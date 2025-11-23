½¾Íè·¿¤ÎÁí¹ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¡ÖÁª¼ê¸òÂå¡×¤ÎÇÈ¡¢Ç¯´Ö3037Å¹¤¬ÊÄÅ¹¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¿·Ï²ÌÖ¤Ê¤É¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÂç¼ê62¼Ò¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï·×3037Å¹ÊÞ¤òÊÄÅ¹¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£5Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é½¾Íè·¿¤ÎÁí¹ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ë²¡¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤Ç¡¢¶ì¶¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Îµá¤á¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï½¸µÒÎÏ¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÁí¹ç¡×¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£
Â¿¤¯¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÀÜ¤·¤¿¤Î¤Ï1990Ç¯Âå¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬Ãæ¹ñ¿Í¤¬¶áÂåÅªÀ¸³è¤òëð²Î¤¹¤ë¾ÝÄ§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÍøÍÑ¤Ï¡¢°ìÄê´ü´ÖÊ¬¤Î°û¿©ÉÊ¤äÆüÍÑÉÊ¤ò1¥«½ê¤ÇÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤è¤êÉ¸½à²½¤µ¤ì¤¿²Á³Ê¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç½µËö¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ø¹Ô¤ÂçÎÌ¤ËÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬1½µ´Ö¤Î½ÅÍ×¤Êµ·¼°¤À¤Ã¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¡¢Ä«¿©ÍÑ¤ÎµíÆý¤Ê¤é¤Ð¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥¢¥×¥ê¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ì¤Ð30Ê¬°ÊÆâ¤ËÆÏ¤¡¢¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥Æù¤Ï²ñ°÷À©Å¹ÊÞ¤«¤éÍâÆüÇÛÁ÷¤Ç¼«Âð¤ËÆÏ¤¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤ä°ûÎÁ¤Ç¤µ¤¨Âà¶ÐÅÓÃæ¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¼ê·Ú¤ËÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£À¸³èÍÍ¼°¤¬ÀºÌ©¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿º£¡¢¡Ö£±¥«½ê¤ÇÁ´¤Æ¤½¤í¤¦¡×¤Î¾¦Ë¡¤Ï¡¢µï¾ì½ê¤ò¼º¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
Ãæ¹ñ¥Á¥§¡¼¥ó¶¨²ñ¤¬ºÇ¿·È¯É½¤·¤¿24Ç¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÈÎÇäµ¬ÌÏTOP100¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë´ë¶È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢62¼Ò¤¬Å¹ÊÞ¿ô¤ò½Ì¾®¤·¡¢¹ç·×¤Ç3037Å¹¸º¾¯¤·¤¿¡£13¼Ò¤Ï²£¤Ð¤¤¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤Î¤Ï25¼Ò¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È
¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¤ä±Êµ±¤Ê¤É¤Î¡ÖÂçµ¬ÌÏ¤ÇÁ´¤ÆÂ·¤¦¡×½¾Íè·¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¿êÂà¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢â¶ÇÏ¤ä¥³¥¹¥È¥³¤Ê¤É¡ÖÀìÌçÅª¤ÇÀºåÌ¤Ê¡×¿·¶ÈÂÖ¤ÏµÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢æöÅìÍè¤Î¤è¤¦¤ËÃÏ°è¤Ë¿¼¤¯º¬¤¶¤·¤¿¡ÖÃÏÆ»¤ËÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¡×¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î²ÁÃÍ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶¯¤¤À¸Ì¿ÎÏ¤ò¼¨¤·¡¢·Ð±Ä¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Å¹ÊÞ½Ì¾®¤¬ºÇ¤â¸²Ãø¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀ¤µª²ÚÎþ¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë½¸É´¹µ¸Ô¤À¤Ã¤¿¡£24Ç¯¤Ë¤ÏÃæ¹ñÁ´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼Å¹ÊÞ¸º¾¯¿ô¤ÎÌó3Ê¬¤Î1¤òÀê¤á¤ë1009Å¹ÊÞ¤òÊÄº¿¤·¤¿¡£
