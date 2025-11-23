²¦ÎÓ¡¢Åìµþ¤Ë¤âµòÅÀ¢ª3¡Á4Æü¤Ç¡ÖÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡Û
¡¡Ê¤ÌÌ¥é¥¤¥¿¡¼¿Ø¤¬¡¢¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÁÇ¤ÎÉôÊ¬¤ä½Ð±éÈÖÁÈ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¤ª»Å»ö¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡¢¡Ø¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£23Æü¡Ê¿¼£±¡§30¡ËÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢24Æü¸á¸å7»þ¤è¤êÊüÁ÷¤Î¡Ø¸©Ì±¥¹¥¿¡¼±ÉÍÀ¾Þ¡Ù¤«¤é¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¦ÎÓ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¡ÈÆ©¤±´¶¡É°áÁõ¤Î³«µÓ¥·¥ç¥Ã¥È¡ªÂçÃÀÈþµÓ¡õ¶»¸µ¥Á¥é¥ê¤Î°áÁõ¤â
¢£¡Ö¤³¤Î1Ç¯1°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡¡Ø¸©Ì±¥¹¥¿¡¼±ÉÍÀ¾Þ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÁí¹ç¸¦µæ½ê¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¡ÖºÇ¤âÃÏ¸µ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤Î´é¡×¤È¤¤¤¨¤ëÃøÌ¾¿Í¡Ê·ÝÇ½¿Í¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¡¢Ê¸²½¿Í¤Ê¤É¡Ë¤òÁª½Ð¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤¬ÃÏ¸µ°¦¤ò¸ì¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¸©Ì±¥¹¥¿¡¼¡×¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡£MC¤Ï½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡£
¡¡²¦ÎÓ¤Ï¡¢ºòÇ¯ÊüÁ÷¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ë¤Æ¡¢¸«»ö¡ÖÀÄ¿¹¸©Ì±¤¬Áª¤Ö¡È¸©Ì±¥¹¥¿¡¼±ÉÍÀ¾Þ¡É¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¡ÖµîÇ¯¡¢¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀÄ¿¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº£²ó¤Î¼ýÏ¿¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£Â¾¸©¤Î½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤â²¦ÎÓÆ±ÍÍ¤Ëµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖµîÇ¯°Ê¾å¤Ë³§¤µ¤ó¤Î¡Ø¤³¤Î1Ç¯1°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡Ù¤È¤¤¤¦Ç®ÎÌ¤¬¥¹¥´¤¯¤Æ¡£º£Ç¯¤Ï¤è¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ê¤¢¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Û¤«¤Î¸©¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡¢¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¯»É·ã¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÁ°²ó¤è¤ê¤âÀ¯¼£´Ø·¸¤ÎÊý¡¹¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î1Ç¯¤ÎÆüËÜ¤ÎÆ°¤¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÁ°²ó¤È¤ÎÊÑ²½¤ò¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤³¤ÎÃ¯¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²òÀâ¤â¤¢¤Ã¤Æ·ë²Ì¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÁ´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¤³¤È¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ÀÄ¿¹¤â¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤È°ã¤¦¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢²¦ÎÓ¤Ï¡ÖÀÄ¿¹¤Ë¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ©´¬¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö²¿¤â¤Ê¤¤¤Ã¤ÆµÕ¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È²¦ÎÓÀá¤ÇÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÈÀÄ¿¹¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ê¤ó¤´¤ÏÇã¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤â¤é¤¦¤â¤Î¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¹ÎÄê¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÇÀ²È¤¬Â¿¤¤ÃÏ°è¤Ï³Î¤«¤Ë¤ê¤ó¤´¤ò¤â¤é¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤¤¬¶á¤¤ÃÏ°è¤Ïµû¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤é¤¤¤â¤Î¤ò¤¹¤´¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¸©¤À¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÀÄ¿¹¤¢¤ë¤¢¤ë¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¢£¡ÈÅçºêÏÂ²Î»Ò¡É¤ÎÃÏ¸µ¹×¸¥¤Ë´¶·ã¡Ö¼«Ê¬¤Î¹Ô¤¯Ëö¡×
¡¡²¦ÎÓ¼«¿È¤âÂ¾¸©¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö³Ø¤Ó¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤½¤Î¸©¤Î°ìÊâ³°Â¦¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÈÃÏ¸µ¤Î¥¹¥¿¡¼¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÊý¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤Î¤¿¤á¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¿¤Á¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£Ãæ¤Ç¤âº£²óÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¹âÃÎ¸©¡×¤À¤½¤¦¡£
