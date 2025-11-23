µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¡¡Ä¶°ÛÎã¡ª°úÂà¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ï¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡¡Ä¹Ìî¤¬Í×Ë¾
¡¡µð¿Í¤Ï23Æü¡¢¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡¡2025¡×¤òÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê40¡Ë¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤ÏÄ¹Ìî¤ÎÇØÈÖ¹æ7¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò·Ç¤²¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡£µð¿Í¥Ê¥¤¥ó¤â¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤«¤éÂ³¤¯ÄÌÏ©¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ìî¤Î¿ÍÊÁ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²Ö¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ¹Ìîµ×µÁ¡×¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Î¸µ¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ø»Ñ¤ò¸½¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ7¡£¸ùÀÓ¤ò¤¿¤É¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ë¤ÏÌÜÆ¬¤òÇ®¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¸«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢µð¿Í¸µ´ÆÆÄ¤Î¹â¶¶Í³¿»á¡¢¸¶Ã¤ÆÁ»á¡¢¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤Ê¤É¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¹Ìî¤Ï°úÂà¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ï¡¢°ÛÎã¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡Öº£Æü¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÏÄ¹Ìîµ×µÁÁª¼ê¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é²ÖÂ«¤òÂ£Äè¤µ¤ì¡¢¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿Ä¹Ìî¡£¥¬¥Ã¥Á¥êÎ¾¼ê¤Ç°®¼ê¤ò¤«¤ï¤¹¤È¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤ÎÌÜ¤Ë¤âÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¸ºß¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö°ìÈÖ¤ÎÎÏ¤Î¸»¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎÀ¼±ç¤òÊ¹¤¯¤¿¤Ó¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ä»È©¤¬¤¤¤Ä¤âÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÇï¼ê¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÌ´¤òÌä¤ï¤ì¡ÖÍèÇ¯¡¢°¤Éô¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ËÍ¤ÎÌ´¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹Ìî¤Ï10·î14Æü¤Î°úÂà²ñ¸«¤Ç¡¢°úÂà¸å¤ÏÂç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡þÄ¹Ìî¡¡µ×µÁ¡Ê¤Á¤ç¤¦¤Î¡¦¤Ò¤µ¤è¤·¡Ë1984Ç¯¡Ê¾¼59¡Ë12·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢º´²ì¸©½Ð¿È¤Î40ºÐ¡£ÃÞÍÛ³Ø±à¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤«¤éÆüÂçÆþ¤ê¡£4Ç¯»þ¤Î06Ç¯Âç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿Í¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Î4½äÌÜ»ØÌ¾¤òµñÈÝ¤·HondaÆþ¼Ò¡£08Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤â¥í¥Ã¥Æ¤Î2°Ì»ØÌ¾¤òµñÈÝ¤·¡¢ÍâÇ¯1°Ì¤Çµð¿ÍÆþ¤ê¡£10Ç¯¤Ë¿·¿Í²¦¡¢11Ç¯¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢12Ç¯¤ËºÇÂ¿°ÂÂÇ¡¢11¡Á13Ç¯¤Ë¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ³ÍÆÀ¡£18Ç¯¥ª¥Õ¤Ë´Ý¤ÎFA¿ÍÅªÊä½þ¤Ç¹Åç°ÜÀÒ¡£22Ç¯¥ª¥Õ¤ËÌµ½þ¥È¥ì¡¼¥É¤Çµð¿Í¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë80¡¢85¥¥í¡¢±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£