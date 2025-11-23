µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡¡¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÎÞ¤ò¤Ì¤°¤¦
¡¡µð¿Í¤Ï23Æü¡¢¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡¡2025¡×¤òÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê40¡Ë¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤ÏÄ¹Ìî¤ÎÇØÈÖ¹æ7¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò·Ç¤²¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡£µð¿Í¥Ê¥¤¥ó¤â¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤«¤éÂ³¤¯ÄÌÏ©¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ìî¤Î¿ÍÊÁ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²Ö¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ¹Ìîµ×µÁ¡×¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Î¸µ¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ø»Ñ¤ò¸½¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ7¡£¸ùÀÓ¤ò¤¿¤É¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ë¤ÏÌÜÆ¬¤òÇ®¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¸«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢µð¿Í¸µ´ÆÆÄ¤Î¹â¶¶Í³¿»á¡¢¸¶Ã¤ÆÁ»á¡¢¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤Ê¤É¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚÀ¿Ìé¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¡ÖÄ¹Ìî¤µ¤ó¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£ÎëÌÚÀ¿Ìé¤Ç¤¹¡£¸½ÌòÀ¸³è¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½é¡Ê°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡ËÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Ó¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬Ä¹Ìî¤µ¤ó¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ìî¤µ¤ó¤¬¼Ò²ñ¿Í¤Î»þ¤Ç¡¢ÅÔ»ÔÂÐ¹³¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢½é¤á¤ÆÄ¹Ìî¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¿Í¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ò°õ¾Ý¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¬¥×¥í½é¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¥»¥«¥ó¥É¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç¡¢Ä¹Ìî¤µ¤ó¤Ï¥é¥¤¥È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¢¤êºÝ¤Ë¥Ê¥¤¥¹¥Ò¥Ã¥È¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²¿Ç¯¸å¤«¤ËÄ¹Ìî¤µ¤ó¤¬¥«¡¼¥×¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÄ¹Ìî¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢Ä¹Ìî¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢°ìÎ®Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄ¹Ìî¤µ¤ó¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹Ìî¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¡¢¤ä¤µ¤·¤µ¡¢°ìÎ®Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¸«½¬¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Ìî¤µ¤ó¤â¸½Ìò¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¤Þ¤ÀÂÎ¤¬Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê²ÈÂ²¤ÈµÙ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤Î¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡¢Ä¹Ìî¤µ¤ó¤Îµ»½Ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í´ÖÀ¡¢¤½¤·¤Æ°ìÎ®Áª¼ê¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤³¤ì¤«¤é¤ÎÁª¼ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ä¹Ìî¤µ¤ó¤È²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡¢Ä¹Ìî¤ÏÎÞ¤ò¼ê¤Ç¿¡¤¤¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡þÄ¹Ìî¡¡µ×µÁ¡Ê¤Á¤ç¤¦¤Î¡¦¤Ò¤µ¤è¤·¡Ë1984Ç¯¡Ê¾¼59¡Ë12·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢º´²ì¸©½Ð¿È¤Î40ºÐ¡£ÃÞÍÛ³Ø±à¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤«¤éÆüÂçÆþ¤ê¡£4Ç¯»þ¤Î06Ç¯Âç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿Í¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Î4½äÌÜ»ØÌ¾¤òµñÈÝ¤·HondaÆþ¼Ò¡£08Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤â¥í¥Ã¥Æ¤Î2°Ì»ØÌ¾¤òµñÈÝ¤·¡¢ÍâÇ¯1°Ì¤Çµð¿ÍÆþ¤ê¡£10Ç¯¤Ë¿·¿Í²¦¡¢11Ç¯¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢12Ç¯¤ËºÇÂ¿°ÂÂÇ¡¢11¡Á13Ç¯¤Ë¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ³ÍÆÀ¡£18Ç¯¥ª¥Õ¤Ë´Ý¤ÎFA¿ÍÅªÊä½þ¤Ç¹Åç°ÜÀÒ¡£22Ç¯¥ª¥Õ¤ËÌµ½þ¥È¥ì¡¼¥É¤Çµð¿Í¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë80¡¢85¥¥í¡¢±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£