¡ÚÄÅ¥Ü¡¼¥È¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè21Àï¡ÛÃæÂ¼ÂÙÊ¿¡¡¡È¥Á¥ë¥È3·þ¤ê¡É¼õ¤±»ß¤áº£Ç¯2V¡¡¼¡¤ÏG1³Í¤ê¤Ø
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÄÅ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè21Àï¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦JLCÇÕÁèÃ¥Àï¡×¤Ï23Æü¡¢ºÇ½ªÆü¤Î12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃæÂ¼ÂÙÊ¿¡Ê29¡á°¦ÃÎ¡Ë¤¬ÀÐËÜÍµÉð¤Î6¥³¡¼¥¹¶¯¹¶¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢10·î7Æü¤Î»°¹ñ°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£Ç¯2V¡ÊÄÅ¤Ç¤Ï½éV¡Ë¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£2Ãå¤Ë¸¶ÅÄÍº¼¡¡¢3Ãå¤Ïº½Ä¹ÃÎµ±¡£
¡¡ºÇ¶¯¤Î½â¤ÈÌ·¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦Í¥¾¡Àï¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¥ë¥È3¤ËÄ·¤Í¤¿ÀÐËÜ¤¬Âç³°¤«¤é¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢ÃæÂ¼ÂÙ¤Ï¡ÖÎÐ¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¤ÆÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡×¤È1¼þ1M¤Î¿´¶¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¡×¤Î½®Â¤Ç¥¬¥Ã¥Á¥ê¼õ¤±»ß¤á¤ë¤ÈÂ¾Äú¤ÎÂæÆ¬¤òµö¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÄÌ»»7²óÌÜ¤ÎV¥´¡¼¥ë¤ò¿¿¤ÃÀè¤Ë¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡Á°´ü¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î¾¡Î¨7.23¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö3´üÁ°¤ËF2¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥ê¥º¥à¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÄãÌÂ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤½¤³¤«¤é¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤Ê¤¯Íè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ä´»Ò¤Î¤¤¤¤Í×°ø¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÀª¤¤¤ÇÄ©¤à¼¡Áö¤Ï¡¢12·î4Æü¤ËËë¤ò³«¤±¤ëÃÏ¸µ¡¦¤È¤³¤Ê¤á¤Ç¤ÎG1¡¦72¼þÇ¯µÇ°¡£¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤½Ð¤Î¿åÌÌ¤Ç¡Ö²¼¹î¾å¤ÎÀº¿À¤ÇÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¾¡¤Ã¤Æ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊSG¡¢ÍèÇ¯3·î24¡Á29Æü¡¢³÷·´¡Ë¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢½é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¾È½à¤òÄê¤á¤¿¡£
¡¡¡þÃæÂ¼¡¡ÂÙÊ¿¡Ê¤Ê¤«¤à¤é¡¦¤¿¤¤¤Ø¤¤¡Ë1996Ç¯¡ÊÊ¿8¡Ë2·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Î29ºÐ¡£°¦ÃÎ»ÙÉô¤Î117´üÀ¸¤È¤·¤Æ2015Ç¯11·î7Æü¡¢¤È¤³¤Ê¤á¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£19Ç¯1·î17Æü¡¢½»Ç·¹¾¤Ç½éÍ¥¾¡¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï49Í¥½Ð7V¡£Æ±´ü¤ËÃæÅÄÍ¼µ®¡¢µÈÅÄÎ¿ÂÀÏ¯¡¢¾®ÃÓ½¤Ê¿¡¢¾åÅÄÎ¶À±¡¢µÈÅÄÍµÊ¿¤é¡£1¥á¡¼¥È¥ë60¡£·ì±Õ·¿AB¡£