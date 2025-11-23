»³ÍÛÆ»¾å¤ê¤ÇÊ£¿ô¤Î¼Ö¤¬Íí¤à»ö¸ÎÁê¼¡¤®15¿Í¥±¥¬¡¡¸½¾ì¼þÊÕ¤Ï4»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÄÌ¹Ô»ß¤á¡¡¹Åç
23Æü¸áÁ°¡¢¹Åç¸©¤Î»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¾å¤ê¤ÇÊ£¿ôÂæ¤Î¼Ö¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬2·ïÁê¼¡¤®¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ15¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸áÁ°11»þ20Ê¬¤´¤í¡¢Åì¹Åç»Ô¤Î»³ÍÛÆ»¾å¤êÀ¾¾ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤È¹â²°¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Î´Ö¤Ç¼Ö7Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç1¿Í¤¬½Å½ý¡¢5¿Í¤¬·Ú½ý¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤â°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÌó1»þ´ÖÁ°¤Ë¤Ï¡¢6km¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¼Ö3Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ9¿Í¤¬·Ú½ý¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
3Ï¢µÙ¤ÎÃæÆü¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢¸½¾ì¼þÊÕ¤Ç¤ÏÌó4»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£