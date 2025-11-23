À¾Éð¤Îº£°æÃ£Ìé¤¬»×¤ï¤ºÎÞ¡Ä¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÀ¼±ç¤È·ãÎå¤Ë´¶¶Ë¤Þ¤ë
¡¡À¾Éð¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¡ÖLIONS¡¡THANKS¡¡FESTA¡¡2025¡×¤¬23Æü¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤Î¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÊÆÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¥¨¡¼¥¹¤Îº£°æÃ£Ìé¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿À¼¤È·ãÎå¤Ë´¶¶Ë¤Þ¤êÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Î¸«Ç¼¤á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ç»¸ü¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤â¾å¤¬¤ë¤Ê¤É²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¡¢¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤éÎÞ¤ò¿¡¤¤¡¢Æ±¤¸¤¯ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤ËÄ©Àï¤¹¤ë郄¶¶¸÷À®¤ÈÊú¤¹ç¤¦¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡´û¤Ë¿½ÀÁ¤â½ª¤¨¤Æ¤¤¤ëÆ±¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î¸ò¾Ä´ü´Ö¤ÏÍèÇ¯1·î2Æü¸á¸å5»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¸áÁ°7»þ¡Ë¤Þ¤Ç¡£¾ùÅÏ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦°Õ»×¤ò»ý¤ÄµåÃÄ¤È¸ò¾Ä¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£°æ¤ÏÆÊÌÚ¡¦ºî¿·³Ø±¡¹â¤«¤é2017Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£ºòµ¨¤Ï½é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤â¤¢¤ëºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤Ëµ±¤¤¤¿¡£º£µ¨¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤Ç10¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢24»î¹ç¤Ç178Ã¥»°¿¶¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦92¤À¤Ã¤¿¡£ÄÌ»»159»î¹ç¤Ç58¾¡45ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦15¡£