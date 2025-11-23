ÉÔÀï¾¡¤ÎË¾ºÎ¶¤¬·èÄêÀï¤ÇÇÔ¤ì²£¹Ë½é¡õÄÌ»»3ÅÙÌÜ»òÇÕÆ¨¤¹¡¡ËÜ³ä¾¡Íø¤«¤é15Ê¬¤Î°ÂÀÄ¶Ó¤Ë¡ÄÅÚÉ¶¤Ç¥¬¥Ã¥¯¥ê
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤Ï23Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÀé½©³Ú¤Î¼èÁÈ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡Ê26¡áÎ©Ï²Éô²°¡Ë¤¬ÄÌ»»91ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ç¿·´ØÏÆ¤Î°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡á°Â¼£ÀîÉô²°¡Ë¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤ÇÇÔ¤ì¡¢²£¹Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¡¢ÄÌ»»3ÅÙÌÜ¤Î»òÇÕ¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÀé½©³Ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¸áÁ°¡¢²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡Ê25¡áÆó½ê¥Î´ØÉô²°¡Ë¤¬º¸¸ª¤ÎÉé½ý¤Î¤¿¤áµÙ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Õ¾¢¤ÎÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦µ©Àª¤ÎÎ¤¡Ë¤¬ÌÀ¸À¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤¬Âç¤ÎÎ¤¤Î¿ÇÃÇ½ñ¤ò¸øÉ½¤·¡Öº¸¸ªº¿´ØÀáÃ¦±±¤Ç1¥«·î´Ö¤Î°ÂÀÅ²ÃÎÅ¤¬É¬Í×¡×¤È¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢3ÇÔ3ÎÏ»Î¤Ë¤è¤ëÍ¥¾¡Áè¤¤¤ÎÃæ¡¢·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¤ÇÂç¤ÎÎ¤¤ÈÂÐ·èÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Ë¾ºÎ¶¤ÎÉÔÀï¾¡¤¬·èÄê¡£°ÂÀÄ¶Ó¤È¶×ºù¤Î¼èÁÈ·ë²Ì¤òÂÔ¤ÄÎ©¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ÂÀÄ¶Ó¤¬¶×ºù¤ò¡ÈÆÀ°Õ¡É¤ÎÆâÌµÁÐ¤ÇÇË¤ê¡¢»òÇÕ¤Î¹ÔÊý¤ÏÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ë»ý¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¡£´ÛÆâ¤¬ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤«¤é15Ê¬¡£¤³¤ÎÆü½é¼èÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ë¾ºÎ¶¤Ï¡¢Î©¤Á¹ç¤¤¤Ç°ÂÀÄ¶Ó¤Î°µÎÏ¤Ë¶þ¤·ÂÎÀª¤òÊø¤¹¤È¡¢ÇØÃæ¤ò¼è¤é¤ìËü»öµÙ¤¹¡£ÅÚÉ¶¤Ë¼ê¤òÆÍ¤¯¤È²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥¬¥Ã¥¯¥ê¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¾¡¤Ã¤¿°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿ÈÎÏ»Î¤Ç¤Ï½é¤Î»òÇÕ¡£½éÅÚÉ¶¤«¤é14¾ì½ê¤Ç¤Î½éV¤Ï¡¢Ç¯6¾ì½êÀ©¤Ç¤Ï24Ç¯½Õ¾ì½ê¤ÎÂºÉÙ»Î¤Î10¾ì½ê¤Ë¼¡¤°2ÈÖÌÜ¡ÊÉÕ¤±½Ð¤·¤ò½ü¤¯¡Ë¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£