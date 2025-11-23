¡ÖÄ¹¤µ°Ê³°¤¹¤Ù¤Æ¤òÈ÷¤¨¤¿¥ê¥à¥¸¥ó¡×¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¡§1300¤«¤é¥É¥í¥Þ¥¤¥È¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ØäþÍ¾¶ÊÀÞ¡Ê2¡Ë
¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¨¤¿¥È¥ì¥É
¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ1300¤Î¾®ÊÁ¤Ê¸å·Ñ¥â¥Ç¥ë¡¢¥È¥ì¥É¤Ï¡Ö¥Ø¥é¥ë¥É¡¦¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤Ù¤ÍýÍ³¡×¤¬·Ç¤²¤é¤ì¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÇä¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¡£1970Ç¯¤ÎÈ¯ÇäÅö½é¤Ï2¥É¥¢¥µ¥ë¡¼¥ó¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1971Ç¯¤Ë4¥É¥¢¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛäþÍ¾¶ÊÀÞ¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¡¡1300¤Ë1500¡¢¥È¥ì¥É¡¢¥É¥í¥Þ¥¤¥È¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡¡Æ±»þ´ü¤Î±Ñ¹ñ¼Ö¤¿¤Á¡¡Á´142Ëç
±Ñ¹ñ¤Ç¤Ï937.64¥Ý¥ó¥É¤È¡¢¤ª¼êº¢¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ò¥ë¥Þ¥ó¡¦¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¤ØÀÜ¶á¤·¤¿²Á³Ê¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶Ã¤¯¤³¤È¤Ë¡¢¥È¥ì¥É¤ÎÃÍÃÊ¤Ï¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿¥µ¥ë¡¼¥ó¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£¤È¼çÄ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¡¦¥È¥ì¥É¡Ê1970¡Á1976Ç¯¡¿±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¡ÊJack Harrison¡Ë
º£²ó¤Î¥Ï¥Ë¡¼¥µ¥Ã¥¯¥ë¡¦¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥È¥ì¥É¤Ï¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Ð¡¼¥Õ¥©¡¼¥É»á¤Î1974Ç¯¼°¡£ºÇ½é¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤Î»ÙÅ¹Ä¹¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¼°¥·¡¼¥È¤Ë¥Þ¥Ã¥É¥Õ¥é¥Ã¥×¡¢¥´¥àÀ½¥Õ¥í¥¢¥Þ¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¡¢À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¤¸¥Ü¥Ç¥£¥·¥§¥ë¤Î¤Þ¤Þ¥É¥í¥Þ¥¤¥È¤Ø
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÂ¤·Á¤À¤¬¡¢Ê·°Ïµ¤¤Ï¾å¼Á¡£¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢ËÜÊª¤Î¥¦¥Ã¥É¥Ñ¥Í¥ë¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤ë¡£Æ°ÎÏÀÇ½¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤Ï½¼Ê¬¤Ë²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥í¡¼¥É¥Þ¥Ê¡¼¤ò¡¢¥Ð¡¼¥Õ¥©¡¼¥É¤ÏÎäÀÅ¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ñ¥ï¥¹¥Æ¤Ê¤É¤Î¿·¤·¤¤ÁõÈ÷¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¯¡¢¥¹¥í¡¼¤Ç¥½¥Õ¥È¡£¥¿¥¤¥ä¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¡¢Áà½ÄÀ¤Ï¸½Âå¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÈÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¨¤ì¤¿Ï©ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥ë¤¬³°¤ËÎ®¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï¡¢±«¤ÎÆü¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¾è¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¤Í¡×
¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¡¦¥È¥ì¥É¡Ê1970¡Á1976Ç¯¡¿±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¡ÊJack Harrison¡Ë
Â¾Êý¡¢1300¤ÎÊÌ¤Î¸å·Ñ¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿1500¤Ï¡¢Æ±¤¸¥Ü¥Ç¥£¥·¥§¥ë¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¥«¥à¤Î1854cc¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢¥É¥í¥Þ¥¤¥È¤Ø¿Ê²½¡£1970Ç¯¤Ë¤ÏÀ¸»º½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·Ð±Ä¾å¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢È¯Çä¤Ï1972Ç¯¤ØÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤Î¿Æ²ñ¼Ò¡¢¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥ì¥¤¥é¥ó¥É¡ÊBL¡Ë¤Ï¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¤ØÀÑ¶ËÅª¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥É¥í¥Þ¥¤¥È¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ï¡¢1973Ç¯6·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2.0L¤«¤é128ps¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥¹¥×¥ê¥ó¥È
¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¼ÒÀ½¤Î16¥Ð¥ë¥Ö¤Ç¡¢1998cc¤«¤é128ps¤òÈ¯À¸¡£Åö½é¤Ï135ps¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÃ£À®¤Ç¤¤º¡¢¥µ¥Ö¥Í¡¼¥à¤Ï135¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ö¥ì¡¼¥¤È¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¡¢²þÎÉ¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï186km/h¤Ç¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥ë¥Ö¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÑ¤ó¤ÀÎÌ»º¼Ö¤È¤·¤ÆÀ¤³¦½é¡£¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤È¥Ó¥Ë¡¼¥ëÀ½¥ë¡¼¥Õ¤ÎÉ¸½à²½¤â¡¢ÎÌ»º¤Î±Ñ¹ñ¥µ¥ë¡¼¥ó¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£²Á³Ê¤Ï1786.84¥Ý¥ó¥É¡£¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥í¥á¥ª¤äBMW¤Î¶¥¹ç¤è¤ê¡¢700¥Ý¥ó¥É°Ê¾å°Â¤«¤Ã¤¿¡£
¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¡¦¥É¥í¥Þ¥¤¥È¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡Ê1973¡Á1980Ç¯¡¿±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¡ÊJack Harrison¡Ë
¼«¿®¤Î¤¢¤Ã¤¿BLÂ¦¤Ï¡¢½µ250Âæ¤ÎÀ¸»ºÌÜÉ¸¤òÀßÄê¡£AUTOCAR¤Ï¡Ö±Ñ¹ñ¤¬Æ»¤ò»Ø¤·¼¨¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤·¡¢ÊÌÇÞÂÎ¤Ï¡Ö¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ¤Ï¥¸¥ã¥¬¡¼¤ËÊÂ¤Ö¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤Û¤É¡£¥¸¥ç¥ô¥¡¥ó¥Ë¡¦¥ß¥±¥í¥Ã¥Æ¥£»á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¸Å¤Ó»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡£
¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤è¤ê¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤ÇÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Î1Âæ¤Ï¡¢¥É¥í¥Þ¥¤¥È¤òÀìÌç¤Ë°·¤¦¡¢¥±¥ó¡¦¥¯¥é¡¼¥¯»á¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¿1978Ç¯¼°¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Î¸ÜµÒ¡¢¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ù¥¤¥«¡¼»á¤¬20Ç¯°Ê¾å½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥ì¥¹¥È¥¢¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¿·Ä´¡£¥Õ¥í¥¢¥Ñ¥ó¤È¥·¥ã¥·¡¼¥ì¥Ã¥°¤Ï¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¼þ¤ê¤Ïºî¤êÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥¯¥é¡¼¥¯¤¬ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¡¦¥É¥í¥Þ¥¤¥È¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡Ê1973¡Á1980Ç¯¡¿±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¡ÊJack Harrison¡Ë
¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢1975Ç¯¼°¤«¤é¤ÎÉ¸½àÁõÈ÷¡£¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Ï¡¢²óÅ¾¿ô¤¬800rpm¤âÍî¤Á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥¨¥¹¥³¡¼¥È RS2000¤ØÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥í¥Þ¥¤¥È¤ÎÊý¤¬³ê¤é¤«¤ÇÀÅ¤«¡£¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤ÇÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡£¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
1976Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥È¥ì¥É¤â¥É¥í¥Þ¥¤¥È¤Ø²þ¾Î¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀß·×¤Ï1960Ç¯Âå½éÆ¬¤Ç¡¢1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤Ë¤Ï¡¢BMW 3¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ØÂÐ¹³¤Ç¤¤ë¿·À¤Âå¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·Ð±Ä¾õÂÖ¤Î°²½¤¬¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤ò±ó¤Î¤±¤¿¡£
À¸¿è¤Î¥Þ¥Ë¥¢¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤ëÌ¥ÎÏ
1979Ç¯12·î26Æü¡¢BL¼Ò¤Î²ñÄ¹¤À¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥º»á¤Ï¥Û¥ó¥À¤È·ÀÌó¡£¥É¥í¥Þ¥¤¥È¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤Æ¡¢¥Û¥ó¥À¡¦¥Ð¥é¡¼¥É¤ÎOEM¡¢¥¢¥¯¥ì¥¤¥à¤¬1980Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¿Æ²ñ¼Ò¤Îº®Íð¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢3¥·¥ê¡¼¥º¤ä¥¢¥¦¥Ç¥£80¡¿90¤ËÊÂ¤Ö¥µ¥ë¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥í¥Þ¥¤¥È¤Î¼¡À¤Âå¤¬Â¸Â³¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£È¯É½»þ¤Î1300¤Ï¡¢Àï¸å¤Î¿·¤·¤¤±Ñ¹ñ¼Ö¤È¤·¤Æ¡¢³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¡¦¥É¥í¥Þ¥¤¥È¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡Ê1973¡Á1980Ç¯¡¿±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¡ÊJack Harrison¡Ë
