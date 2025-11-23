°ÂÀÄ¶Ó¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿ÈÎÏ»Î¤È¤·¤Æ½é»òÇÕ¤Î²÷µó¡ª ·èÄêÀï¤Ç²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤ò·âÇË 21ºÐ¤Î¡ÈÄ¶¿·À±¡É¤¬Àï²Ò¤Î¸Î¶¿¤«¤éÍèÆü¤·3Ç¯È¾¤Ç±É´§
¡ãÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¡ä¡þÀé½©³Ú¡þ23Æü¡þÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼
¡Ú±ÇÁü¡Û°ÂÀÄ¶Ó¤¬Ë¾ºÎ¶¤È¤Î·ãÆ®¤òÀ©¤·¤¿Í¥¾¡·èÄêÀï¤ÎÌÏÍÍ
¡¡´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤¬ËÜ³ä¤ÇÂç´Ø¡¦¶×Ý¯¡Êº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤òÆâÌµÁÐ¤ÇÇË¤ê3ÇÔ¡Ê12¾¡¡Ë¤ò»à¼é¡£¤µ¤é¤ËÂ³¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿3ÇÔÆ±»Î¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ç²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤â·âÇË¤·¡¢ËëÆâ½éÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¤ÎÎÏ»Î¤¬»òÇÕ¤òÊú¤¯¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤Î²÷µó¡£21ºÐ¤Î¡ÈÄ¶¿·À±¡É¤¬Àï²Ò¤Î¸Î¶¿¤«¤éÍèÆü¤·¡¢¤ï¤º¤«3Ç¯È¾¤Ç±É´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¤Þ¤¿½é¤Î¼ì·®¾Þ¡¢3ÅÙÌÜ¤Îµ»Ç½¾Þ¤ÇÍ¥¾¡¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡1Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ëÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¤ÏºÇ½ªÆü¤ËÂç¤¤ÊÇÈÍð¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£3ÇÔ¤ÎÎ¾²£¹Ë¤È°ÂÀÄ¶Ó¤¬ÊÂ¤ÖÂçº®Àï¤Ç·Þ¤¨¤¿Àé½©³Ú¡£¤·¤«¤·¡¢·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¤Ç¤Î²£¹ËÂÐ·è¤ÏÂç¤ÎÎ¤¤Îº¸¸ªº¿´ØÀáÃ¦±±¤Ë¤è¤ëµÙ¾ì¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤ÇË¾ºÎ¶¤¬ÉÔÀï¾¡¡£·ë¤ÓÁ°¤Î°ìÈÖ¤Ç°ÂÀÄ¶Ó¤¬¶×Ý¯¤ò²¼¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»òÇÕ¤Î¹ÔÊý¤Ï·èÄêÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
°ÂÀÄ¶Ó¤¬Àï²Ò¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤éÍèÆü¤·¤Æ¤ª¤è¤½3Ç¯È¾¡£¹â¹»»þÂå¤«¤éÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢ÁêËÐÁª¼ê¸¢¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¡¢½ø¥Î¸ý¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î2023Ç¯¶å½£¾ì½ê¤ÇÍ¥¾¡¡£Íâ24Ç¯¤Î½é¾ì½ê¤â½øÆóÃÊ¤ÇÍ¥¾¡¤È¡¢ÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤Ç½ÐÀ¤¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÁêËÐ³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤À3Ç¯Â¤é¤º¤Î¡ÈÄ¶¿·À±¡É°ÂÀÄ¶Ó¡£Âç´Ø¾º¿Ê¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡Ö»°Ìò¤ÇÄ¾¶á3¾ì½ê¤Ç¹ç·×33¾¡°Ê¾å¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¤Þ¤À»°Ìò¤Ç2¾ì½êÌÜ¤À¤¬¡¢²áµî¤Ë¤â»°Ìò2¾ì½ê¤Ç¾º¿Ê¤·¤¿Îã¤Ï¤¢¤ë¡£º£¾ì½ê¤ÏÂ¾ì¸Ç¤á¤Î¾ì½ê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÉôÊóÆ»¤Ç¤Ï¿³È½Éô¤¬°ÂÀÄ¶Ó¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë²ñµÄ¤ò³«¤¯¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÍ¥¾¡¤ÇÂç´Ø¤Ø¤ÎÆ»¤â°ìµ¤¤Ë³«¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Âç¤ÎÎ¤¤ÎµÙ¾ì¤Ï2023Ç¯¸Þ·î¾ì½ê¤Î½éÅÚÉ¶°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ¡£º£¾ì½ê¤Ï2¾ì½êÏ¢Â³¡¢¼«¿È6ÅÙÌÜ¤ÎËëÆâÍ¥¾¡¤¬·ü¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
°ÂÀÄ¶Ó ¿·Âç¡Ê¤¢¤ª¤Ë¤·¤ ¤¢¤é¤¿¡Ë
ËÜÌ¾¡§¥ä¥Ö¥°¥·¥·¥ó¡¦¥À¥Ë¡¼¥í
À¸Ç¯·îÆü¡§Ê¿À®16Ç¯3·î23Æü¡Ê21ºÐ¡Ë
½Ð¿ÈÃÏ¡§¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥ô¥£¥ó¥Ë¥Ä¥ã
¿ÈÄ¹¡§182¥¥í
ÂÎ½Å¡§140¥¥í
¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë