¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¼«Ëý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡×ÎÞ¤ÎÀ¾Éð¡¦º£°æÃ£Ìé¤¬ÊÆÄ©Àï¤Ø·è°Õ¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡ÖËÍ¤ÎÊý¤¬´¶¼Õ¡×
¡¡À¾Éð¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¡ÖLIONS¡¡THANKS¡¡FESTA¡¡2025¡×¤¬23Æü¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤Î¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÊÆÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¥¨¡¼¥¹¤Îº£°æÃ£Ìé¤¬½ªÎ»¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¡¢ÇØÃæ¤òÄ¾ÀÜ²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£µÕ¤Ë¤Í¡¢ËÍ¤ÎÊý¤¬´¶¼Õ¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£¤Þ¤Ç±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡¡¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Î¸«Ç¼¤á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ç»¸ü¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤â¾å¤¬¤ë¤Ê¤É²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¡¢¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤éÎÞ¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡´û¤Ë¿½ÀÁ¤â½ª¤¨¤Æ¤¤¤ëÆ±¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î¸ò¾Ä´ü´Ö¤ÏÍèÇ¯1·î2Æü¸á¸å5»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¸áÁ°7»þ¡Ë¤Þ¤Ç¡£¾ùÅÏ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦°Õ»×¤ò»ý¤ÄµåÃÄ¤È¸ò¾Ä¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤â¤Á¤í¤óÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÃÑ¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤Ï¤¤¤¿¤ó¤À¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¼«Ëý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡º£°æ¤ÏÆÊÌÚ¡¦ºî¿·³Ø±¡¹â¤«¤é2017Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£ºòµ¨¤Ï½é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤â¤¢¤ëºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤Ëµ±¤¤¤¿¡£º£µ¨¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤Ç10¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢24»î¹ç¤Ç178Ã¥»°¿¶¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦92¤À¤Ã¤¿¡£ÄÌ»»159»î¹ç¤Ç58¾¡45ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦15¡£