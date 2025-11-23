°ÂÀÄ¶Ó¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤¬³Î¼Â¤Ë¡¢¶å½£¾ì½ê¤Ç½éÍ¥¾¡¡ÄÇ¯£¶¾ì½êÀ©¤ÇºÇÂ®¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É½ÐÀ¤¤Ø
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¡Ê£²£±¡Ë¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¡¢°Â¼£ÀîÉô²°¡Ë¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤¬³Î¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Î¹âÅÄÀî¿³È½ÉôÄ¹¡Ê¸µ´ØÏÆ°Â·ÝÇµÅç¡Ë¤Ï£²£³Æü¤Î¶å½£¾ì½êÀé½©³Ú¤Î¼èÁÈ½ªÎ»¸å¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤ò¿³µÄ¤¹¤ëÎ×»þÍý»ö²ñ¤Î¾·½¸¤òÈ¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹ËËÌ¾¡³¤¡Ë¤ËÍ×ÀÁ¤·¡¢Íý»öÄ¹¤â¼õÂú¤·¤¿¡£
¡¡¾º¿Ê¤Ï£²£¶Æü¤ÎÍèÇ¯½é¾ì½êÈÖÉÕÊÔÀ®²ñµÄ¤ÈÎ×»þÍý»ö²ñ¤ò·Ð¤ÆÀµ¼°·èÄê¤·¡¢ÅÁÃ£¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡Ç¯£¶¾ì½êÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£¹£µ£¸Ç¯°Ê¹ß¡¢½éÅÚÉ¶¤«¤é½êÍ×£±£´¾ì½ê¤Ç¤Î¾º¿Ê¤Ï¶×²¤½£¡Ê¸å¤Î¶×²¤½§¡Ë¤ÎÆ±£±£¹¾ì½ê¤òÈ´¤¡¢ÉÕ¤±½Ð¤·ÎÏ»Î¤ò½ü¤ºÇÂ®¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É½ÐÀ¤¤È¤Ê¤ë¡£
