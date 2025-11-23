¡ÚÀÖ¾¾¾Þ¡Û¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¥¨¥éÈ¾Ëå¡¢¥Ò¥º¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹¤¬2Ï¢¾¡
¡¡11·î23Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿9R¡¦ÀÖ¾¾¾Þ¡Ê2ºÐ1¾¡¥¯¥é¥¹¡¦ÌÆ¡¦¼Ç1600m¡Ë¤Ï¡¢²®Ìî¶Ëµ³¾è¤Î5ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Ò¥º¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦¹ñ»Þ±É¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£1.3/4ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ý¥Ú¥Ã¥È¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦¹â¶¶¹¯Ç·¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥é¥ô¥Î¡¼¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦ÎÓÅ°¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:33.6¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡2ÈÖ¿Íµ¤¤ÇA.¥×¡¼¥·¥ã¥óµ³¾è¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë¥¬¡¼¥Í¥Ã¥È¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦¿¹°ìÀ¿¡Ë¤Ï¡¢5ÃåÇÔÂà¡£
¡¡²®Ìî¶Ëµ³¾è¤Î5ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Ò¥º¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹¤¬Ì¤¾¡Íø¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î°ã¤¤¤Ç¥¹¡¼¥Ã¤È¥Ï¥Ê¤ØÎ©¤Ä·Á¤Ë¡£·Ú²÷¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÄ¾Àþ¤Þ¤Ç±¿¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢¼ê±þ¤¨¤Ï½ª»ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¤Çºä¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯µÓ¿§¤Ï¿ê¤¨¤º¤ËÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡£Á¯¤ä¤«¤ÊÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£Æ±ÇÏ¤Ïº£Ç¯¤ÎÈ¡´ÛµÇ°¤òÀ©¤·¤¿¥ô¥§¥í¡¼¥Á¥§¥¨¥é¤ÎÈ¾Ëå¡£
¥Ò¥º¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹¡¡3Àï2¾¡
¡ÊÌÆ2¡¦Èþ±º¡¦¹ñ»Þ±É¡Ë
Éã¡§¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¡¼¥í¡¼
Êì¡§¥¤¥×¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á
ÊìÉã¡§Danehill Dancer
ÇÏ¼ç¡§ÌÚÂ¼ËÒ¾ì
À¸»º¼Ô¡§ÌÚÂ¼ËÒ¾ì