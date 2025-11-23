¡Ö¥ô¥£¥é¥ó¥º¤Ë¤¤¤½¤¦¡×SKE48ÁêÀîÃÈ²Öà¶Ë°áÌÈµö¼Ì¿¿¤¬Ëü¥Ð¥º¡ªÂçÈ¿¶Á¡Ö½÷»Ò¥×¥í¤Î¥Ò¡¼¥ë¡×¡Ö3ÄÚ¤¯¤é¤¤¤ÎBAR¤Î¥Þ¥Þ´¶¡×¤ÎÀ¼
¡ÖÌÈµö¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç»£¤ë¼Ì¿¿¤à¤º¤¤¤è¤Í¡×¤ÎÀ¼
¡¡º£Ç¯¸µÃ¶¤Ë¡ÖSKE48¡×¥Á¡¼¥àS¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÁêÀîÃÈ²Ö¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡¢¾×·â¤ÎÌÈµö¾Ú¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÌÈµö¹¹¿·¹Ô¤Ã¤¿¤«¤é¤ä¤Ã¤È¤³¤Î¡Ø¥ô¥£¥é¥ó¥º¤Ëµï¤½¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿ÌÈµöÂ´¶È½ÐÍè¤Æ¥¢¥Ä¤¤¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¿ÌÈµö¾Ú¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¤Ë¤¦¤Ä¤Ã¤¿ÁêÀî¤Ï¡¢¥À¡¼¥¯¤Ê¿§¹ç¤¤¤ÎÇ»¤¤¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥ô¥£¥é¥ó¥º(°¼Ô¤¿¤Á)¡×¤½¤Î¤â¤Î¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡ÖÌÈµö¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç»£¤ë¼Ì¿¿¤à¤º¤¤¤è¤Í¡×¡Ö½÷»Ò¥×¥í¤Î¥Ò¡¼¥ë¤Ëµï¤½¤¦¡×¡Ö3ÄÚ¤¯¤é¤¤¤ÎBAR¤Î¥Þ¥Þ´¶¡×¡ÖÂç²ÈÂ²¤Î´Î¤Ã¶ÌÊì¤µ¤ó´¶¤¬¶¯¤¤¤Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¸«¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤Ê¤¯¤ÆµÕ¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥¹¡¼¥µ¥¤¥É¡¦¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É¤Ë½Ð¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í?¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£