¡Ö²è´üÅª¤Ê¸«¤»Êý¤Ç¤¹¡×¤¨¤Ê¤³à¤È¤í¤Õ¤ïáÂçÃÀ¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¥×¥Ë´¶¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö¤Ï¤¤¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥×¥Ë´¶¤¬ºÇ¹â¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¤¨¤Ê¤³(31)¤¬¡¢»£±ÆÃæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£ÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥³¥ß¥±ÍÑ¤Î»£±Æ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¥é¥Ö¥ê¡Á¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¥¤¤½¤¦¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤¬Â¿¤¤¤«¤â¡×¤È¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤é¤ÏÈþ¤·¤¤ÇØÃæ¤È¥Ò¥Ã¥×¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¹¡×¡Ö¤È¤í¤Õ¤ï¥Ü¥Ç¥£¡×¡Ö¥×¥Ë´¶¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö½À¤é¤«¤½¤¦¤Ê¡×¡Ö²è´üÅª¤Ê¸«¤»Êý¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¨¤Ê¤³¤Ï¤³¤Î¤×¤Ë¤å¿¬¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÈþ¤·¤¤¸÷·Ê¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä ¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åí¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£