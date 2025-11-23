¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡ÛÆ£¸¶¶³Âç¤é¤¬¥À¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©Àï¡¡½ÓÂ¡¦ÏÂÅÄ¹¯»ÎÏ¯¤Ï¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¤µ¤¹¤¬¤Î¤Ò¤È¸À
¡þMARINES FAN FEST 2025(23Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó)
¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢Æ£¸¶¶³ÂçÁª¼ê¤é¤¬¡ÖDASHMAN RACE¡×¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï¥Õ¥¡¥óÂåÉ½¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î½ÓÂ¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡ÖDASHMAN¡×¤È¤Î¶¥Áö¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤Î´ë²è¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¸½ÌòÁª¼ê¤¬Ä©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£¸¶Áª¼ê¤ÏÆ±¤¸¤¯½ÓÂ¤ÎÏÂÅÄ¹¯»ÎÏ¯Áª¼ê¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ß¡¢¥ê¥ì¡¼·Á¼°¤Ç¡ÖDASHMAN BLACK¡×¤ÈÂÐÀï¡£¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÏDASHMAN BLACK¤¬Æ£¸¶Áª¼ê¤ËÂÎ¤ò´ó¤»¤ÆË¸³²¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ£¸¶Áª¼ê¤Ï¤½¤ì¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢½ÐÃÙ¤ì¤¿DASHMAN BLACK¤ËÂç¤¤¯º¹¤òÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ½ÓÂ¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Ã¤¿Æ£¸¶Áª¼ê¤ÏÏÂÅÄÁª¼ê¤Ø¥Ð¥È¥ó¥Ñ¥¹¡£¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤¹ºÝ¤Ë¾¯¤·¸ºÂ®¤·DASHMAN BLACK¤È¤Î¥ê¡¼¥É¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÏÂÅÄÁª¼ê¤¬ðêÂÌÅ·(¤¤¤À¤Æ¤ó)¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤ê¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤Ä¤¤¤Ã¤¹¡×¤ÈÉ¨¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤¤¤¿Æ£¸¶Áª¼ê¡£°ìÊý¤ÎÏÂÅÄÁª¼ê¤Ï¡ÖDASHMAN¡¢ÃÙ¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤È¤¢¤ª¤ë¤ÈDASHMAN¤«¤éµÍ¤á´ó¤é¤ì¡¢µå¾ì¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£