¡Ú³ÚÅ·¡Û¡Ö¤¢¤ì¤Ã¡¢¤È»×¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¡×¡¡ÃæÅçÂçÊå¤¬¤«¤Ä¤ÆË¬¤ì¤¿ÃÏ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®
¡¡µÜ¾ë¤ò½ü¤¯ÅìËÌ£µ¸©¤òÁª¼ê¤¬Ë¬¤ì¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤¹¤ë¡Ö¤í¤Ã¤±¤ó¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤¬£²£³Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Ê¡Åç²ñ¾ì¤Ë»²²Ã¤·¤¿³ÚÅ·¡¦ÃæÅçÂçÊå³°Ìî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬Ê¡Åç¤È¤Î¡È°Õ³°¡É¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤Ê¡¢¤È¡£¤¢¤ì¤Ã¡¢¤È»×¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤³¤Î¶á¤¯¡Ê¤Î½É¡Ë¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£ÀÄ³ØÂç£³Ç¯»þ¡¢½©µ¨¥ê¡¼¥°Àï³«Ëë½µ¤òÊ¡Åç¸©Æâ¤Îµå¾ì¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤È¤²ñ¾ì¤Ë¶á¤¤ÈÓºä²¹Àô¤Î½É¼Ë¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥È¥ó¥Í¥ë¤Î¶á¤¯¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤ò²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï±þ±çÃÄÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢º£ÌîÎ¶ÂÀÅê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¡¢ºä°æÍÛæÆÅê¼ê¡Ê£²£°¡Ë¡¢Æþ¹¾Âç¼ùÆâÌî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¡¢¥ï¥©¡¼¥¿¡¼¥ºÍþ³¤¥¸¥å¥ß¥ëÆâÌî¼ê¡Ê£²£°¡Ë¤È¤È¤â¤Ë»²²Ã¡£¹Ë°ú¤¤ä¼Ú¤ê¿Í¶¥Áè¡¢¥¯¥¤¥º¤Ê¤É¤ÇÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤·¤¿¡£¡Ö²þ¤á¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯°Ê¹ß¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤è¤ê°ìÁØ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼±ç¤ËÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨¤Ï£±£²£´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡££²Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤Æµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£¶Ê¬£¶ÎÒ¡¢£³£±ÂÇÅÀ¡¢£¶ËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Öº£Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤Ã¤¿¸«¤é¤ìÊý¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤Þ¤À´°Á´¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥À¥á¤Ç¤¢¤ì¤Ð£²·³¤À¤È»×¤¦¡×¡£ËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Äê°ÌÃÖ¤ò¥¬¥Ã¥Á¥ê¤Ä¤«¤ß¤Ë¤«¤«¤ë¡£