º£²ó¤Î4Âæ¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÀ¤¬°Û¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢¡ÖÄ¹¤µ°Ê³°¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÈ÷¤¨¤¿¥ê¥à¥¸¥ó¡×¤È¼çÄ¥¤µ¤ì¤¿Ì¥ÎÏ¤Ï¡¢º£¤Ç¤âÀ¸¿è¤Î¥Þ¥Ë¥¢¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¨ÎÏ¡§¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¡¦¥É¥í¥Þ¥¤¥È¡¦¥¯¥é¥Ö¡¢¥±¥ó¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼Âç³Ø¡¢¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼ÂçÀ»Æ²
¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤Î¥µ¥ë¡¼¥ó¡¡4Âæ¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ1300¡Ê1965¡Á1970Ç¯¡¿±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
±Ñ¹ñ²Á³Ê¡§796.12¥Ý¥ó¥É¡Ê¿·¼Ö»þ¡Ë¡¿6000¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó122Ëü±ß¡¿¸½ºß¡Ë°Ê²¼
À¸»º¿ô¡§11Ëü3008Âæ
Á´Ä¹¡§3937mm
Á´Éý¡§1568mm
Á´¹â¡§1372mm
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§135km/h
0-97km/h²ÃÂ®¡§19.0ÉÃ
Ç³Èñ¡§9.9km/L
CO2ÇÓ½ÐÎÌ¡§¡Ýg/km
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§892kg
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡§Ä¾Îó4µ¤Åû1296cc ¼«Á³µÛµ¤OHV
»ÈÍÑÇ³ÎÁ¡§¥¬¥½¥ê¥ó
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§61ps/5000rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§10.0kg-m/3000rpm
¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§4Â®¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¿Á°ÎØ¶îÆ°
¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ1500¡Ê1970¡Á1973Ç¯¡¿±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
±Ñ¹ñ²Á³Ê¡§1113.6¥Ý¥ó¥É¡Ê¿·¼Ö»þ¡Ë¡¿6000¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó122Ëü±ß¡¿¸½ºß¡Ë°Ê²¼
À¸»º¿ô¡§6Ëü6353Âæ
Á´Ä¹¡§4115mm
Á´Éý¡§1568mm
Á´¹â¡§1372mm
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§141km/h
0-97km/h²ÃÂ®¡§17.1ÉÃ
Ç³Èñ¡§9.4km/L
CO2ÇÓ½ÐÎÌ¡§¡Ýg/km
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§948kg
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡§Ä¾Îó4µ¤Åû1493cc ¼«Á³µÛµ¤OHV
»ÈÍÑÇ³ÎÁ¡§¥¬¥½¥ê¥ó
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§66ps/5000rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§11.0kg-m/3000rpm
¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§4Â®¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¿Á°ÎØ¶îÆ°
¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¡¦¥È¥ì¥É¡Ê1970¡Á1976Ç¯¡¿±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
±Ñ¹ñ²Á³Ê¡§889¥Ý¥ó¥É¡Ê¿·¼Ö»þ¡Ë¡¿6000¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó122Ëü±ß¡¿¸½ºß¡Ë°Ê²¼
À¸»º¿ô¡§11Ëü9182Âæ
Á´Ä¹¡§3962mm
Á´Éý¡§1575mm
Á´¹â¡§1372mm
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§140km/h
0-97km/h²ÃÂ®¡§18.4ÉÃ
Ç³Èñ¡§9.9km/L
CO2ÇÓ½ÐÎÌ¡§¡Ýg/km
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§848kg
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡§Ä¾Îó4µ¤Åû1296cc ¼«Á³µÛµ¤OHV
»ÈÍÑÇ³ÎÁ¡§¥¬¥½¥ê¥ó
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§58ps/5300rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§9.6kg-m/3000rpm
¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§4Â®¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¿¸åÎØ¶îÆ°
¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¡¦¥É¥í¥Þ¥¤¥È¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡Ê1973¡Á1980Ç¯¡¿±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
±Ñ¹ñ²Á³Ê¡§1113.6¥Ý¥ó¥É¡Ê¿·¼Ö»þ¡Ë¡¿6000¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó122Ëü±ß¡¿¸½ºß¡Ë°Ê²¼
À¸»º¿ô¡§6Ëü6353Âæ
Á´Ä¹¡§4115mm
Á´Éý¡§1575mm
Á´¹â¡§1372mm
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§186km/h
0-97km/h²ÃÂ®¡§8.4ÉÃ
Ç³Èñ¡§8.1km/L
CO2ÇÓ½ÐÎÌ¡§¡Ýg/km
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§1005kg
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡§Ä¾Îó4µ¤Åû1998cc ¼«Á³µÛµ¤SOHC
»ÈÍÑÇ³ÎÁ¡§¥¬¥½¥ê¥ó
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§128ps/5700rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§16.8kg-m/4500rpm
¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§4Â®¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ü¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¡¿¸åÎØ¶îÆ°