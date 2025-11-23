BMW¤ËÊÂ¤ó¤À±Ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¡§1300¤«¤é¥É¥í¥Þ¥¤¥È¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ØäþÍ¾¶ÊÀÞ¡Ê1¡Ë
BMW¤ËÊÂ¤Ö¥á¡¼¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ
1965Ç¯¤Ë¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¡¦¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤òË¬¤ì¤Æ¡¢¤¢¤È20Ç¯¤Ç¥Û¥ó¥À¤ÎOEM¥â¥Ç¥ë¤À¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È¹ð¤²¤¿¤é¡¢³Î¼Â¤Ë¶Ã¤«¤ì¤¿¤Ï¤º¡£È¾À¤µªÁ°¤Î±Ñ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢BMW¤ä¥é¥ó¥Á¥¢¤ËÊÂ¤ÖÍ¥¤ì¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤òÍÊ¤·¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊÁ°ÎØ¶îÆ°¥â¥Ç¥ë¤âÄó¶¡¤¹¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛäþÍ¾¶ÊÀÞ¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¡¡1300¤Ë1500¡¢¥È¥ì¥É¡¢¥É¥í¥Þ¥¤¥È¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡¡Æ±»þ´ü¤Î±Ñ¹ñ¼Ö¤¿¤Á¡¡Á´142Ëç
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ1300¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÂåÉ½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡£Ê£¿ô¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Ï2¼ïÎà¤¬Áª¤Ù¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¡£·æºî¥Ø¥é¥ë¥É¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤Æ¡¢³Î¤«¤Ê¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£
¼êÁ°¤«¤é¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¡¦¥É¥í¥Þ¥¤¥È¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤È¡¢¥é¥¤¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ1500¡¢¥À¡¼¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ1300¡¢¥Ï¥Ë¡¼¥µ¥Ã¥¯¥ë¡¦¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¡¦¥È¥ì¥É ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¡ÊJack Harrison¡Ë
1962Ç¯¡¢Åö»þ¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡¦¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¼Ò¤Ï¡¢¿·¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î³«È¯¤ØÃå¼ê¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢2Ç¯¸å¤Ë¥Ø¥é¥ë¥É¤ÎÀ¸»º·ÑÂ³¤¬·èÄê¤µ¤ì¡¢Àß·×¤ÏÊÑ¹¹¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¸å¤Ë1300¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¿·¤·¤¤¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤Î4¥É¥¢¥µ¥ë¡¼¥ó¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê2¥É¥¢¤Î¥Ø¥é¥ë¥É¤È¡¢¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥º¡¦¥µ¥ë¡¼¥ó¤Î2000¤Î´Ö¤òËä¤á¤ëÌòÌÜ¤òÉé¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤Îµ»½Ñ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¦¥§¥Ö¥¹¥¿¡¼»á¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿Á°ÎØ¶îÆ°¤ÎºÎÍÑ¤ò·è¤á¤¿¡£
¥ß¥±¥í¥Ã¥Æ¥£¤Ë¤è¤ëÈþ¤·¤¯À°¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£
¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¡¦¥¹¥Ô¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥¢¾ù¤ê¤Î1.3L 4µ¤Åû¤Ç¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï61ps¡£¥¦¥§¥Ö¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¥Õ¥í¥ó¥È¤Ø½Ä¤ËÀÑ¤ó¤À¡£¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È°ìÂÎ²½¤·¤Æ¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µð¾¢¥¸¥ç¥ô¥¡¥ó¥Ë¡¦¥ß¥±¥í¥Ã¥Æ¥£»á¡£2000¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤¬½Å¤Ê¤ë¡¢Èþ¤·¤¯À°¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¤¬ÉÁ¤½Ð¤µ¤ì¡¢1300¤Ï1965Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¥í¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥Ø¥é¥ë¥É¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¿·À¤Âå¤È¤¤¤¨¤¿¡£
¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ1300¡Ê1965¡Á1970Ç¯¡¿±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¡ÊJack Harrison¡Ë
º£²ó¤ª¾·¤¤·¤¿1300¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥°¥í¥Ö¥Ê¡¼»á¤¬½êÍ¤¹¤ë1969Ç¯¼°¡£Í¥²í¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¸þ¾å¿´¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤ÊÂç¿Í¤ØÍýÁÛÅª¤È¤¤¤¨¤¿¡£Ã»¤¤¥È¥é¥ó¥¯¥ê¥Ã¥É¤äÁõ¾þÍ×ÁÇ¤Î¾¯¤Ê¤µ¤Ë¡¢¹¥´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
ÆâÁõ¤â¥â¥À¥ó¡£¥Á¥ë¥È¡Ê¾å²¼¡Ë¤È¥Æ¥ì¥¹¥³¥Ô¥Ã¥¯¡ÊÁ°¸å¡ËÊý¸þ¤Ë¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥³¥é¥à¤ÏÄ´À°¤Ç¤¤ë¡£¥á¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ï¡¢·Ù¹ðÅô¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¡£¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤ò¥¦¥Ã¥É¥Ñ¥Í¥ë¤¬¾þ¤ê¡¢¥ê¥¢¥·¡¼¥È¤Ë¤Ï²ÄÅÝ¼°¤Î¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¤¬È÷¤ï¤ë¡£
