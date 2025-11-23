µð¿Í¡¡Ä¹Ìîµ×µÁ»á¤¬ÎÞ¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¡¢ºäËÜÍ¦¿Í¤âÎÞÁ£Êø²õ¡¡ÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ç¤Ï¹Åç»þÂå¤Î¥×¥ì¡¼»Ñ¤â¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç´¿À¼
¡¡µð¿Í¤Ï£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡×¤ò³«ºÅ¡£Ä¹Ìîµ×µÁ»á¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤ÏÂç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÇÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬Êü±Ç¡£¸½Ìò»þÂå¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿Ä¹Ìî»á¤ÎÉ½¾ð¤¬Êø¤ì¡¢²¿ÅÙ¤âÌÜ¸µ¤ò¤Ì¤°¤¦ÍÍ»Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ç¤Ï¹Åç»þÂå¤Ëµð¿ÍÀï¤Ç°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä»Ñ¤Ê¤É¤âÊü±Ç¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¤ªÎ©¤ÁÂæ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¡ÖÄ¹ÌîÁª¼ê¤Î´õË¾¤â¤Õ¤Þ¤¨¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼·Á¼°¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡×¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦éâ¸¶¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤Î·Ê¿§¤¬¤É¤¦±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ìä¤ï¤ì¡¢¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¤ÎºÝ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¸«¹û¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤ËÅö»þÁª¼ê¤Î°¤Éô¤µ¤ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Âç³Ø¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤éº£¤Þ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤ä¤ì¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬¤¤¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡¤ÎÌ´¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤ÇÀ°Îó¤·¤Æ¤¤¤ë°¤Éô´ÆÆÄ¤éÁª¼ê¤ÎÊý¸þ¤Ë»ëÀþ¤òÁ÷¤ê¡¢¡ÖÍèÇ¯¡¢°¤Éô¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ËÍ¤ÎÌ´¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡Ä¹Ìî»á¤Ï£°£¹Ç¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Çµð¿ÍÆþ¤ê¡£¿·¿Í²¦¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É£±Ç¯ÌÜ¤«¤éÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡££±£¹Ç¯¤«¤é£´¥·¡¼¥º¥ó¹Åç¤ËºßÀÒ¡£µð¿Í¤ËÌá¤ê¡¢£´£°ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤Ç°úÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°úÂà¸å¤ÏÂç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë°Õ¸þ¡£ÍèÇ¯£³·î¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç°úÂà»î¹ç¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÖÂ«Â£Äè¤Ç¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¡¢ÌÁÍ§¤ÎºäËÜÍ¦¿Í¤âÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡£µã¤¤Ê¤¬¤éÇ®¤¤ÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤ÈÄ¹Ìî»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¤ò¤È¤â¤Ë¤·¡¢¥ª¥Õ¤Ï°ì½ï¤Ë¼«¼ç¥È¥ì¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿´ÖÊÁ¡£¡Ö²Ä°¦¤¤²Ä°¦¤¤²Ä°¦¤¤¸åÇÚ¤À¤«¤é¤Ê¡£¼ä¤·¤¤¤è¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þÍè¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤ê¡¢¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¤½¤³¤â¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£