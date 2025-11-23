¡ÖËâ¶¡×J2¤Ä¤¤¤ËÂçº®Àï¤Î¤Þ¤ÞºÇ½ªÀá¤Ø¡¡4°ÌÆÁÅç¤Ë¤â²ÄÇ½À¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾º³Ê¾ò·ï¤Ï¡¡£±ÅÀ¤¬ÌÀ°ÅÊ¬¤±¤ë²ÄÇ½À¤â
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°Âè37Àá¤¬23Æü¡¢Ä¹ºê»Ô¤Î¥Ô¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ê¤É¤Ç10»î¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢J1¼«Æ°¾º³Ê¡Ê¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¡Ë¤¬1¥Á¡¼¥à¤â·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ29Æü¤ÎºÇ½ªÀá¤ò·Þ¤¨¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Àá¼ó°Ì¤Î¿å¸Í¤È2°ÌÄ¹ºê¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤Ï¡¢Ä¹ºê¤¬2¡½1¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò69¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¡£¿å¸Í¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¤ò67¤«¤é¿¤Ð¤»¤º¡¢Èá´ê¤Î½é¾º³Ê¤Ï¤Þ¤¿¤â¤ªÍÂ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Àá4°Ì¤ÎÀéÍÕ¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÂçÊ¬¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢¾¡¤ÁÅÀ66¤Ç3°Ì¤Ë¡£17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤ØË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£Á°Àá3°Ì¤ÎÂçµÜ¤ÏÆÁÅç¤Ë1¡½2¤ÇÇÔ¤ì¡¢5°Ì¤Ë¸åÂà¡£ÆÁÅç¤¬Æ±64¤Ç4°Ì¤ËÉâ¾å¤·¡¢¼«Æ°¾º³Ê¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡Á°Àá8°Ì¤ÎÄ»À´¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÆ£»Þ¤È0¡½0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢¾¡¤ÁÅÀ58¤Ç½ç°Ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡£6°ÌÀçÂæ¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï4¤Ç¡¢1Ç¯¤Ç¤ÎJ1Éüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£J2¹ß³ÊÁÈ¤Ç¤Ï»¥ËÚ¤â´û¤ËJ1¾º³Ê¤Î²ÄÇ½À¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¡¤ÁÅÀ61¤ÎÈØÅÄ¤â¸½»þÅÀ¤ÇJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷³°¤Î7°Ì¡£¹ß³Ê3¥Á¡¼¥à¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¾º³Ê¤òÆ¨¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖËâ¶¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ëJ2¤Î¸·¤·¤µ¤¬¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Î½ç°Ì¤Ï¡¾¡¤ÁÅÀ¢ÆÀ¼ºÅÀº¹£ÁíÆÀÅÀ¤Åö³º¥Á¡¼¥à´Ö¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¡Ê1¾¡¤ÁÅÀ¡¢2ÆÀ¼ºÅÀº¹¡¢3ÁíÆÀÅÀ¡Ë¥ÃêÁª¡½¤Î½ç¤Ç·è¤Þ¤ë¡£ºÇ½ªÀá¤ÏÄ¹ºê¤Ï°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¡¢¿å¸Í¤Ï¾¡¤Æ¤Ð¼«ÎÏ¤ÇJ1¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤ë¤¬¡¢¾å°Ì¤ÏÆÀ¼ºÅÀº¹¤â¶á¤¯¡¢1ÅÀ¤¬±¿Ì¿¤òÊ¬¤±¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
ºÇ½ªÀá¤Ç¤ÎJ1¼«Æ°¾º³Ê¾ò·ï
¡ÚÄ¹ºê¡Û
¡ûor¢¤¡á¾º³Ê
¡ü¡á¿å¸Í¤¬¢¤°Ê²¼¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÀéÍÕ¤¬¢¤°Ê²¼¤Ê¤é¾º³Ê
¡¡¡¡¿å¸Í¡û¡õÀéÍÕ¤¬¡û¤Î¾ì¹ç¡ÄÄ¹ºê1ÅÀº¹Éé¤±¡¢ÀéÍÕ1ÅÀº¹¾¡¤Á¤Ê¤éÁíÆÀÅÀ¼¡Âè¤Ç¾º³Ê¡Ê¢¨ÁíÆÀ¼ºÅÀº¹¤ÇÄ¹ºê¤¬ÀéÍÕ¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡Ë
¡Ú¿å¸Í¡Û
¡û¡á¾º³Ê
¢¤¡áÀéÍÕ¢¤°Ê²¼¤Ê¤é¾º³Ê
¡ü¡áÆÁÅç¢¤°Ê²¼¤¬Á°Äó¾ò·ï¡£¤½¤Î¾å¤Ç
¡¡¡¡¡¦ÀéÍÕ¡ü¡Ä¾º³Ê
¡¡¡¡¡¦ÀéÍÕ¢¤¡Ä¿å¸Í1ÅÀº¹Éé¤±¤Ê¤é¾º³Ê¡¢2ÅÀº¹Éé¤±¤Ê¤é¿å¸Í¤ÈÀéÍÕ¤ÎÁíÆÀÅÀ¼¡Âè
¡ÚÀéÍÕ¡Û
¡û¡á¿å¸Í¢¤°Ê²¼¤Ê¤é¾º³Ê¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÄ¹ºê¡ü¤Ê¤é¡¢ÀéÍÕ¤ÈÄ¹ºê¤ÎÆÀ¼ºÅÀº¹¼¡Âè¤Ç¾º³Ê
¢¤¡áÆÁÅç¤¬¢¤°Ê²¼¤¬Á°Äó¾ò·ï¡£¤½¤Î¾å¤Ç
¡¡¡¡¡¦¿å¸Í¤¬3ÅÀº¹°Ê¾åÉé¤±¡Ä¾º³Ê
¡¡¡¡¡¦¿å¸Í¤¬2ÅÀº¹Éé¤±¡ÄÀéÍÕ¤È¿å¸Í¤ÎÁíÆÀÅÀ¼¡Âè¤Ç¾º³Ê
¡ÚÆÁÅç¡Û
¡û¡Ä¿å¸Í¡ü¡õÀéÍÕ¢¤°Ê²¼¤Ç¾º³Ê
J2½ç°ÌÉ½¡¡¢¨8°Ì¤Þ¤Ç
½ç¡¡¥Á¡¼¥à¡¡¾¡ÅÀ¡¡ÆÀ¼º¡¡ÆÀÅÀ
¡¡¡Ä¹¡¡ºê¡¡69¡¡19¡¡62
¢¡¡¿å¡¡¸Í¡¡67¡¡19¡¡53
£¡¡Àé¡¡ÍÕ¡¡66¡¡17¡¡51
¤¡¡ÆÁ¡¡Åç¡¡64¡¡21¡¡44
¥¡¡Âç¡¡µÜ¡¡63¡¡22¡¡58
¦¡¡Àç¡¡Âæ¡¡62¡¡12¡¡47
§¡¡ÈØ¡¡ÅÄ¡¡61¡¡¡¡7¡¡57
¨¡¡Ä»¡¡À´¡¡58¡¡¡¡4¡¡45