¡Ú¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡ÛÆ£ÇÈ¼ëÍý¡Ö1¿Í¤È¤Ï°ã¤¦´î¤Ó¡×³ØÀ¸ºÇ¸å¤ÎÃÄÂÎÀï¤òÀ©¤·´î¤ÓÇúÈ¯¡¡ÅìÆüËÜÂç³Ø½÷»ÒLÀï
¡¡¡þ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÅìÆüËÜÂç³Ø½÷»Ò¥ê¡¼¥°Àï¡Ê2025Ç¯11·î23Æü¡¡Åìµþ¡¦¼«Í³¥±µÖ³Ø±à¹â¡Ë
¡¡Âè7²ó¤ò·Þ¤¨¤¿Âç²ñ¤Ï½é¤á¤Æ5¿ÍÀ©¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢ÆüÂÎÂç¤¬·è¾¡¤Ç3Ï¢ÇÆÃæ¤Î°é±ÑÂç¤ò3¡½2¤ÇÇË¤ê¡¢19Ç¯ÅÙ¤ÎÂè3²óÂç²ñ°ÊÍè¡¢4Âç²ñ¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡24Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ²¦¼Ô¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë57¥¥íµé¤ÎÆ£ÇÈ¼ëÍý¡Ê4Ç¯¡Ë¤Ï¡¢1¼¡¥ê¡¼¥°¤Î¿ÀÆàÀîÂçÀï¡¢·è¾¡¤Î°é±ÑÂçÀï¤Î2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤â10¡½0¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥Ú¥ê¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¾¡¤Á¤ÇÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£ºÇ¸å¤Î³ØÀ¸¸ø¼°Àï¤òºÇ¹â¤Î·Á¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÈÌÜÉ¸¤ÎÍ¥¾¡¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡1¼¡¥ê¡¼¥°½éÀï¤ÎÆüÂçÀï¤Ï½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ£ÇÈ¤Ï¡¢¿ÀÆàÀîÂçÀï¤ÇËþ¤ò»ý¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¤ï¤º¤«1Ê¬52ÉÃ¤Ç»î¹ç¤òÀ©¤¹¤È¡¢0¡½2¤È¸å¤Î¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç½ÐÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿·è¾¡¤Ç¤â¡¢2Ê¬10ÉÃ¤Ç°µ¾¡¡£¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¡¢2¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿76¥¥íµé¤ÇÃÏ¸µ»°½Å¤Î¥¯¥é¥Ö»þÂå¤«¤é¤Î¸åÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë°ËÆ£½í¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬·ãÀï¤òÀ©¤·¤ÆÍ¥¾¡¤¬·èÄê¡£´é¤ò¤¯¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È´î¤Ó¤Ê¤¤¡¢¡Ö¡Ê¸Ä¿ÍÀï¤Ç¤Î¡Ë1¿Í¤Î´î¤Ó¤È¤Ï¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ÀÍÕ¤Ë¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡1Ç¯Á°¤ÎÆ±¤¸Âç²ñ¸å¤Ë¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤òÀ©¤·¤¿53¥¥íµé¤«¤é57¥¥íµé¤ËÅ¾¸þ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£º£Ç¯4·î¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Ç¿·³¬µé¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸å¤Ï»î¹ç¤ò²óÈò¤·¤ÆÈ¾Ç¯´Ö¤ò¶¯²½´ü´Ö¤Ë¤¢¤Æ¡¢Àè·î¤ÎU23À¤³¦Áª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î2»î¹ç¤Ç¤â¡¢53¥¥íµé»þÂå¤«¤é²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¥°¥é¥ó¥É¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¶ÃÏ¤òÈäÏª¡£ÆÃ¤Ë¿ÀÆàÀîÂçÀï¤Ç¤Ï¥ê¥ó¥¯¥ë¡ÊÆ¬¤òÁê¼ê¤ÎµÓ¤Î´Ö¤ËÆþ¤ì¤Æ²óÅ¾¤¹¤ëÊÑ·Á¤Î¥¢¥ó¥¯¥ë¥Û¡¼¥ë¥É¡Ë¤â¸«¤»¡¢¡ÖÁ´¤ÆÅ·¹ÄÇÕ¡Ê12·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Íè·î²¼½Ü¤Ë¤ÏÍèÇ¯¤Î°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÎÁª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤ëÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡ÊÅìµþ¡¦¶ðÂôÂÎ°é´Û¡Ë¤ò¹µ¤¨¤ë¡£¡Öº£Ç¯ºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¡×¤òÀ©¤·¡¢½àÃÏ¸µ¤Ç¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤«¡£¡Ö57¥¥íµé¤Ç¤âÉ¬¤ºÍ¥¾¡¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£