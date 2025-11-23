°ÂÀÄ¶Ó¤¬Âç´Ø¾º¿Ê¤Ø¡¡¿·´ØÏÆ¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò¿³È½Éô¤¬¹âÉ¾²Á¡¡¿·ÆþËë¤«¤é¤Ï£µ¾ì½êÏ¢Â³£²¥±¥¿ÇòÀ±
¡¡¿·´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤¬»ö¼Â¾å¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÈÖÉÕÊÔÀ®¤òÃ´¤¦¿³È½Éô¤Ï¡¢¾º¿Ê¤ò»ð¤ëÎ×»þÍý»ö²ñ¤Î¾·½¸¤òÈ¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦ËÌ¾¡³¤¡Ë¤ËÍ×ÀÁ¤·¡¢¼õÂú¤µ¤ì¤¿¡£Íý»ö²ñ¤Ç¾º¿Ê¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤¿Îã¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿·Âç´Ø¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡×ÃÂÀ¸¤Ï³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·ÆþËë¤«¤é£µ¾ì½êÏ¢Â³¤Î£²¥±¥¿ÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡££²¾ì½êÁ°¤ÎÌ¾¸Å²°¤ÏÊ¿Ëë¤Ç¡¢Âç´Ø¾º¿ÊÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö»°Ìò¤ÇÄ¾¶á£³¾ì½ê¹ç·×£³£³¾¡¡×¤Ë¤ÏÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä¾¶á£³¾ì½ê¤Ç£³£³¾¡¤Ï¥¯¥ê¥¢¡£²áµî¤Ë£³¾ì½êÁ°¤¬Ê¿Ëë¤Ç¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤Ï¡¢Ç¯£¶¾ì½êÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£¹£µ£¸Ç¯°Ê¹ß¤Ç£¶£²Ç¯Ì¾¸Å²°¤ÎÆÊ¸÷¡¢£¶£³Ç¯½Õ¤ÎË»³¡¢£¸£³Ç¯²Æ¤ÎÄ«Ä¬¡¢£¸£¶Ç¯½é¤ÎËÌÈø¡Ê¸å¤Î²£¹Ë¡¦ÁÐ±©¹õ¡Ë¡¢£²£°£±£µÇ¯Ì¾¸Å²°¤Î¾È¥ÎÉÙ»Î¡¢£±£¸Ç¯Ì¾¸Å²°¤ÎÆÊ¥Î¿´¤Î£¶¿Í¡£¾È¥ÎÉÙ»Î¤ÏÅìÁ°Æ¬£²ËçÌÜ¤Ç£¸¾¡¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åì´ØÏÆ¤Ç£±£³¾¡¤·¡¢£³¾ì½êÌÜ¤Ï£±£²¾¡¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¾º¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¤ÎÂç´Ø¤Ï½é¡££±£±·îËö¤«¤é¤ÎÅß½ä¶È¤«¤é¿·Âç´Ø¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÌ³¤ò²Ì¤¿¤¹¡£