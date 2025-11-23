【日本一のイケメン中学生候補】永來哉＜男子中学生ミスターコン2025 ファイナリスト連載＞
【モデルプレス＝2025/11/23】“日本一のイケメン中学生”を決める「男子中学生ミスターコン2025」。モデルプレスは今回、ファイナリストに勝ち残った15人を1人ずつ紹介する連載を開始。第11回は、自己PR審査代表：紱永來哉（とくなが・らいや）くんのインタビューを届ける。
出身：長野県
学年：2年生
誕生日：10月11日
MBTI：ENFP-T
趣味：ばすけ
特技：バスケ、
好きな食べ物：タン、えび、まーぼー豆腐
嫌いな食べ物：チョコ、炭酸、サーモンとか
好きな言葉（座右の銘）：諦めたら試合終了
最近ハマっていること：ゲーム、ダンス
― コンテストに参加した理由ときっかけを教えてください。
お兄ちゃんが「やってみなよ」と言ってくれたから。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
メンタルが強いところ！
― 憧れの有名人はいますか？
向井康二（Snow Man）さん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
友達に「絶対受からない」と言われて悲しかったけど、「受かるって見せつけてやる」って思ったことです。
― 将来の夢を教えてください。
タレントさんになって誰もが知ってる人になること。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に「夢を叶える秘訣」を教えてください。
諦めないで精一杯頑張って夢を叶えたいです。
今後ファイナリストは週末レッスンを行い、11月29日・30日に東京で行われる授賞式にて“日本一のイケメン男子中学生”が決まる。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
「男子中学生ミスターコン」は、2023年度より「男子高生ミスターコン」「女子高生ミスコン」「JCミスコン」の兄弟コンテストとして開催。事務所に所属していない日本在住の男子中学生であれば参加可能。同世代の生活に根付いているSNSやアプリを使用した審査を採用し、“みんなで選ぶ”視聴者参加型のコンテストとなっている。2024年にグランプリを獲得した井原泰知は「TGC teen」などに出演。活躍の幅を広げている。