¡¡¡ÖÈÖÁÈ¤Î¥í¥±¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï·è¤á¤é¤ì¤¿Æ»¤À¤±Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë³¹¤¬¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÅçºêÏÂ²Î»Ò¤µ¤ó¤¬¹âÃÎ¤Î¤´½Ð¿È¤Ç¡¢¹âÃÎ¤Î¤¿¤á¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¹Ô¤¯Ëö¤À¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ï¤³¤ì¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¤â¤¦»ä¤ÎÂº·É¤¹¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£Åìµþ¤È¤ÎÆóµòÅÀÀ¸³è¤Ç¤â¡ÈÀÄ¿¹»°Ëæ¡É¤ÊÊë¤é¤·
¡¡Â¿Ë»¤ÊÃæ¤Ç¤âÀÄ¿¹¤òÎ¥¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤°ì¿´¤«¤é¡¢ÄÌ¤¤¤Ç»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿²¦ÎÓ¡£¤·¤«¤·ºòÇ¯¡¢¤Ä¤¤¤ËÅìµþ¤Ë¤âµòÅÀ¤ò¹½¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÀÄ¿¹¤«¤éÎ¥¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢Æ§¤ßÀÚ¤ë¤Î¤Ë¤¹¤´¤¯Í¦µ¤¤¬¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡ÖÅìµþ¤Ë²È¤ò¼Ú¤ê¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¡È¸©Ì±¥¹¥¿¡¼±ÉÍÀ¾Þ¡É¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¾þ¤Ã¤Æ¡¢ËèÄ«¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ë¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¡¢¤³¤Î1Ç¯¡¢ÀÄ¿¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¡È¸©Ì±¥¹¥¿¡¼±ÉÍÀ¾Þ¡É¤¬ÆóµòÅÀÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤âÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Âð¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¤è¤êÀÄ¿¹¤º¤¯¤á¤ÎËèÆü¤¬Á÷¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ³°¤Î¤¦¤ì¤·¤¤È¯¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÀÄ¿¹¤«¤éÌá¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿©¤ÙÊª¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤äÀÄ¿¹¤Î¥Ò¥Ð¤ÎÌÚ¤Î¥Á¥Ã¥×¤òÃÖ¤¤¤¿¤ê¡£ÀÄ¿¹¤Ë¤¤¤ë´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤·¡¢¥Û¥Æ¥ëÊë¤é¤·¤Î¤È¤¤è¤ê¤â¼«Âð¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤é¤Î¤Û¤¦¤¬ÀÄ¿¹¤òµÛ¼ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÅìµþ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬3Æü4Æü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ÈÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö±üÆþÀ¥·ÌÎ®¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤Î¶õ´Ö¤Î²»¤òÏ¿²»¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤òµÛ¼ý¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¤½¤Î²»¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¹¤Ç¤ËÀÄ¿¹Î®¤Î²ò·èºö¤ò²ñÆÀ¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÅ·ÚÅÉ¤Î¿¦¿Í¤À¤Ã¤¿ÁÄÉã¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿È¤¤ò»È¤Ã¤Æ¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î°¦¤ä²ÈÂ²°¦¤â´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸Þ´¶¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÄ¿¹¤ÇËþ¤¿¤¹¤³¤È¤ÇÅìµþ¤Ç¤Î»Å»ö¤ò¤¬¤ó¤Ð¤ì¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¢£ÀÄ¿¹¸©ÃÎ»ö¤òÌÜ»Ø¤¹²¦ÎÓ¤¬ÀÄ¿¹¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂ÷¤¹»×¤¤
¡¡¡ÖÀÄ¿¹¸©ÃÎ»ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ø¸À¤·¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÀÄ¿¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë²¦ÎÓ¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀÄ¿¹¤¬Êú¤¨¤Æ¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¤Ê¤ë»×¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅÁÅý¹©·Ý¤äÇÀ²È¤Î¸å·Ñ¤®ÌäÂê¤ÏÀÄ¿¹¤Ç¤â¿¼¹ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç³Ø¤Ç¤Ï¡ÖÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤ÎÈÎÏ©³ÈÂç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÂ´¶ÈÏÀÊ¸¤ò¼¹É®¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ÇÀÄ¿¹¤ÎPR¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤È¯¿®¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÀÄ¿¹¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤ä²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃÎ»ö¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡ÀÄ¿¹¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÀÄ¿¹¤Î¿Í¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ËÉÙ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·ÝÇ½¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¤â¤ª¾Ð¤¤¤ÎÊý¤ä²Î¼ê¤ÎÊý¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢ºî²È¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÊý¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¸©¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÀÄ¿¹¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬ºÇ½é¤ÎÍ¦µ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÅÄ¼Ë¤À¤«¤é¤³¤ÎÌ´¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢Ì´¤òÄü¤á¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤â²¿¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£º£¤Î»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²¦ÎÓ¤Î»×¤¤¤òÉ½¸½¤·¤¿ÀÄ¿¹ÊÛ¤¬¡Ö¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤êº²¡×¡£¡Ö¡Ø»ä¤Î¥¤¥Á¥ª¥·ÀÄ¿¹¡ª¡Ù¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢²¦ÎÓ¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Æ1¤Ä¤À¤±¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¡¢Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤êº²¡×¤Ï¡¢ËÌ¹ñ¡¦ÀÄ¿¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÈÄü¤á¤Ê¤¤¿´¤ä´è¸Ç¤µ¡É¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öº£Ç¯¡¢ÀÄ¿¹¤ê¤ó¤´¿¢ºÏ150¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸µ¡¹ÅÚÃÏ¤¬¿¢ºÏ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ê¤ó¤´¤òÄü¤á¤Ê¤¤¶¯¤¤·è°Õ¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Âè°ì¼¡»º¶È¤äÅÁÅý¹©·Ý¤Ê¤ÉÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë·È¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤â¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤êº²¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¡Ö»ä¼«¿È¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤¤Ë¡¢·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÀÄ¿¹¤ÎÊý¤ÈÏÃ¤¹¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤êº²¤ò´¶¤¸¤Æ¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¯¤¸¤±¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¤³¤ì¤¿¤Î¤â¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤êº²¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¸ì¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¡ÈÀÄ¿¹ºÇ¹â¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÆüËÜºÇ¹â¡×¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¼«Ê¬¤ÎÃÏ¸µ¤òºÇ¹â¤Ã¤Æ»×¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢³Æ½Ð¿È¤ÎÊý¡¹¤Î³èÆ°¤ä¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î½Ð¿È¸©°Ê³°¤Î¤È¤³¤í¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ëÈÖÁÈ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¡Ø¸©Ì±¥¹¥¿¡¼±ÉÍÀ¾Þ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÁí¹ç¸¦µæ½ê¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¡ÖºÇ¤âÃÏ¸µ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤Î´é¡×¤È¤¤¤¨¤ëÃøÌ¾¿Í¡Ê·ÝÇ½¿Í¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¡¢Ê¸²½¿Í¤Ê¤É¡Ë¤òÁª½Ð¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤¬ÃÏ¸µ°¦¤ò¸ì¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¸©Ì±¥¹¥¿¡¼¡×¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡£MC¤Ï½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÁ°²ó¤è¤ê¤âÀ¯¼£´Ø·¸¤ÎÊý¡¹¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î1Ç¯¤ÎÆüËÜ¤ÎÆ°¤¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÁ°²ó¤È¤ÎÊÑ²½¤ò¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤³¤ÎÃ¯¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²òÀâ¤â¤¢¤Ã¤Æ·ë²Ì¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÁ´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¤³¤È¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ÀÄ¿¹¤â¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤È°ã¤¦¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢²¦ÎÓ¤Ï¡ÖÀÄ¿¹¤Ë¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ©´¬¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö²¿¤â¤Ê¤¤¤Ã¤ÆµÕ¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È²¦ÎÓÀá¤ÇÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÈÀÄ¿¹¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ê¤ó¤´¤ÏÇã¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤â¤é¤¦¤â¤Î¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¹ÎÄê¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÇÀ²È¤¬Â¿¤¤ÃÏ°è¤Ï³Î¤«¤Ë¤ê¤ó¤´¤ò¤â¤é¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤¤¬¶á¤¤ÃÏ°è¤Ïµû¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤é¤¤¤â¤Î¤ò¤¹¤´¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¸©¤À¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÀÄ¿¹¤¢¤ë¤¢¤ë¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡²¦ÎÓ¼«¿È¤âÂ¾¸©¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö³Ø¤Ó¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤½¤Î¸©¤Î°ìÊâ³°Â¦¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÈÃÏ¸µ¤Î¥¹¥¿¡¼¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÊý¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤Î¤¿¤á¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¿¤Á¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£Ãæ¤Ç¤âº£²óÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¹âÃÎ¸©¡×¤À¤½¤¦¡£
¡¡¡ÖÈÖÁÈ¤Î¥í¥±¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï·è¤á¤é¤ì¤¿Æ»¤À¤±Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë³¹¤¬¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÅçºêÏÂ²Î»Ò¤µ¤ó¤¬¹âÃÎ¤Î¤´½Ð¿È¤Ç¡¢¹âÃÎ¤Î¤¿¤á¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¹Ô¤¯Ëö¤À¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ï¤³¤ì¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¤â¤¦»ä¤ÎÂº·É¤¹¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£Åìµþ¤È¤ÎÆóµòÅÀÀ¸³è¤Ç¤â¡ÈÀÄ¿¹»°Ëæ¡É¤ÊÊë¤é¤·
¡¡Â¿Ë»¤ÊÃæ¤Ç¤âÀÄ¿¹¤òÎ¥¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤°ì¿´¤«¤é¡¢ÄÌ¤¤¤Ç»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿²¦ÎÓ¡£¤·¤«¤·ºòÇ¯¡¢¤Ä¤¤¤ËÅìµþ¤Ë¤âµòÅÀ¤ò¹½¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÀÄ¿¹¤«¤éÎ¥¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢Æ§¤ßÀÚ¤ë¤Î¤Ë¤¹¤´¤¯Í¦µ¤¤¬¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡ÖÅìµþ¤Ë²È¤ò¼Ú¤ê¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¡È¸©Ì±¥¹¥¿¡¼±ÉÍÀ¾Þ¡É¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¾þ¤Ã¤Æ¡¢ËèÄ«¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ë¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¡¢¤³¤Î1Ç¯¡¢ÀÄ¿¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¡È¸©Ì±¥¹¥¿¡¼±ÉÍÀ¾Þ¡É¤¬ÆóµòÅÀÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤âÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Âð¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¤è¤êÀÄ¿¹¤º¤¯¤á¤ÎËèÆü¤¬Á÷¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ³°¤Î¤¦¤ì¤·¤¤È¯¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÀÄ¿¹¤«¤éÌá¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿©¤ÙÊª¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤äÀÄ¿¹¤Î¥Ò¥Ð¤ÎÌÚ¤Î¥Á¥Ã¥×¤òÃÖ¤¤¤¿¤ê¡£ÀÄ¿¹¤Ë¤¤¤ë´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤·¡¢¥Û¥Æ¥ëÊë¤é¤·¤Î¤È¤¤è¤ê¤â¼«Âð¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤é¤Î¤Û¤¦¤¬ÀÄ¿¹¤òµÛ¼ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÅìµþ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬3Æü4Æü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ÈÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö±üÆþÀ¥·ÌÎ®¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤Î¶õ´Ö¤Î²»¤òÏ¿²»¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤òµÛ¼ý¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¤½¤Î²»¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¹¤Ç¤ËÀÄ¿¹Î®¤Î²ò·èºö¤ò²ñÆÀ¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÅ·ÚÅÉ¤Î¿¦¿Í¤À¤Ã¤¿ÁÄÉã¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿È¤¤ò»È¤Ã¤Æ¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î°¦¤ä²ÈÂ²°¦¤â´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸Þ´¶¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÄ¿¹¤ÇËþ¤¿¤¹¤³¤È¤ÇÅìµþ¤Ç¤Î»Å»ö¤ò¤¬¤ó¤Ð¤ì¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¢£ÀÄ¿¹¸©ÃÎ»ö¤òÌÜ»Ø¤¹²¦ÎÓ¤¬ÀÄ¿¹¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂ÷¤¹»×¤¤
