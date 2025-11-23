ÀÐÀî¤Î¥¹¥Ýー¥Ä³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¡ÖËÌÔ¢¥¹¥Ýー¥Ä¾Þ¡×
ÀÐÀî¤Î¥¹¥Ýー¥Ä³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¸Ä¿Í¤äÃÄÂÎ¤ò¾Î¤¨¤ë¡ÖËÌÔ¢¥¹¥Ýー¥Ä¾Þ¡×¤ÎÂ£Äè¼°¤¬¤¤ç¤¦¡¢¶âÂô»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â£Äè¼°¤Ç¤Ï¡¢ËÌÔ¢¿·Ê¹¼Ò¤Î¾®Ãæ¼÷°ìÏº¼ÒÄ¹¤«¤éÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÉ½¾´¾õ¤Ê¤É¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÔ¢¥¹¥Ýー¥ÄÆÃÊÌ¾Þ¤Ï¡¢7·î¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¤Ç¡¢100¥áー¥È¥ë¡¢10ÉÃ00¤Î¹â¹»¿·µÏ¿¡¢18ºÐ°Ê²¼¤ÎÀ¤³¦¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î¥ê¥ìー¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢À±ÎÇ¹â¹»2Ç¯¤ÎÀ¶¿å¶õÄ·Áª¼ê¤¬¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´ÆüËÜ¾¯Ç¯½Õµ¨Æð¼°ÌîµåÂç²ñ¤Ç2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿À±ÎÇÃæ³Ø¹»ÌîµåÉô¤Ê¤É¡¢5¤Ä¤ÎÃÄÂÎ¤ÈÁª¼ê1¿Í¤¬¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÌÔ¢¥¹¥Ýー¥Ä¾©Îå¾Þ¤Ï¡¢Á´¹ñÃæ³Ø¹»Âç²ñ¤Ç¡¢½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¶âÂô³Ø±¡Âç³ØÉíÂ°Ãæ³Ø¹»ÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÉô¤Ê¤É¤¬¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£