¡¡ÃË»ÒÂè76²ó¡¢½÷»ÒÂè37²ó¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¡Ê12·î21Æü¡¦¤¿¤±¤Ó¤·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµþÅÔÈ¯Ãå¡Ë¤Î½Ð¾ì¹»¤¬23Æü¡¢ÃË½÷¤È¤â½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂåÉ½47¹»¤È¡¢³ÆÃÏ¶èÂåÉ½¤Î11¹»¤ò¹ç¤ï¤»ÃË½÷³Æ58¹»¤¬ÅÔÂçÏ©¤ÇÆüËÜ°ì¤òÁè¤¦¡£
¡¡7¶è´Ö¡Ê42.195¥¥í¡Ë¤ÎÃË»Ò¤Ï»Ë¾å3¹»ÌÜ¤Î3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦º´µ×Ä¹À»¡ÊÄ¹Ìî¡Ë¤¬28Ç¯Ï¢Â³28ÅÙÌÜ¡¢ÎòÂåºÇÂ¿11ÅÙÍ¥¾¡¤ÎÀ¤Íå¡Ê¹Åç¡Ë¤¬22Ç¯Ï¢Â³55ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£º£Ç¯¡¢»ØÆ³¼Ô¤ÈÂçÈ¾¤ÎÉô°÷¤¬ÂçÌ¶ÅÄ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤«¤é°Ü¤Ã¤¿Ä»¼è¾ëËÌ¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡5¶è´Ö¡Ê21.0975¥¥í¡Ë¤Ç¶¥¤¦½÷»Ò¤ÏºòÇ¯Í¥¾¡¤ÎÄ¹ÌîÅì¤¬19Ç¯Ï¢Â³19ÅÙÌÜ¡¢Î©Ì¿´Û±§¼£¡ÊµþÅÔ¡Ë¤È»³ÅÄ¡Ê¹âÃÎ¡Ë¤¬ºÇÂ¿37ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£