¡¡¡ÖÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡¦Àé½©³Ú¡×¡Ê£²£³Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¤¬Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ç²£¹ËË¾ºÎ¶¤ò²¼¤·¡¢½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿ÈÎÏ»Î¤Ç¤Ï½é¡£ÎòÂå£´¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·´ØÏÆ¤Ç¤Î±É´§¤Ç¡¢Íè¾ì½ê¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤¿¡£½éÅÚÉ¶¤«¤é½êÍ×£±£´¾ì½ê¤Ç¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤ÏÇ¯£¶¾ì½êÀ©¤¬ÄêÃå¤·¤¿£±£¹£µ£¸Ç¯°Ê¹ß£±°Ì¡ÊÉÕ¤±½Ð¤·½ü¤¯¡Ë¤Î¶×²¤½£¤ÎÆ±£±£¹¾ì½ê¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤êºÇÂ®¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡²£¹Ë¤Î±Ô¤¤Î©¤Á¹ç¤¤¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢Á°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢ÁÇÁá¤¯ÇØ¸å¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢Á÷¤êÅê¤²¤ÇÅÚ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÂÐË¾ºÎ¶¤Ï£´Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¡£
¡¡½êÍ×£±£´¾ì½ê¤Ç¤Î½éÍ¥¾¡¤ÏÎòÂå£²°Ì¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¡££²£±ºÐ£¸¥±·î¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤ÏÎòÂå£´°Ì¤ÎÇ¯¾¯µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ³ä¤Ç¤ÏÂç´Ø¶×ºù¤ò²¼¤·£±£²¾¡£³ÇÔ¤Ç¡¢²£¹ËË¾ºÎ¶¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡££³ÇÔ¤ÇË¾ºÎ¶¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤È¤È¤â¤Ë»òÇÕÁè¤¤¥È¥Ã¥×¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤¬º¸¸ªº¿´ØÀáÃ¦±±¤Ë¤è¤êÀé½©³Ú¤òµÙ¾ì¡£·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¤ÇÂç¤ÎÎ¤¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Ë¾ºÎ¶¤¬ÉÔÀï¾¡¤È¤Ê¤ê¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤¬¶×ºù¤ËÇÔ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÁêËÐ¤ò¼è¤é¤º¤ËÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ÕÃÏ¤Î¾¡Íø¤Ç²óÈò¡£¤½¤·¤Æ²£¹Ë¤òÇË¤ê¡¢½é¤Î»òÇÕ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÍ¥¾¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¯²¼¤«¤éÁêËÐ¤ò¼è¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£·èÄêÀï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤Ä¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¤ÁêËÐ¤¬¤È¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Í¥¾¡·èÄê¤Î½Ö´Ö¤Î´¿À¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ê¹¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾¯¤·¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡££³Ç¯Á°¤ÎÍèÆü¤«¤é°ìµ¤¤Î½ÐÀ¤¡£¡Ö»Õ¾¢¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡×¤È¸ì¤ê¡¢¿·ÆþËë¤«¤é£µ¾ì½êÏ¢Â³£²·å¾¡Íø¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£Âç´Ø¾º¿Ê¤â³Î¼Â¤Ë¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦£±¤Ä¾å¤ÎÈÖÉÕ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£º£¾ì½ê¤ËÉé¤±¤Ê¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸«¿ø¤¨¤¿¡£