Û¤É¤ÎÃ±ÉÊ²Á³Ê¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢4～5Ëç¿©¤Ù¤ì¤Ð¸µ¤¬¼è¤ì¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£¡Öº£Æü¤ÏÀäÂÐ¤Ë¡È¸µ¡É¤ò¼è¤ë¡ª¡×¤È¡¢¤Ä¤¤Ä¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤·¤«¤âÍËÆü¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ßÊý¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¶âÍËÆü¤Ï»þ´ÖÌµÀ©¸Â¡£»³Àî¤µ¤ó¤¬Ä«¤«¤é½çÈÖ¤Ë¾Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¯¥Ã¥ー¤¬¡¢¤¢¤Ä¤¢¤Ä¤Î¾õÂÖ¤ÇÅÐ¾ì¡ª¾Æ¤¤¿¤Æ¤ò¤Ò¤È¸ý¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤È¸ý¡Ä¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏìÔÂô¤¹¤®¤ëÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
ÅÚÍËÆü¤Ï60Ê¬À©¤À¤±¤É¡¢ºÇ½é¤«¤éÁ´¼ïÎà¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´25¼ï¤òÁ°¤Ë¡¢¤É¤ì¤«¤é¿©¤Ù¤è¤¦¤«ËÜµ¤¤ÇÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¡¢¥Þー¥Ö¥ëÀ¸ÃÏ¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¥É¥Ð¥¤¥Á¥ç¥³¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿²¦Æ»·Ï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¡×¤ä¡Ö¥ßー¥È¥½ー¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¤ª¤«¤º·Ï¥¯¥Ã¥ー¡É¤âÅÐ¾ì¡£ÀµÄ¾¡¢¿©¤ÙÊüÂê¤À¤«¤é¤³¤½¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¹¶¤á¤¿¥á¥Ë¥åー¤â¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢Å¹¼ç¡¦»³Àî¤µ¤ó¤Î¡È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·ÎÏ¡É¡£¿©¤ÙÊüÂê¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤â¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¤âÆ±¤¸ÎÁ¶â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¦¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥é¥Ã¤È¤ªÅÚ»º¤Î¥¯¥Ã¥ー¤òÊñ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡£
¡Ö²á¾êÀÜµÒ¤¬¥â¥Ã¥Èー¤Ê¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ì¤ë»³Àî¤µ¤ó¤Î»ÑÀª¤Ë¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤ÎËÜ¼Á¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£°ìÅÙ¹Ô¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Þ¤¿²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤Þ¤ÇµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¯¥Ã¥ーÅ¹¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤À¤Þ¤À¿Ê²½Ãæ¡ª¼¡¤Ê¤ëÅ¸³«¤Ë¤â¥ï¥¯¥ï¥¯
¡ÖCookie LAB¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¥¯¥Ã¥ー¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ä¿©¤ÙÊüÂê¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Å¹¼ç¤Î»³Àî¤µ¤ó¡¢¼Â¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼¡¤Ê¤ëÅ¸³«¤â¹½ÁÛÃæ¡ªº£¸å¤Ï¥Ùー¥°¥ë¤ä¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¤Ê¤É¡¢¥é¥ó¥Á·Ï¥á¥Ë¥åー¤ÎÄó¶¡¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤¹¤Ç¤Ë¡È¿©»ö·Ï¥¯¥Ã¥ー¡É¤Î³«È¯¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ê¤À¤±¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÁÛÁüÎÏ¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¡£
º£Æü¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½µËö¤Î¼«Ê¬¤´¤Û¤¦¤Ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÖCookie LAB¡×¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¿Íµ¤¤¬½Ð¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤Ç¤¹¡Ä¡ª
About Shop
Cookie LAB
Âçºå»ÔÊ¡Åç¶èÌîÅÄ5-13-5
±Ä¶È»þ´Ö¡§¶âÍËÆü13:00～16:00¡¢ÅÚÍËÆü8:00～13:00
¢¨´°Á´Í½ÌóÀ©
ÄêµÙÆü¡§Æü～ÌÚÍËÆü
Instagram¡§¡÷cookie_lab.jp
¤¢¤«¤¶¤·¤ç¤¦¤³
¥¦¥Õ¡£ÊÔ½¸¥¹¥¿¥Ã¥Õ
´ØÀ¾ÊýÌÌ¤Î¥¹¥¤ー¥ÄÃ´Åö¡£1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Âçºå°é¤Á¤Î¥³¥Ôー¥é¥¤¥¿ー¡£Æó»ù¤ÎÊì¡£¾Æ¤²Û»ÒÁ´ÈÌ¤¬¹¥¤¡£ÆÃ¤ËÊ´Åü¤ò»È¤Ã¤¿¤ª²Û»Ò¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£