Çä¾å¹â¤Ç¤Ï¡¢24Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¥¹¡¼¥Ñ¡¼TOP100¤ÎÃæ¤ÇÇä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Èæ¤ÇÁý²Ã¤·¤¿´ë¶È¤Ï42¼Ò¡¢Çä¾å¹â¤ÈÅ¹ÊÞ¿ô¤¬¤È¤â¤ËÁý²Ã¤·¤¿´ë¶È¤Ï¤ï¤º¤«14¼Ò¤À¤Ã¤¿¡£¶È³¦¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÅªÂ¸ºß¤Î±Êµ±Ä¶»Ô¤ÎÇä¾å¤ÏÁ°Ç¯¤Î487²¯¸µ¡ÊÌó1Ãû1000²¯±ß¡Ë¤«¤é299²¯¸µ¡ÊÌó6600²¯±ß¡Ë¤Ø¤ÈÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¡£Îþ²ÚÄ¶»Ô¤âÇä¾å¹â¤¬135²¯¸µ¡ÊÌó3000²¯±ß¡Ë¤«¤é95²¯¸µ¡ÊÌó2100²¯±ß¡Ë¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¡£¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È
¡Ö2025Ç¯Ãæ¹ñ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Êó¹ð¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢19Ç¯¤Ë¤Ï34¡ó¤À¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ª¤è¤Ó¾®·¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÇä¾å¥·¥§¥¢¤Ï24Ç¯¤Ë¤Ï32¡ó¤Ë½Ì¾®¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö¾®Çä¤Î²¦¼Ô¡×¤À¤Ã¤¿Âç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤Ï19¡ó¤«¤é13¡ó¤Ë²¼Íî¤·¤¿¡£ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ï²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¡¢22¡ó¤À¤Ã¤¿¥·¥§¥¢¤Ï32¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¿Í¤Î¾ÃÈñ¥·¡¼¥ó¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï½µËö¤Ë¿©ÉÊ¤ä¿©ºà¤ò¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼Ö¤ÇÂç½áÈ¯¤ä±Êµ±¤Ê¤É¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¥Í¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤·¤Æâ¶ÇÏ¤ä¥µ¥à¥º¥¯¥é¥Ö¤ÇÈ¢Ã±°Ì¤ÎÃíÊ¸¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢Â¨»þÇÛÁ÷¤«ÍâÆüÇÛÁ÷¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÆüÍÑÉÊ¤òÇã¤¦¤¿¤á¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï»×¤¤¤Ä¤¤¤¿»þ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤ÎµþÅì¤äÅñÊõ¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¡£
Ãæ¹ñ¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÊÄÅ¹¥é¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢ÆÍÇ¡Ë¬¤ì¤¿¸·´¨¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÉ¬Á³¤Î¶È³¦ºÆÊÔ¤À¡£½¾Íè·¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÇÁ´¤Æ¤¬Â·¤¦¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¸úÎ¨»ê¾å¤ÈÂÎ¸³½Å»ë¤Î¿·¤·¤¤¾ÃÈñ»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁÊµáÎÏ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Øâ¶ÇÏÁ¯À¸¡Ê¥Õ¡¼¥Þ¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡Ë
¤¿¤À¤·¡¢´íµ¡¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤ÐæöÅìÍè¤Î»öÎã¤À¡£À¸Á¯¿©ÉÊ¤ÎÁ¯ÅÙ´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¡¢µ¶¾¦ÉÊ¤òÅ°ÄìÇÓ½ü¤·¡¢¸ÜµÒ¤¬ËþÂ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ºÊÖÉÊ¤Ë±þ¤¸¤ë¤Ê¤É¤ÎÅ°Äì¤·¤¿¸ÜµÒËÜ°Ì¤Î¾¦Ë¡¤ÇÉ¾²Á¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£æöÅìÍè¤Î²ñ°÷À©Å¹ÊÞ¤ÎËþ°÷¤Ö¤ê¤Ï¡¢¿Í¡¹¤¬ÂÐÌÌÈÎÇä¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²è°ìÅª¤Ç²ÁÃÍ¤ËË³¤·¤¤¾®Çä¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÊª¸ì¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÊÌ¤Î½ñ¤Êý¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤À¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Ç¡·îÈ»¿Í¡Ë