ÆÃÄ§¤¬°Û¤Ê¤ë2¼ï¤ØÊ¬Î¥¤·¤¿1300
Åö»þ¤Î¼«Æ°¼Ö»¨»ï¡¢CAR»ï¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥º¤òÈ´¤¤Ë¡¢¹âµé´¶¤È¼ÖÆâ¤Î¹¤µ¡¢Æ°ÎÏÀÇ½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¯¥ë¥Þ¤ò¡¢¤³¤ì°Ê¾å°Â¤¯±Ñ¹ñ¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡£¤È¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£1300¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢796.12¥Ý¥ó¥É¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¥°¥í¥Ö¥Ê¡¼¤Ë°õ¾Ý¤ò¿Ò¤Í¤ë¡£¡Ö½é¤á¤Æ¾è¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢²÷Å¬¤µ¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¼å¤¯½¸ÃæÎÏ¤ÈÍ½Â¬ÎÏ¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÉ¤¯Áö¤ê¾®²ó¤ê¤âÍø¤¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×
¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ1300¡Ê1965¡Á1970Ç¯¡¿±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¡ÊJack Harrison¡Ë
1967Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¹¹¤Ê¤ëÀÇ½¤òµá¤á¤ëÀ¼¤Ø±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¥Ä¥¤¥ó¥¥ã¥Ö¥ì¥¿¡¼¤Ç76ps¤Ø¶¯²½¤µ¤ì¤¿1300 TC¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤Îº¢¡¢3Ç¯¸å¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Øµ»½Ñ¼Ô¤Ï¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¡¢º®Íð¤¬À¸¤¸¤ë¡£1300¤Ï¡¢ÆÃÄ§¤¬°Û¤Ê¤ë2¼ï¤ØÊ¬Î¥¤·¤¿¤Î¤À¡£
¾åµé¥â¥Ç¥ë¤Ø¿Ê²½¤·¤¿1500
1970Ç¯È¯Çä¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¡¦¥È¥ì¥É¤Ï¡¢2¥É¥¢¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¾®·¿¼Ö¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤Ï1300¤Î±äÄ¹¤È¤¤¤¨¤¿¤¬¡¢¸åÎØ¶îÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ö¥ì¡¼¥¤ÏÁ°¸å¤È¤â¥É¥é¥à¤Ç¡¢»þÂåÃÙ¤ì¤Îµ»½Ñ¤È¤¤¤¨¤¿¡£1300¤Ç¤Ï¡¢Á°¤¬¥Ç¥£¥¹¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£
Â¾Êý¡¢4¥É¥¢¤Ï1500¤Ë¡£1493cc¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¹¤¤²Ù¼¼¤òÈ÷¤¨¡¢1300¤è¤ê¾åµé¥â¥Ç¥ë¤Ø¿Ê²½¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÁ°ÎØ¶îÆ°¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÏÆ±¤¸¤¯¥ß¥±¥í¥Ã¥Æ¥£¤Ç¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ï4Åô¤Ë¤Ê¤ê¡¢º¸±¦¤ËÊÌ¤ì¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ1500¡Ê1970¡Á1973Ç¯¡¿±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¡ÊJack Harrison¡Ë
1300¤ÇÆÈÎ©·ü²Í¼°¤À¤Ã¤¿¥ê¥¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢1500¤Ç¤Ï°Â²Á¤Ê¥È¡¼¥·¥ç¥ó¥Ó¡¼¥à¤ØÊÑ¹¹¡£¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤Ï¡¢¼ý±×À¤Î¸þ¾å¤Ø´üÂÔ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö²÷³Ú¼çµÁÅª¤Ê´î¤Ó¡×¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢
º£²ó¤Î1500¤Ï¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ï¡¼¥¹¥È»á¤¬½êÍ¤¹¤ë1Âæ¡£Åö»þ¤ÎAUTOCAR¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²»ý¤Á¤ÎÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¹âµé´¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²÷Å¬À¤Ç¤â¼æ¤«¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡£¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¯¤ß¤È¤¤¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö²÷³Ú¼çµÁÅª¤Ê´î¤Ó¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¤¬¼çÄ¥¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡£¥·¥¬¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë2ÃÊ³¬¼°¥ï¥¤¥Ñ¡¼¡¢¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥·¡¼¥È¡¢¾å²¼¡¦Á°¸å¤ËÆ°¤¯¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥³¥é¥à¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤·¤¿ÁõÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ1500¡Ê1970¡Á1973Ç¯¡¿±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¡ÊJack Harrison¡Ë
¥Ï¡¼¥¹¥È¤Ï¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬ºÇ¹â¤À¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ö¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï·Ú¤¯¡¢100km/h¤Ç1ÆüÃæÁö¤ì¤Þ¤¹¡£Ç³Èñ¤Ï10.0km/L¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¤è¡×¡£¤È¤â¡£
¶Ã¤¯¤³¤È¤Ë¡¢1973Ç¯¤Ë1500¤Ï¸åÎØ¶îÆ°¤Ø°ìÅ¾¡£Åö»þ¤Ë¥Ä¥¤¥ó¥¥ã¥Ö¥ì¥¿¡¼²½¤µ¤ì¡¢1500 TC¤Ø²þ¾Î¤µ¤ì¤ë¡£Á°ÎØ¶îÆ°¤Î·ÑÂ³¤Ï¡¢ÈñÍÑÌÌ¤Ç¥×¥é¥¹¤Î°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÂ³¤¤Ï¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¡§1300¤«¤é¥É¥í¥Þ¥¤¥È¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ØäþÍ¾¶ÊÀÞ¡Ê2¡Ë¤Ë¤Æ¡£