¡¡¡ÖÀÄ¿¹¸©ÃÎ»ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ø¸À¤·¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÀÄ¿¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë²¦ÎÓ¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀÄ¿¹¤¬Êú¤¨¤Æ¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¤Ê¤ë»×¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅÁÅý¹©·Ý¤äÇÀ²È¤Î¸å·Ñ¤®ÌäÂê¤ÏÀÄ¿¹¤Ç¤â¿¼¹ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç³Ø¤Ç¤Ï¡ÖÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤ÎÈÎÏ©³ÈÂç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÂ´¶ÈÏÀÊ¸¤ò¼¹É®¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ÇÀÄ¿¹¤ÎPR¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤È¯¿®¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÀÄ¿¹¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤ä²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃÎ»ö¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡ÀÄ¿¹¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÀÄ¿¹¤Î¿Í¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ËÉÙ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·ÝÇ½¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¤â¤ª¾Ð¤¤¤ÎÊý¤ä²Î¼ê¤ÎÊý¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢ºî²È¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÊý¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¸©¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÀÄ¿¹¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬ºÇ½é¤ÎÍ¦µ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÅÄ¼Ë¤À¤«¤é¤³¤ÎÌ´¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢Ì´¤òÄü¤á¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤â²¿¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£º£¤Î»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²¦ÎÓ¤Î»×¤¤¤òÉ½¸½¤·¤¿ÀÄ¿¹ÊÛ¤¬¡Ö¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤êº²¡×¡£¡Ö¡Ø»ä¤Î¥¤¥Á¥ª¥·ÀÄ¿¹¡ª¡Ù¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢²¦ÎÓ¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Æ1¤Ä¤À¤±¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¡¢Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤êº²¡×¤Ï¡¢ËÌ¹ñ¡¦ÀÄ¿¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÈÄü¤á¤Ê¤¤¿´¤ä´è¸Ç¤µ¡É¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öº£Ç¯¡¢ÀÄ¿¹¤ê¤ó¤´¿¢ºÏ150¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸µ¡¹ÅÚÃÏ¤¬¿¢ºÏ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ê¤ó¤´¤òÄü¤á¤Ê¤¤¶¯¤¤·è°Õ¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Âè°ì¼¡»º¶È¤äÅÁÅý¹©·Ý¤Ê¤ÉÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë·È¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤â¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤êº²¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¡Ö»ä¼«¿È¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤¤Ë¡¢·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÀÄ¿¹¤ÎÊý¤ÈÏÃ¤¹¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤êº²¤ò´¶¤¸¤Æ¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¯¤¸¤±¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¤³¤ì¤¿¤Î¤â¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤êº²¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¸ì¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¡ÈÀÄ¿¹ºÇ¹â¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÆüËÜºÇ¹â¡×¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¼«Ê¬¤ÎÃÏ¸µ¤òºÇ¹â¤Ã¤Æ»×¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢³Æ½Ð¿È¤ÎÊý¡¹¤Î³èÆ°¤ä¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î½Ð¿È¸©°Ê³°¤Î¤È¤³¤í¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ëÈÖÁÈ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
